Parliament Session 2026 : 30 नवंबर को लोकसभा और 2 दिसंबर को राज्यसभा की बैठक, क्या है मोदी सरकार का प्लान

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी। उनके मुताबिक, लोकसभा की बैठक सोमवार, 30 नवंबर और राज्यसभा की बैठक बुधवार, 2 दिसंबर को बुलाने का अनुरोध किया गया है। सदनों का कामकाज 3 दिसंबर तक चल सकता है।

मोदी कैबिनेट और कांग्रेस की बैठक

कल दोपहर 1 बजे सेवातीर्थ में मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार संसद के विशेष सत्र से पहले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस ने संसद सत्र को लेकर एक विशेष बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम को होगी। सोनिया गांधी इसकी अध्यक्षता करेंगी।







केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया, "सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से अनुरोध किया है कि वे आवश्यक सरकारी कामकाज निपटाने के लिए लोकसभा को सोमवार, 30 नवंबर 2026 को और राज्यसभा को बुधवार, 2 दिसंबर 2026 को फिर से बुलाएं। कामकाज की जरूरतों को देखते हुए, दोनों सदनों की बैठक 3 दिसंबर 2026 को समाप्त हो सकती है।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 26, 2026 उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठकें कारोबार की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार आयोजित की जाएंगी। फिलहाल सरकार ने यह नहीं बताया है कि इन बैठकों में कौन-से विधेयक या मुद्दे सदन में रखे जाएंगे। इधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि दोनों सदनों को आवश्यक सरकारी कामकाज निपटाने के लिए दोबारा बुलाने का अनुरोध किया गया है।उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठकें कारोबार की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार आयोजित की जाएंगी। फिलहाल सरकार ने यह नहीं बताया है कि इन बैठकों में कौन-से विधेयक या मुद्दे सदन में रखे जाएंगे।

मानसून सत्र का ही हिस्सा होंगी बैठकें

संसद की प्रस्तावित बैठकें इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा को 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, इसके बाद सत्र का औपचारिक सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन नहीं किया गया। ऐसे में सरकार अब उसी सत्र की कार्यवाही को दोबारा शुरू कराने की प्रक्रिया में है। यह कोई नया शीतकालीन सत्र शुरू करने की घोषणा नहीं है।

संसदीय प्रक्रिया में किसी सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने और सत्र का औपचारिक सत्रावसान करने में अंतर होता है। अनिश्चितकाल के लिए स्थगन के बाद भी सत्र औपचारिक रूप से समाप्त नहीं होता। प्रोरोगेशन के बाद ही सत्र का औपचारिक समापन होता है।

सत्रावसान नहीं होने पर विपक्ष ने उठाए थे सवाल

मानसून सत्र की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं होने पर विपक्षी दलों ने सरकार से सवाल किए थे। विपक्ष का आरोप था कि सरकार शीतकालीन सत्र बुलाने में देरी कर रही है। कुछ विपक्षी नेताओं ने इस देरी को परिसीमन से जुड़े संभावित विधायी कदमों से भी जोड़कर सवाल उठाए थे।

वहीं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि सत्र का औपचारिक सत्रावसान करने के लिए संविधान में कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं है। सरकार का पक्ष रहा है कि इस प्रक्रिया में कोई संवैधानिक अनियमितता नहीं हुई है।

परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी नजर

संसद की प्रस्तावित बैठकों के बीच परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधायी मुद्दों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। इससे पहले इन विषयों से जुड़े प्रस्तावित विधायी पैकेज पर राजनीतिक बहस हो चुकी है। हालांकि, सरकार ने फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया है कि 30 नवंबर से शुरू होने वाली बैठकों में परिसीमन या महिला आरक्षण से संबंधित कोई विधेयक पेश किया जाएगा या नहीं। अब सभी की नजर लोकसभा और राज्यसभा की प्रस्तावित बैठकों पर रहेगी। इन बैठकों में सरकार किन मुद्दों को प्राथमिकता देती है और विपक्ष किन विषयों को उठाता है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।