'सामना' में बोले उद्धव ठाकरे, ठाकरे सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि महाराष्ट्र की पहचान

Fraud in police recruitment in UP: उत्तरप्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh) की सीधी भर्ती में आरक्षी पद के लिए चुने गए 4 व्यक्तियों द्वारा फर्जी दस्तावेज (fake documents) जमा कराकर नौकरी प्राप्त करने का मामला सामने आया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भदोही जिले में गोपीगंज क्षेत्र के हर्ष यादव ने स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंधित होने का प्रमाण पत्र जमा कराया था जिसकी जांच में इसके फर्जी होने का पता चला।