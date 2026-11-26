जीतू पटवारी का ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल, अतिथि शिक्षक सड़क पर क्यों हैं? अतिथि शिक्षकों को भरोसा दिलाया, कहा- आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करेंगे

मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया जी को तो सत्ता मिल गई और आप सड़क पर आ गए। उन्होंने एक्स पर लिखा- 'सत्ता प्रेमी' सिंधिया जवाब दें अतिथि शिक्षक सड़क पर क्यों हैं?



"सत्ता-प्रेमी" सिंधिया जवाब दें, अतिथि शिक्षक सड़क पर क्यों हैं? https://t.co/JYCI87SvYi — MP Congress (@INCMP) November 26, 2026 हम आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन... कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम आगे भी आपका ध्यान रखेंगे। हमारे भीतर कोई अहंकार नहीं है, लेकिन सत्ता में आए बिना आपका काम नहीं कर सकते। सत्ता में रहेंगे तो लड़ाई लड़ पाएंगे। हम आपके बिना सत्ता में नहीं आ सकते। यदि चुनाव में आप हमारी मदद करेंगे तो हम भी आपकी मदद कर पाएंगे नहीं तो आपकी सिर्फ आवाज उठा पाएंगे। जवाब में अतिथि शिक्षकों ने कहा कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। पटवारी ने कहा कि सिंधिया जी ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी। उन्होंने आपसे कहा था कि यदि सरकार आपका ध्यान नहीं रखेगी तो वे सड़क पर आएंगे, लेकिन इसके उलट सिंधिया को सत्ता मिल गई और आप लोग सड़क पर आ गए। लेकिन, हमने आपकी लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे 500 भाषणों में आपकी समस्याओं का जिक्र है। हमारे विधायकों ने भी कम से कम 500 बार आपका ‍मामला उठाया।

क्या है अतिथि शिक्षकों से जुड़ा मामला? मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक नियमितीकरण, 12 महीने की सेवा और मानदेय बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर लगातार मांगपत्र और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दरअसल, वर्षों से पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग नियमितीकरण या स्थायी सेवा सुरक्षा को लेकर रही है, ताकि हर सत्र में नियुक्ति और सेवा समाप्ति की अनिश्चितता खत्म हो सके। अतीत में मानदेय बढ़ाने की घोषणाओं के बावजूद कई बार बजट आवंटन, सत्यापन या तकनीकी कारणों से मानदेय में देरी की शिकायतें आती रही हैं।