शुक्र का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश: सूर्य-शुक्र युति से 12 राशियों के जीवन में आएंगे बड़े बदलाव

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन के साथ-साथ उनके नक्षत्र परिवर्तन को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। 24 अक्टूबर 2026 (शनिवार) को दोपहर 03 बजकर 11 मिनट पर धन, वैभव, सौंदर्य और भौतिक सुखों के कारक 'शुक्र देव' स्वाति नक्षत्र से निकलकर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

चित्रा नक्षत्र के स्वामी 'मंगल देव' हैं, जो साहस, ऊर्जा और आकर्षण के प्रतीक हैं। इस नक्षत्र परिवर्तन की सबसे विशेष बात यह है कि चित्रा नक्षत्र में सूर्य देव पहले से ही विराजमान हैं। ऐसे में शुक्र और सूर्य की युति बनेगी। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में तुला राशि में सूर्य, शुक्र और बुध की त्रिग्रही युति भी बनी हुई है, जिससे 'बुधादित्य' और 'शुक्रादित्य' जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं कि इस महत्वपूर्ण ग्रह-गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा-

1. मेष राशि (Aries)

सप्तम भाव में शुक्र और सूर्य की युति से आपके वैवाहिक जीवन और व्यापारिक साझेदारी में हलचल बढ़ सकती है। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाकर रखें और अहंकार (ईगो) को बीच में न आने दें। साझेदारी के काम में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें।

2. वृषभ राशि (Taurus)

शुक्र का चित्रा नक्षत्र में जाना आपके छठे भाव को प्रभावित करेगा। यह समय आपके विरोधियों को परास्त करने के लिए उत्तम है। हालांकि, स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपनी दिनचर्या संतुलित रखें और अनावश्यक आर्थिक लेन-देन से बचें।

3. मिथुन राशि (Gemini)

पंचम भाव में त्रिग्रही युति का बनना विद्यार्थियों और कला, लेखन या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन बातचीत में स्पष्टता बनाए रखना ज़रूरी है। आकस्मिक धन लाभ की संभावना बन सकती है।

4. कर्क राशि (Cancer)

चतुर्थ भाव में शुक्र का प्रभाव आपके भौतिक सुख-साधनों में वृद्धि कराएगा। आप घर की सजावट, नए वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी कर सकते हैं। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और घर-परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी बहस में पड़ने से बचें।

5. सिंह राशि (Leo)

तृतीय भाव में सूर्य और शुक्र का यह संयोग आपके पराक्रम, साहस और संचार कौशल (कम्युनिकेशन) में वृद्धि करेगा। छोटे भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। छोटी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे हैं, जो आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं।

6. कन्या राशि (Virgo)

द्वितीय भाव (वाणी और धन भाव) में यह गोचर आपकी वाणी में आकर्षण लाएगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। हालांकि, परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर विचारों का मतभेद हो सकता है, इसलिए अपनी बात संयम से रखें।

7. तुला राशि (Libra)

आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में सूर्य, शुक्र और बुध की त्रिग्रही युति बनी हुई है। आपका व्यक्तित्व निखरकर सामने आएगा और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, लेकिन स्वभाव में उग्रता या जिद्दीपन आने से बचाना होगा।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

द्वादश भाव (बारहवें घर) में यह गोचर होने से आपके भौतिक सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा या विदेशी कंपनियों से जुड़े काम करने वाले जातकों को लाभ होगा। सेहत के प्रति थोड़ी सावधानी बरतें और बजट बनाकर चलें।

9. धनु राशि (Sagittarius)

एकादश भाव (लाभ भाव) में शुक्र का प्रवेश आपकी आय के नए स्रोत खोल सकता है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए प्रभावशाली लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। लंबे समय से अटकी हुई महत्वाकांक्षाएँ पूरी होने के आसार हैं।

10. मकर राशि (Capricorn)

दशम भाव में सूर्य-शुक्र की युति आपके करियर और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें, आपको अपनी मेहनत का उचित फल मिलेगा।

11. कुंभ राशि (Aquarius)

नवम भाव (भाग्य भाव) में यह गोचर आपके आध्यात्मिक रुझान को बढ़ाएगा। धार्मिक यात्राओं या मांगलिक कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। पिता या किसी बड़े मार्गदर्शक की सलाह आपके लिए मास्टरस्ट्रोक साबित होगी।

12. मीन राशि (Pisces)

अष्टम भाव में यह स्थिति बनने से आपको अचानक गुप्त धन या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति दिख सकती है। हालांकि, स्वास्थ्य और खान-पान का विशेष ध्यान रखें। योग, ध्यान और अध्यात्म की ओर झुकाव रखने से मन को शांति मिलेगी।