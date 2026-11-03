Samsung Galaxy S27 Ultra की कीमत कितनी होगी? नए कैमरा डिजाइन और प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ 2027 में होगा लॉन्च

सैमसंग की अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Galaxy S27 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक नई लीक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी Samsung Galaxy S27 Ultra में कई बड़े बदलाव कर सकती है। इसमें नया कैमरा डिजाइन, बेहतर प्राइवेसी डिस्प्ले और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत और फीचर्स को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

माना जा रहा है कि Samsung Galaxy S27 Ultra को 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में इसकी संभावित कीमत और नए फीचर्स को लेकर टेक जगत में उत्सुकता बढ़ गई है।

Samsung Galaxy S27 Ultra में मिलेगा नया कैमरा डिजाइन

Android Headlines की रिपोर्ट के मुताबिक, लीक हुए CAD डिजाइन पर आधारित फोन के डमी मॉडल से पता चला है कि Galaxy S27 Ultra में रियर कैमरा सेटअप को पूरी तरह नया रूप दिया जा सकता है। इस बार कैमरों को फोन के पिछले पैनल पर पहले से ऊंचाई पर लगाया जा सकता है। इससे वायरलेस चार्जर और बैटरी पैक जैसे मैग्नेटिक एक्सेसरीज लगाने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी।



ALSO READ: Electric Scooter को लेकर TVS का बड़ा ऐलान, ग्राहकों को क्या होगा फायदा? यह बदलाव Galaxy S26 Ultra में सामने आई मैग्नेटिक एक्सेसरीज से जुड़ी समस्या को दूर कर सकता है। पुराने मॉडल में कैमरा मॉड्यूल की स्थिति के कारण मैग्नेटिक एक्सेसरीज के साथ अलाइनमेंट में परेशानी होने की बात सामने आई थी। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सैमसंग Galaxy S27 Ultra में सीधे Qi2 मैग्नेट उपलब्ध कराएगी या नहीं।

Galaxy S27 Ultra का साइज और डिजाइन

लीक हुए डमी मॉडल के मुताबिक, Samsung Galaxy S27 Ultra का डाइमेंशन 163.76 x 78.25 x 7.97 mm हो सकता है। इसकी तुलना में Galaxy S26 Ultra का आकार 163.6 x 78.1 x 7.9 mm है। इससे संकेत मिलता है कि नया मॉडल अपने पिछले फोन से थोड़ा बड़ा हो सकता है। फोन में S Pen के लिए स्लॉट भी बरकरार रहने की उम्मीद है। यानी कंपनी इस बार भी स्टायलस सपोर्ट जारी रख सकती है।



Galaxy S27 Ultra में मिलेगा बेहतर Privacy Display

SamMobile की रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग Galaxy S27 Pro और Galaxy S27 Ultra के लिए बेहतर प्राइवेसी डिस्प्ले तकनीक पर काम कर रही है। Galaxy S26 Ultra में पहले से ऐसी तकनीक दी गई है, जो साइड से देखने पर स्क्रीन की विजिबिलिटी कम कर देती है। इससे फोन में मौजूद निजी जानकारी को दूसरे लोगों की नजरों से सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।

Samsung Galaxy S27 Ultra के संभावित कैमरा फीचर्स

5700mAh बैटरी और 60W फास्ट चार्जिंग

Samsung Galaxy S27 Ultra की कीमत कितनी होगी?

फिलहाल Samsung Galaxy S27 Ultra की कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कंपनी ने अभी इसके स्पेसिफिकेशन और लॉन्च डेट की भी पुष्टि नहीं की है। हालांकि, नए कैमरा सिस्टम, बेहतर प्राइवेसी डिस्प्ले, 200MP कैमरा और दमदार बैटरी जैसे अपग्रेड को देखते हुए यह सैमसंग का प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा। इसकी वास्तविक कीमत लॉन्च के समय ही सामने आएगी। सैमसंग Galaxy S27 सीरीज को 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। आने वाले महीनों में इसके फीचर्स, कीमत और डिजाइन को लेकर और जानकारियां सामने आने की उम्मीद है।