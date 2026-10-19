सूर्य गोचर 2026: तुला राशि में प्रवेश से दिवाली पर इन राशियों को मिलेगा बड़ा सरप्राइज

सूर्य का तुला में यह नया पड़ाव हर राशि के लिए अलग रंग लेकर आ रहा है। 17 अक्टूबर 2026 की शाम 7:45 बजे जब सूर्य तुला राशि में कदम रखेंगे, तो अपनी नीच स्थिति के कारण माहौल में थोड़ा बदलाव जरूर लाएंगे। पर याद रखिए, सिर्फ ग्रहों की जगह सब कुछ तय नहीं करती, आपकी कुंडली के पन्नों का भी बड़ा रोल होता है। जानिए इस गोचर का आपकी राशि पर क्या असर पड़ने वाला है।

सूर्य गोचर 2026: इन 5 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ और सफलता

1. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा। जो लोग जमीन-जायदाद या प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लंबे समय के लिए निवेश (इन्वेस्टमेंट) करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल और लाभप्रद सिद्ध होगा।

2. तुला राशि (Libra)

सूर्य आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। यद्यपि जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, लेकिन ग्यारहवें भाव (लाभ भाव) के स्वामी होने के कारण सूर्य आपकी पुरानी रुकी हुई इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। आर्थिक मोर्चे पर यह समय पुरानी योजनाओं के सफल होने का है।

3. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर दसवें भाव में हो रहा है, जहाँ सूर्य को दिशाबल प्राप्त होता है। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता (लीडरशिप) की सराहना होगी। करियर में उन्नति, पदोन्नति (प्रमोशन) या नई और बड़ी जिम्मेदारियाँ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। पुरानी चली आ रही समस्याएँ और परेशानियाँ दूर होंगी।

4. कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए नौवें भाव (भाग्य भाव) में सूर्य का प्रवेश जीवनसाथी के माध्यम से लाभ के संकेत दे रहा है। इस दौरान आपके जीवनसाथी की सलाह आपके लिए मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकती है और व्यापार व कार्यक्षेत्र में सही मार्गदर्शन से लाभ मिलेगा।

5. मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए छठे भाव के स्वामी सूर्य का आठवें भाव में जाना 'विपरीत राजयोग' का निर्माण कर रहा है। यद्यपि राह में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। गुप्त विरोधियों पर आपकी जीत होगी और कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ेगा।