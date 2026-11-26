कबूतर की बीट से लेकर गाजरघास तक, इस मौसम में इनसे होने वाली बीमारियां हो सकती हैं खतरनाक

winter diseases

सर्दी का मौसम आते ही खांसी, सर्दी-जुकाम और सांस संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। लेकिन कई बार इनके पीछे सिर्फ ठंड या प्रदूषण नहीं, बल्कि आसपास के आम चीजें भी जिम्मेदार होती हैं। कबूतर की बीट और गाजरघास (कांग्रेस घास या पार्थेनियम) इस सूची में सबसे ऊपर हैं। ये दोनों ही भारत के शहरों और गांवों में आम हैं और इस मौसम में विशेष रूप से स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। सर्दी का मौसम आते ही खांसी, सर्दी-जुकाम और सांस संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। लेकिन कई बार इनके पीछे सिर्फ ठंड या प्रदूषण नहीं, बल्कि आसपास के आम चीजें भी जिम्मेदार होती हैं। कबूतर की बीट और गाजरघास (कांग्रेस घास या पार्थेनियम) इस सूची में सबसे ऊपर हैं। ये दोनों ही भारत के शहरों और गांवों में आम हैं और इस मौसम में विशेष रूप से स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

कबूतर की बीट से होने वाली बीमारियां

कबूतरों को दाना डालना कई घरों में आम प्रथा है, लेकिन उनकी बीट और पंख स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। सूखी बीट हवा में मिलकर फंगल स्पोर्स और एंटीजन फैलाती है।

मुख्य बीमारियां

हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस (बर्ड फैंसियर्स लंग) : बार-बार संपर्क से फेफड़ों में सूजन हो जाती है। लंबे समय तक रहने पर फेफड़ों में फाइब्रोसिस (सख्त होना) हो सकता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और कुछ मामलों में ऑक्सीजन या ट्रांसप्लांट तक की जरूरत पड़ जाती है।

बार-बार संपर्क से फेफड़ों में सूजन हो जाती है। लंबे समय तक रहने पर फेफड़ों में फाइब्रोसिस (सख्त होना) हो सकता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और कुछ मामलों में ऑक्सीजन या ट्रांसप्लांट तक की जरूरत पड़ जाती है। क्रिप्टोकोकोसिस : क्रिप्टोकोकस नीओफॉर्मन्स फंगस से होता है। फेफड़ों से शुरू होकर मस्तिष्क तक पहुंच सकता है (मेनिनजाइटिस)।

क्रिप्टोकोकस नीओफॉर्मन्स फंगस से होता है। फेफड़ों से शुरू होकर मस्तिष्क तक पहुंच सकता है (मेनिनजाइटिस)। हिस्टोप्लाज्मोसिस : हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलैटम फंगस से बुखार, खांसी, सीने में दर्द और थकान।

हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलैटम फंगस से बुखार, खांसी, सीने में दर्द और थकान। सिटाकोसिस (Psittacosis) : बैक्टीरियल संक्रमण जो निमोनिया जैसे लक्षण पैदा करता है।

अन्य : साल्मोनेला, ई. कोलाई जैसे बैक्टीरिया पेट संबंधी समस्याएं (दस्त, उल्टी, बुखार) पैदा कर सकते हैं। अस्थमा और एलर्जी भी बढ़ सकती है।

शोध और डॉक्टरों के अनुसार, कबूतर की बीट और पंखों में 20 से अधिक रोगजनक बैक्टीरिया और फंगस पाए गए हैं, जो 60 से अधिक बीमारियों से जुड़े हो सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में कबूतरों की संख्या बढ़ने से ये मामले बढ़ रहे हैं।

गाजरघास (पार्थेनियम) से होने वाले खतरे

गाजरघास एक आक्रामक खरपतवार है जो सड़क किनारे, खाली प्लॉट और खेतों में आसानी से उग जाती है। इसमें सेस्क्यूटरपिन लैक्टोन (खासकर पार्थेनिन) नामक जहरीला पदार्थ होता है।

मुख्य समस्याएं:

संपर्क डर्मेटाइटिस और एक्जिमा : त्वचा पर छूने से खुजली, लाल चकत्ते, फफोले और सूजन। लंबे संपर्क से त्वचा सख्त हो सकती है।

त्वचा पर छूने से खुजली, लाल चकत्ते, फफोले और सूजन। लंबे संपर्क से त्वचा सख्त हो सकती है। एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा : पराग सांस में जाने से छींक, नाक बहना, सांस फूलना और दमा के अटैक।

पराग सांस में जाने से छींक, नाक बहना, सांस फूलना और दमा के अटैक। बुखार, आंखों में जलन और अन्य श्वसन समस्याएं।

यह फसलों को भी नुकसान पहुंचाती है और पशुओं के लिए विषैली है। निरंतर संपर्क में रहने वाले किसानों, बागवानों और खुले में काम करने वाले लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं।

इस मौसम में खतरा क्यों बढ़ जाता है?

नवंबर-दिसंबर में हवा शुष्क होती है। कबूतर की सूखी बीट आसानी से धूल बनकर उड़ती है। गाजरघास के पराग भी हवा में फैलते हैं। सर्दी में लोग ज्यादा समय बंद कमरों में बिताते हैं, वेंटिलेशन कम होता है और रेस्पिरेटरी इंफेक्शन पहले से बढ़े होते हैं। इसलिए ये एलर्जन और फंगस ज्यादा असर डालते हैं। बच्चों, बुजुर्गों, अस्थमा या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।





विशेषज्ञ सलाह और बचाव के उपाय

डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इन सावधानियों की सलाह देते हैं:

कबूतरों से दूरी बनाए रखें : घर की छत, बालकनी या पार्क में दाना डालने से बचें। इससे कबूतर इकट्ठा होते हैं और बीट जमा होती है।

घर की छत, बालकनी या पार्क में दाना डालने से बचें। इससे कबूतर इकट्ठा होते हैं और बीट जमा होती है। सफाई करते समय सुरक्षा : बीट साफ करते समय N95 मास्क, दस्ताने और ढकी हुई कपड़े पहनें। सूखी बीट को पानी छिड़ककर गीला करके साफ करें ताकि धूल न उड़े। सफाई के बाद अच्छे से हाथ धोएं।

बीट साफ करते समय N95 मास्क, दस्ताने और ढकी हुई कपड़े पहनें। सूखी बीट को पानी छिड़ककर गीला करके साफ करें ताकि धूल न उड़े। सफाई के बाद अच्छे से हाथ धोएं। गाजरघास का नियंत्रण : पौधे को जड़ से उखाड़ें (दस्ताने पहनकर)। फूल आने से पहले नष्ट करें। इसे जलाने या कम्पोस्ट में न डालें क्योंकि बीज फैल सकते हैं। स्थानीय कृषि विभाग से जैविक नियंत्रण के उपाय जानें।

पौधे को जड़ से उखाड़ें (दस्ताने पहनकर)। फूल आने से पहले नष्ट करें। इसे जलाने या कम्पोस्ट में न डालें क्योंकि बीज फैल सकते हैं। स्थानीय कृषि विभाग से जैविक नियंत्रण के उपाय जानें। घर और आसपास साफ रखें : नियमित सफाई, अच्छे वेंटिलेशन और एयर प्यूरीफायर (अगर संभव हो) का उपयोग करें। खिड़कियों पर नेट लगाएं।

नियमित सफाई, अच्छे वेंटिलेशन और एयर प्यूरीफायर (अगर संभव हो) का उपयोग करें। खिड़कियों पर नेट लगाएं। व्यक्तिगत सावधानी : अगर आप अस्थमा या एलर्जी के मरीज हैं तो बाहर निकलते समय मास्क पहनें। लक्षण दिखने पर पल्मोनोलॉजिस्ट या एलर्जी विशेषज्ञ से सलाह लें। समय पर इलाज से फेफड़ों को स्थायी नुकसान से बचाया जा सकता है।

अगर आप अस्थमा या एलर्जी के मरीज हैं तो बाहर निकलते समय मास्क पहनें। लक्षण दिखने पर पल्मोनोलॉजिस्ट या एलर्जी विशेषज्ञ से सलाह लें। समय पर इलाज से फेफड़ों को स्थायी नुकसान से बचाया जा सकता है। इम्यूनिटी मजबूत रखें : पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद और व्यायाम से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं।

ये समस्याएं पूरी तरह रोकी जा सकती हैं अगर समय रहते सावधानी बरती जाए। कबूतर पालना या गाजरघास को नजरअंदाज करना छोटी बात लग सकती है, लेकिन लंबे समय तक संपर्क गंभीर फेफड़े और त्वचा संबंधी बीमारियों का कारण बन सकता है। जागरूक रहें, साफ-सफाई रखें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लें। स्वस्थ रहें!