Shukra Uday 2026: तुला राशि में उदित हुए शुक्र, इन राशियों की खुलेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन और प्रेम

शुक्र का तुला राशि में उदित होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव है। 29 अक्टूबर 2026 की सुबह 09:41 बजे शुक्र देव अपनी ही राशि तुला में उदित हो चुके हैं। इसके प्रभाव से अब आपके जीवन में प्रेम, भौतिक सुख, रिश्तों और धन से जुड़े मामलों में नई रंगत देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं कि यह ग्रह गोचर आपकी राशि के लिए क्या खास संदेश लाया है:-

1. मेष राशि (Aries)

शुक्र आपके दूसरे और सातवें घर के स्वामी होकर आपके विवाह व साझेदारी के सातवें भाव में उदित हो रहे हैं।

जीवन पर प्रभाव: अब तक जो आर्थिक तनाव या रिश्तों में खटास चल रही थी, वह दूर होगी। दांपत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी और वैवाहिक जीवन की पुरानी परेशानियां सुलझेंगी।

व्यापार व व्यक्तित्व: व्यापारियों को नए सौदे और आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। शुक्र की सीधी नज़र आपके लग्न पर पड़ने से आपका आकर्षण, निखार और ऊर्जा चरम पर रहेगी।

2. वृषभ राशि (Taurus)

शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके छठवें भाव (रोग, ऋण और शत्रु) में अपनी ही राशि में उदित हुए हैं।

विपरीत राजयोग: छठवें भाव का स्वामी जब छठवें भाव में ही मजबूत होता है, तो विपरीत राजयोग बनता है। शुरुआती अड़चनों के बाद जीत आपकी ही होगी।

स्वास्थ्य और करियर: आपकी जीवनशैली और सेहत में सुधार आएगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, अपने रिश्तों में थोड़ा संयम रखें और नियमित दिनचर्या अपनाएं।

3. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र पांचवें (शिक्षा, प्रेम, संतान) और बारहवें भाव के स्वामी होकर पांचवें भाव में उदित हो रहे हैं।

सफलता के योग: यह गोचर आपके लिए मान-सम्मान और तरक्की के द्वार खोलेगा। कला, साहित्य या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को शानदार परिणाम मिलेंगे।

प्रेम और संतान: अगर आपके लव लाइफ में गलतफहमियां चल रही थीं, तो अब वे दूर होंगी। संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे लोगों को भी शुभ समाचार मिल सकता है। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे।

4. कर्क राशि (Cancer)

शुक्र आपके चौथे (सुख, संपत्ति) और ग्यारहवें भाव (लाभ) के स्वामी हैं और आपके चौथे भाव में उदित हो रहे हैं।

सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी: आपके जीवन पर मां लक्ष्मी और पारिवारिक सहयोग की खास कृपा रहेगी। यदि आप नया घर, गाड़ी या कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है।

करियर में उछाल: कार्यस्थल पर आपकी संवाद शैली लोगों को प्रभावित करेगी। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे।

5. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे (पराक्रम, संवाद) और दसवें (करियर) भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में उदित हुए हैं।

मेहनत का मीठा फल: आपकी इच्छाशक्ति और काम करने के जुनून में बढ़ोतरी होगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे, अपनी लगन से उसे पूरा करके ही दम लेंगे।

यात्राएं और भाग्य: काम के सिलसिले में छोटी या लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। अध्यात्म और धार्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा और किस्मत का भी पूरा साथ मिलेगा।

6. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए शुक्र दूसरे (धन, वाणी) और नौवें (भाग्य) भाव के स्वामी होकर आपके धन भाव (दूसरे घर) में ही उदित हुए हैं।

शानदार 'धन योग': वित्तीय तंगी या अवांछित खर्चों से राहत मिलेगी। फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है या कमाई का कोई दूसरा जरिया बन सकता है।

पारिवारिक मिठास: आपकी बोली में सौम्यता आएगी, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। इन-लॉस (ससुराल पक्ष) के साथ भी रिश्ते सुधरेंगे।

7. तुला राशि (Libra)

शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी हैं और आपके लग्न (पहले भाव) में ही उदित हो रहे हैं।

निखरेगा व्यक्तित्व: आपके आत्मविश्वास, रूप-रंग और बातचीत के अंदाज में एक गजब का आकर्षण देखने को मिलेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता पहले से काफी बेहतर होगी।

रिश्तों में मजबूती: यदि आप सिंगल हैं, तो किसी गंभीर रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। शादीशुदा लोग अपने पार्टनर के साथ बेहतरीन वक्त बिताएंगे और साझेदारी के व्यापार में मुनाफा होगा।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

शुक्र आपके सातवें और बारहवें भाव के स्वामी होकर बारहवें भाव (व्यय, विदेश) में उदित हो रहे हैं।

बजट का रखें ध्यान: यह गोचर काम या जीवनसाथी से जुड़े खर्चों को बढ़ा सकता है। इसलिए बिना सोचे-समझे पैसे उड़ाने से बचें और एक सही बजट बनाकर चलें।

सुधार के संकेत: वैवाहिक जीवन के पुराने विवाद हल होंगे। अपनी दिनचर्या में थोड़ा अनुशासन लाएं और जीवनसाथी की सेहत पर ध्यान दें।

9. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए शुक्र छठवें और ग्यारहवें (लाभ) भाव के स्वामी होकर आपके ग्यारहवें भाव में उदित हो रहे हैं।

आर्थिक लाभ: इच्छाओं की पूर्ति का समय है। मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन उसका प्रतिफल भी भरपूर मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या इंसेंटिव मिल सकता है।

सोशल नेटवर्क: नेटवर्किंग और सोशल मीडिया के जरिए आपका दायरा बढ़ेगा। हालांकि, दूसरों से बात करते समय बेवजह की बहसबाज़ी से बचें।

10. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के लिए शुक्र 'योगकारक' (सबसे शुभ) ग्रह हैं। ये आपके पांचवें और दसवें भाव के स्वामी होकर दसवें भाव (कर्म, करियर) में उदित हुए हैं।

करियर में बड़ी तरक्की: कार्यस्थल पर आ रही रुकावटें दूर होंगी। नई जिम्मेदारियां या नई जॉब का ऑफर मिल सकता है। आप अपने काम को लेकर काफी एकाग्र रहेंगे।

घरेलू माहौल: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। अपने रहने की जगह या ऑफिस डेस्क को साफ और सजाकर रखें, इससे शुक्र की शुभता और बढ़ेगी।

11. कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के लिए भी शुक्र योगकारक ग्रह हैं। ये आपके चौथे और नौवें भाव के स्वामी होकर नौवें भाव (भाग्य) में उदित हो रहे हैं।

किस्मत का पूरा साथ: आपके सोचे हुए काम पूरे होने लगेंगे। मन प्रसन्न रहेगा और आप मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे। परिवार के साथ किसी धार्मिक या तीर्थ यात्रा का प्लान बन सकता है।

लव लाइफ में गुड न्यूज: प्रेम संबंधों को नया मोड़ देने या शादी के बंधन में बंधने के लिए यह समय बेहद अनुकूल है।

12. मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे और आठवें भाव के स्वामी होकर आपके आठवें भाव में उदित हो रहे हैं।

विपरीत परिस्थितियों से जीत: आठवें भाव में शुक्र का उदित होना 'विपरीत राजयोग' बनाता है। शुरुआती चुनौतियां आ सकती हैं, पर अंत में जीत आपकी होगी।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें: खान-पान का संतुलन न बिगड़ने दें, त्वचा या संक्रमण से जुड़ी समस्या हो सकती है। दिखावे में पैसा खर्च करने के बजाय आध्यात्मिक साधना और बचत पर ध्यान दें।