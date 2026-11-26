अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' और मुंबई मेयर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी

मुंबई में गुरुवार को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा', मुंबई मेयर कार्यालय और शहर के कई अन्य स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरे ताजा संदेश में पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के आगामी मुंबई कॉन्सर्ट का भी जिक्र किया गया है।

अमिताभ बच्चन के बंगले और मेयर कार्यालय को निशाना बनाए जाने की धमकी के बाद संबंधित स्थानों की सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता बढ़ाए जाने की जरूरत है। हालांकि, धमकी की गंभीरता और उसके स्रोत को लेकर पुलिस तथा प्रशासन की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

यह धमकी 26/11 आतंकी हमले की 18वीं बरसी के दिन सामने आई है। इसके बाद मुंबई पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। दिलजीत दोसांझ का यह कॉन्सर्ट शुक्रवार, 27 नवंबर को मुंबई में आयोजित होना है। धमकी भरे संदेश में कार्यक्रम का उल्लेख किए जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है।