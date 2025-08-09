शनिवार, 9 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Air Chief Marshal Amar Preet Singh's statement on Operation Sindoor
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बेंगलुरु , शनिवार, 9 अगस्त 2025 (23:13 IST)

एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह का बड़ा दावा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया यह बयान

Air Chief Marshal Amar Preet Singh's statement on Operation Sindoor
Air Chief Marshal Amar Preet Singh News : एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने शनिवार को कहा कि भारतीय वायुसेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को मार गिराने की पुष्टि की है। उन्होंने इसे भारत द्वारा सतह से हवा में मार गिराने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बताया। 3 महीने पहले किए गए भारतीय हवाई हमलों के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान पर यह पहली आधिकारिक टिप्पणी है। यह अभियान अप्रैल में पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद सात मई से चलाया गया था।
 
कई विपक्षी नेता ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों को हुए नुकसान का खुलासा करने में देरी को लेकर सरकार पर हमला कर रहे हैं। यह अभियान अप्रैल में पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद सात मई से चलाया गया था। सिंह ने यहां एयर चीफ मार्शल एलएम कात्रे स्मृति व्याख्यान के 16वें संस्करण के दौरान सीमा के निकट और पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी मुख्यालयों और अन्य आतंकी ठिकानों पर सात मई को किए गए हमलों का विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत किया।
 
उन्होंने कहा, हमारे पास कम से कम पांच लड़ाकू विमानों को मार गिराए जाने की पुष्ट जानकारी है और एक बड़ा विमान है, जो या तो विमान हो सकता है या फिर एडब्ल्यूसी (एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम), जिसे लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाया गया। सिंह ने कहा, यह वास्तव में सतह से हवा में मार गिराने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, जो हमने हासिल किया है।
उन्होंने यह भी कहा कि उस एडब्ल्यूसी हैंगर में कम से कम एक एडब्ल्यूसी के होने के संकेत मिले हैं तथा कुछ एफ-16 को भी नुकसान पहुंचा जो वहां रखरखाव के लिए थे। सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी), ड्रोन और उनकी कुछ मिसाइलें भी भारतीय क्षेत्र में गिरीं, लेकिन इनसे भारतीय प्रतिष्ठानों को कोई नुकसान नहीं हुआ।
 
‘ऑपरेशन’ की सफलता के पीछे एक प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति को बताते हुए सिंह ने कहा, मैं यहां बहुत-बहुत स्पष्ट...बहुत खुलापन दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने इसके बारे में विभिन्न बातें सुनी हैं। वायुसेना प्रमुख ने कहा, यदि मैं आपसे कुछ कहूंगा तो लोगों को उस पर विश्वास करना होगा, क्योंकि मैं वहां था, सबकी बात सुन रहा था, और इसमें शामिल था... बहुत स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति थी, हमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, और हम पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।
 
उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या कोई प्रतिबंध थे या हमें विवश करके रखा गया था। उन्होंने कहा, अगर कोई प्रतिबंध थे, तो वे स्वनिर्मित थे। हम बलों ने तय किया कि लड़ाई के नियम क्या होंगे। हम किस हद तक जाना चाहते हैं, और हम कैसे हालात को काबू में रखना चाहते हैं।
सिंह ने कहा, इसलिए मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम पर कोई प्रतिबंध नहीं था, दोहराता हूं कि कोई भी पाबंदी नहीं थी। हमें योजना बनाने और उसे लागू करने की पूरी आज़ादी दी गई थी। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे हमले सटीक और सोच-समझकर किए गए थे क्योंकि, हम इस मामले में परिपक्वता दिखाना चाहते थे।
 
सिंह की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री और सरकार पर इस बात के लिए हमला बोला है कि जब हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर भारी पड़ रही थीं, तब उन्होंने संघर्ष विराम पर सहमति जताई। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने युद्ध को समाप्त करने के महत्व पर भी जोर दिया।
 
उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाना था कि वे कुछ भी करने से पहले दो बार सोचेंगे; अब उन्हें पता है कि उन्हें इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ सकती है और एक बार जब हम ये उद्देश्य हासिल कर लें, तो हमें इसे जारी रखने के बजाय, इसे रोकने के सभी अवसर तलाशने चाहिए। उन्होंने कहा, उस रात हमारा मनोबल बेहद ऊंचा था। मैंने कई लोगों से सुना...मेरे कुछ करीबी लोगों ने भी कहा 'और मरना था'।
एयर चीफ मार्शल के अनुसार, एस-400 वायु रक्षा प्रणाली पासा पलटने वाली साबित हुई है। भारत ने इसे हाल में खरीदा है। वायुसेना प्रमुख ने कहा, इस प्रणाली की रेंज ने पाकिस्तान के विमानों और यूएवी को भारतीय रक्षा प्रणाली से दूर रखा था। एस-400 प्रणाली की वजह से पाकिस्तान भारतीय वायु रक्षा प्रणाली को भेद नहीं सका। पुलवामा आतंकी हमले के बाद बालाकोट हवाई हमले के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई तस्वीरें उपलब्ध नहीं थीं और यह एक बड़ा मुद्दा बन गया।
 
उन्होंने कहा, दुर्भाग्यवश, हम अपने लोगों को यह नहीं बता सके कि हमने क्या हासिल कर लिया है। हमारे पास खुफिया जानकारी थी कि भारी क्षति हुई है; बहुत सारे आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन हम अपने लोगों को आश्वस्त नहीं कर सके। लेकिन (इस बार) हम भाग्यशाली रहे और ये वीडियो सार्वजनिक कर पाए। सिंह ने कहा, मुझे खुशी है कि हम बालाकोट की उस छाया से बाहर निकल सके।
 
उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बारे में कहा कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय वायुसेना ने हवाई क्षेत्र पर हमला करने का निर्णय लिया। वायुसेना प्रमुख ने कहा, हवाई अड्डे पर हमला किया गया और मुख्य भवन पर भी हमला किया गया, जहां योजनाएं बनती हैं, और इसका इस्तेमाल कभी-कभी सिविल टर्मिनल भवन के रूप में भी किया जाता था। जहां तक सुकूर एयरबेस का सवाल है, हमने यूएबी हैंगर और रडार स्थल पर हमला किया। ‘स्लाइड शो’ (प्रस्तुति देने ) के दौरान उन्होंने एडब्ल्यूसी हैंगर के दृश्य दिखाए, जो भारतीय हमले के बाद ध्वस्त हो गया था।
पाकिस्तान के सरगोधा के बारे में वायुसेना प्रमुख ने कहा, हम अपनी वायुसेना में ऐसे ही दिनों का सपना देखते हुए बड़े हुए हैं। किसी दिन हमें मौका मिलेगा। संयोग से मुझे अपनी सेवानिवृत्ति से पहले यह मौका मिल गया। हमने उस हवाई क्षेत्र पर हमला किया, जहां हमें एफ-16 विमानों के बारे में बहुत पुख्ता जानकारी मिली थी। सिंह ने यह भी कहा कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) का पद सैन्य अभियानों में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है।
 
उन्होंने कहा, सीडीएस हमेशा हमारे बीच एकता बनाए रखने और समस्याओं को सुलझाने के लिए मौजूद रहते थे। जब भी हमें जरूरत होती थी, हम वरिष्ठ नेतृत्व के पास जाकर मुद्दों पर चर्चा किया करते थे। एयर चीफ मार्शल ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की भूमिका पर प्रकाश डाला, जिससे अन्य एजेंसियों और सुरक्षा बलों को एक साथ लाने में मदद मिली। उन्होंने बताया कि जब अभियान शुरू हुआ, तो सैन्य प्रमुखों ने इसके संभावित परिणामों और भारत को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा की।
‘ऑपरेशन सिंदूर’ से मिली सीख के बारे में सिंह ने कहा, इस अभियान की सबसे बड़ी सीख यह रही है कि हवाई युद्ध की प्रधानता एक बार फिर सामने आई है। लोगों को यह एहसास हो गया है कि हवाई युद्ध किसी भी देश की पहली प्रतिक्रिया है और हवाई युद्ध वास्तव में त्वरित प्रतिक्रिया दे सकता है, सटीकता के साथ अंदर तक हमला कर सकता है और बिना अनावश्यक नुकसान के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने सात मई को पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया था। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हर साल मौतें, जाम और अव्‍यवस्‍थाएं, फिर कैसे मिल जाती है अनुमति, ढीठ हुए बाबा प्रदीप मिश्रा और बेशर्म बना प्रशासन

हर साल मौतें, जाम और अव्‍यवस्‍थाएं, फिर कैसे मिल जाती है अनुमति, ढीठ हुए बाबा प्रदीप मिश्रा और बेशर्म बना प्रशासनअस्‍पताल, दफ्तर और मजदूरी पर जाने वाले आम लोगों का भगवान कौन?

चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से मांगा 'फर्जी' वोटर आईडी

चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से मांगा 'फर्जी' वोटर आईडीTejashwi Yadav News : निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को राजद नेता तेजस्वी यादव से कहा कि फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाना और उसका उपयोग करना अपराध है तथा उन्हें 16 अगस्त तक अपना फर्जी मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जमा करने का निर्देश दिया। पटना (सदर) के अनुमंडल अधिकारी और दीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता पंजीयन अधिकारी (ERO) द्वारा इस संबंध में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता यादव को एक नया पत्र जारी किया गया।

मोदी के मन की बात से सरकार को कितनी हुई कमाई, राज्यसभा में खुला राज

मोदी के मन की बात से सरकार को कितनी हुई कमाई, राज्यसभा में खुला राजPM Modi Mann ki Baat : सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' से सरकार को अब तक कुल 34.13 करोड़ रुपए की आय हुई है।

राहुल गांधी का चुनाव आयोग को जवाब, मैंने संविधान की शपथ ली

राहुल गांधी का चुनाव आयोग को जवाब, मैंने संविधान की शपथ लीRahul Gandhi in Vote Adhikar rally : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग द्वारा उनसे शपथपत्र पर हस्ताक्षर करने या माफी मांगने के लिए कहे जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि उन्होंने संसद के भीतर संविधान की शपथ ली है।

पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के दामाद की बढ़ीं मुश्किलें, फोन में मिलीं महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो

पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के दामाद की बढ़ीं मुश्किलें, फोन में मिलीं महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोPune Rave Party Case : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राकांपा (शरदचंद्र पवार) नेता एकनाथ खड़से के दामाद प्रांजल खेवलकर के मोबाइल फोन में महिलाओं के सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें मिली हैं और पुलिस को तस्करी के पहलू से भी जांच करनी चाहिए। पिछले महीने, पुणे पुलिस की अपराध शाखा ने खराडी इलाके में एक अपार्टमेंट पर छापा मारा और खेवलकर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर संदिग्ध कोकीन, गांजा, हुक्का और शराब बरामद की।

और भी वीडियो देखें

रेलवे का बड़ा ऐलान, टिकट बुकिंग पर मिलेगी छूट, जानिए कैसे उठाएं फायदा

रेलवे का बड़ा ऐलान, टिकट बुकिंग पर मिलेगी छूट, जानिए कैसे उठाएं फायदाBig announcement of railways : रेल मंत्रालय ने शनिवार को एक योजना की घोषणा की, जिसके तहत एक ही ट्रेन से 13-26 अक्टूबर के बीच यात्रा और 17 नवंबर से एक दिसंबर तक वापसी के लिए बुक किए गए टिकटों पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत यात्रियों के एक ही समूह के लिए जाने और आने दोनों यात्राओं के लिए बुकिंग कराने पर छूट लागू होगी। वापसी यात्रा का यात्री विवरण आगे की यात्रा के समान ही होगा।

चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं तो इस्तीफा दें राहुल गांधी, वोट चोरी के दावे पर किसने किया पलटवार

चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं तो इस्तीफा दें राहुल गांधी, वोट चोरी के दावे पर किसने किया पलटवारRahul Gandhi News : भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वोट चोरी से जुड़े उनके दावे पर हस्ताक्षरित शपथ पत्र नहीं देने के लिए शनिवार को निशाना साधा और कहा कि यदि कांग्रेस नेता को निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है तो उन्हें लोकसभा की सदस्यता से नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को यदि चुनावों में विश्वास नहीं है तो वे राज्यसभा और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दें।

रेल कोच इकाई देगी भोपाल मेट्रोपोलिटन सिटी को विकास की रफ्तार : मुख्यमंत्री मोहन यादव

रेल कोच इकाई देगी भोपाल मेट्रोपोलिटन सिटी को विकास की रफ्तार : मुख्यमंत्री मोहन यादवMadhya Pradesh News : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर प्रदेश को रेल कोच इकाई की बड़ी सौगात प्राप्त हो रही है। परियोजना का भूमि-पूजन केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह 10 अगस्त को औबेदुल्लागंज के दशहरा मैदान में करेंगे। कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा उत्पाद सचिव संजीव कुमार, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, भारत अर्थ मूवर्स परियोजना के अध्यक्ष शांतनु राय शामिल हो रहे हैं।

दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, भारी बारिश से गिरी दीवार, 7 लोगों की मौत

दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, भारी बारिश से गिरी दीवार, 7 लोगों की मौतJaitpur Delhi wall accident News : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह भारी बारिश के बीच जैतपुर में मोहन बाबा मंदिर के पास दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले, दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने बताया था कि हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। हालांकि पुलिस ने बाद में बताया कि 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है तथा एक घायल व्यक्ति का इलाज जारी है।

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं, क्‍या वे सेफ हैं? कपिल सिब्बल ने किससे किया यह सवाल

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं, क्‍या वे सेफ हैं? कपिल सिब्बल ने किससे किया यह सवालKapil Sibal News : पूर्व कानून मंत्री और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाते हुए शनिवार को कहा कि उन्होंने फिल्म 'लापता लेडीज' के बारे में सुना है, लेकिन 'लापता उपराष्ट्रपति' के बारे में कभी नहीं सुना। सिब्बल ने पूछा, क्या हमें बताया जा सकता है वह कहां हैं? क्या वह सुरक्षित हैं? सिब्बल ने गृहमंत्री अमित शाह से इस संबंध में बयान देने का आग्रह किया।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com