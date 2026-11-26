अब हाईवे पर भी उतर सकेंगे सेना के विमान, गुजरात में 4 आर्मी एयरक्राफ्ट की सफल लैंडिंग, जानें क्या है रणनीतिक तैयारी

भारत के हाईवे अब सिर्फ सड़क परिवहन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर सेना के विशेष विमानों की लैंडिंग और आपातकालीन अभियानों में भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसका उदाहरण गुजरात में देखने को मिला, जहां भारतीय सेना के चार विमानों ने अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर (NH-754A) पर सफल लैंडिंग की।

यह प्रदर्शन 24 नवंबर 2026 को गुजरात के पाटन जिले में किया गया। इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि तकनीकी रूप से उपयुक्त और विशेष रूप से तैयार किए गए नेशनल हाईवे के हिस्सों का इस्तेमाल आपातकालीन और सामरिक जरूरतों के लिए भी किया जा सकता है।

गुजरात में हाईवे पर उतरे भारतीय सेना के चार विमान

भारतीय सेना की 'टीम माउंटेन ईगल्स' के चार विमानों ने हाईवे के करीब तीन किलोमीटर लंबे हिस्से पर लैंडिंग और टेकऑफ किया। इनमें दो फिक्स्ड-विंग माइक्रोलाइट विमान और दो पावर्ड हैंग ग्लाइडर शामिल थे।

ये विमान कांडला एयरपोर्ट से रवाना हुए थे। इसके बाद पाटन जिले में अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्धारित हिस्से पर उतरे। यह ऑपरेशन सेना के 'विंग्स ऑफ वेलर एंड यूनिटी एक्सपीडिशन 2026' का हिस्सा था।

आपातकाल में एयरस्ट्रिप की तरह काम आ सकता है हाईवे इस प्रदर्शन से यह दिखाने की कोशिश की गई कि उचित इंजीनियरिंग डिजाइन वाले हाईवे के कुछ हिस्से विशेष परिस्थितियों में विमानों के संचालन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। आपातकालीन स्थिति, सामरिक जरूरतों और विशेष सैन्य अभियानों में ऐसे बुनियादी ढांचे की उपयोगिता हो सकती है।

हालांकि, हर हाईवे पर विमानों की लैंडिंग संभव नहीं है। इसके लिए सड़क की चौड़ाई, सतह की गुणवत्ता, आसपास की बाधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी मानकों का आकलन जरूरी है। संबंधित अधिकारियों की अनुमति और संचालन संबंधी सुरक्षा इंतजाम भी आवश्यक होते हैं।

हाईवे की मजबूती ने खींचा ध्यान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, जिस हिस्से पर विमानों की लैंडिंग कराई गई, उसे 170 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल (MSA) के ट्रैफिक लोड के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस सड़क की पेवमेंट क्रस्ट 550 मिलीमीटर और सबग्रेड 500 मिलीमीटर है।

इस प्रदर्शन में भारतीय सेना के साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और स्थानीय प्रशासन ने भी समन्वय किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सेना की टीम, NHAI और संबंधित अधिकारियों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी।

Mhow से शुरू हुआ था सेना का विशेष अभियान 'विंग्स ऑफ वेलर एंड यूनिटी एक्सपीडिशन 2026' का आयोजन आर्मी एडवेंचर नोडल सेंटर और मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (MCTE), महू की ओर से किया गया है। यह अभियान 14 नवंबर को शुरू हुआ था और 28 नवंबर को महू में समाप्त होना निर्धारित है। इस दौरान अभियान मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर गुजर रहा है।