बेंगलुरु में किशोर की गला रेतकर हत्या, आरोपी मामा ने किया सरेंडर

Bengaluru Crime News : कर्नाटक के बेंगलुरु में 14 वर्षीय लड़के की उसके मामा ने गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी ने घटना के 3 दिन बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। किशोर ने स्कूल छोड़ दिया था और वह ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था। वह अपने मामा से गेम खेलने के लिए अक्सर पैसे मांगता था जिसे लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा होता था। आरोपी मामा ने अपने सोए हुए भानजे पर रसोई के चाकू से हमला किया। पुलिस ने सोलादेवनहल्ली थाने में हत्या का मामला दर्ज किया। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।





पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, किशोर ने स्कूल छोड़ दिया था और वह ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था। वह अपने मामा से गेम खेलने के लिए अक्सर पैसे मांगता था जिसे लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा होता था। यह घटना चार अगस्त की सुबह करीब पांच बजे कुमबरालहल्ली में हुई जहां किशोर अपने मामा नागप्रसाद के साथ रहता था। नागप्रसाद सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करता है।

आरोपी मामा ने अपने सोए हुए भानजे पर रसोई के चाकू से हमला किया। नागप्रसाद अपने भानजे के बार-बार पैसे मांगने से परेशान था। भांजे पर हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सोलादेवनहल्ली थाने में हत्या का मामला दर्ज किया। आरोपी ने तीन दिन बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर अपराध कबूल किया जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल से लड़के का क्षत-विक्षत शव और हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया।

पुलिस के अनुसार, फरार होने के बाद आरोपी आसपास के गांवों में भटकता रहा और उसे आत्महत्या करने का भी विचार आया लेकिन अंततः उसने आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। (भाषा)

