बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम, 17 राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट; पहाड़ों की बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन

Weather Update 23 November : देश के मौसम में एक साथ कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती सिस्टम बनने की संभावना जताई है। इसके साथ ही उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास बने निम्न दबाव के क्षेत्र तथा पूर्वी मध्य प्रदेश से मणिपुर तक फैली ट्रफ लाइन के असर से मध्य, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का दौर तेज हो सकता है।

गौरतलब है कि बीते एक महीने में बंगाल की खाड़ी में बने 'अर्नब', 'मुरासु' और 'अकवान' जैसे सिस्टम के चलते आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा पहले ही भारी बारिश झेल चुके हैं।

17 राज्यों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु सहित 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। पूर्वी हवाओं के प्रभाव से तमिलनाडु में 23 से 27 नवंबर तक और केरल में 24 से 26 नवंबर तक कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं, 24 नवंबर तक असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नगालैंड में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

कोहरे की चादर, माउंट आबू में पारा शून्य

एक तरफ बारिश का असर दिख रहा है, तो दूसरी ओर उत्तर भारत में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जारी बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। हालांकि, 23 नवंबर को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने और बारिश की कोई चेतावनी न होने का अनुमान है।





पंजाब में आज मौसम साफ और शुष्क रह सकता है, लेकिन सुबह के वक्त कुछ हिस्सों में कोहरा परेशान कर सकता है। उधर, यूपी, बिहार, झारखंड और ओडिशा समेत 8 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट है, जबकि राजस्थान के माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया।

दिल्ली में साफ आसमान, हल्की धुंध के आसार

राजधानी दिल्ली की बात करें तो 23 नवंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की उम्मीद है। सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्की धुंध या कोहरा दिख सकता है। दिन के दौरान हवा की गति करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे और शाम के समय 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है।