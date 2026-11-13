2 एसपीओ की हत्या के बाद आतंकियों पर 30 लाख का इनाम, श्रीनगर में भी वांछितों के पोस्टर

किश्तवाड़ के दच्छन-मरवाह के दुर्गम जंगलों में 11 नवंबर को ड्यूटी के लिए जा रहे एसपीओ रशपाल कुमार (45) और बाबी चंद (57) लापता हो गए थे। अगले दिन दोनों के गोलियों से छलनी शव मिले। उनकी सर्विस राइफलें भी गायब थीं। इसके बाद सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने व्यापक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शुरू किया। डीजीपी नलिन प्रभात ने भी किश्तवाड़ पहुंचकर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।

सुरक्षा एजेंसियों के आकलन के अनुसार किश्तवाड़ के दुर्गम इलाकों में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जहांगीर सरूरी समेत 10 से 12 आतंकियों की मौजूदगी की आशंका है। सरूरी के सहयोगियों रियाज अहमद उर्फ हजारी और मुदस्सिर हुसैन की भी तलाश है।

दोनों घटनाक्रमों से स्पष्ट है कि सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए स्थानीय लोगों की मदद और गोपनीय सूचनाओं को अहम हथियार बना रही हैं। हालांकि, किश्तवाड़ और श्रीनगर में पोस्टर अभियान के पीछे अलग-अलग स्थानीय सुरक्षा चुनौतियां हैं।