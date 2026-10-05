CEC ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार और आयोग को नोटिस शीर्ष अदालत नेक कहा- कानून के मुताबिक होने चाहिए चुनाव आयोग के निर्णय

Supreme Court on ECI: उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले निर्वाचन आयोग के फैसले लेने के तरीके को चुनौती देने वाली याचिका और सीईसी के निलंबन की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों से एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

सीईसी ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग

अदालत में दायर जनहित याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि जब तक सीईसी द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर न्यायालय में अंतिम विचार नहीं कर लिया जाता, तब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से निलंबित रखा जाए।

एक सप्ताह में मांगा केंद्र और आयोग से जवाब

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निर्णय लेने की प्रक्रिया और उनके निलंबन की मांग से जुड़ी इस चुनौती को गंभीरता से लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग को आधिकारिक नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों से एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई की जाएगी।