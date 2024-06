Exit Poll 2024 के आंकड़ों पर भड़का विपक्ष, जानिए किसने क्या कहा?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह मोदी का एग्जिट पोल है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की 295 सीटें आएंगे।

यादव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर की गई टिप्पणी में कहा कि एग्जिट पोल का क्रम समझिए- विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, ताकि घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये ‘भाजपाई एग्जिट पोल’ कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था। इसे चैनलों ने बस आज चलाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस ‘एग्जिट पोल’ के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस ‘एग्जिट पोल’ को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाज़ार से जाते-जाते लाभ उठाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि कल सभी दलों के नेताओं ने बैठक की, राज्यवार विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि हम 295 सीटें जीतेंगे। यह वर्तमान प्रधानमंत्री और वर्तमान गृह मंत्री का मनोवैज्ञानिक खेल है। वे हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा आत्मविश्वास टूट जाए।

