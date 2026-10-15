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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Thursday, 15 October 2026 (11:22 IST)

शुक्र-बुध और मंगल-गुरु की युति से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, साल 2026 का बचा समय रहेगा शानदार

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Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (11:22 IST)
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वर्तमान में शुक्र और बुध तुला राशि में और मंगल एवं बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र और बुध के मिलने से 'लक्ष्मी नारायण योग' बन रहा है, वहीं कर्क राशि में मंगल और गुरु की युति से अत्यंत शुभ 'धन योग' का निर्माण हो रहा है। इन दो दिव्य युतियों के कारण वर्ष के बचे हुए महीनों में 5 राशियों के जीवन में तरक्की, धन-लाभ और खुशहाली के रास्ते खुलने वाले हैं। आइए जानते हैं कि किन 5 भाग्यशाली राशियों को इस गोचर से जबरदस्त लाभ मिलने जा रहा है।
 

1. मेष राशि

आर्थिक लाभ: आपकी राशि के स्वामी मंगल गुरु के साथ केंद्र में स्थित हैं। इससे आय के नए स्रोत बनेंगे और रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा।
करियर व व्यापार: नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई नौकरी का बेहतरीन अवसर मिल सकता है। व्यापार में साझेदारी से बड़ा मुनाफा होगा।
पारिवारिक जीवन: परिवार में लंबे समय से चला आ रहा तनाव दूर होगा और मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे।
 

2. मिथुन राशि

बुद्धि और वाणी का लाभ: बुध और शुक्र की युति आपकी बौद्धिक क्षमता और वाणी में आकर्षण बढ़ाएगी, जिससे समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
करियर में सफलता: मीडिया, मार्केटिंग, आईटी और लेखन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय स्वर्णिम साबित होगा।
धन संचय: अचानक से अप्रत्याशित धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। पुरानी योजनाओं से अच्छा रिटर्न मिलेगा।
 

3. कर्क राशि

आत्मविश्वास में वृद्धि: आपकी ही राशि में मंगल और गुरु की युति बन रही है। इससे आपके साहस, ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।
संपत्ति व वाहन योग: नया मकान या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आपके पक्ष में हल होगा।
मान-सम्मान: कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।
 

4. तुला राशि

लक्ष्मी नारायण योग का असर: शुक्र और बुध आपकी ही राशि में एक साथ विराजमान हैं। यह समय आपके व्यक्तित्व को निखारेगा और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी करेगा।
व्यापारिक उन्नति: यदि आप अपना कोई व्यवसाय चलाते हैं, तो बड़े सौदे फाइनल हो सकते हैं। विदेशों से जुड़ा काम करने वालों को विशेष लाभ मिलेगा।
दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ रिश्ते और अधिक मधुर होंगे और उनके सहयोग से कोई बड़ा काम बन जाएगा।
 

5. धनु राशि

भाग्य का साथ: आपकी राशि के स्वामी गुरु का मंगल के साथ शुभ संबंध बनने से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अधूरे पड़े काम तेजी से पूरे होंगे।
निवेश से फायदा: शेयर बाज़ार या प्रॉपर्टी में किया गया निवेश आपको साल के अंत तक बेहतरीन मुनाफा दे सकता है।
यात्रा व करियर: काम के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अत्यंत शुभ रहेगा।
 

उपाय (सकारात्मक परिणाम बढ़ाने हेतु)

  • प्रतिदिन प्रातः काल हनुमान चालीसा का पाठ करें।
  • शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद वस्तुओं का दान करें।
  • गुरुवार के दिन चने की दाल या केसर का तिलक मस्तक पर लगाएं।
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