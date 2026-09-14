पोलैंड सीमा के पास रूस का बड़ा ड्रोन हमला, बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व PM बोरिस जॉनसन!

Russia-Ukraine war: रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। यूक्रेन और पोलैंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा (नाटो सीमा) के बेहद करीब याहोदीन (Yahodyn) स्टेशन पर एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में एक यात्री ट्रेन का इंजन तबाह हो गया। इस घटना से ठीक कुछ मिनट पहले ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और पूर्व सीआईए निदेशक डेविड पेट्रियस समेत कई यूरोपीय राजनयिक उसी रेल मार्ग से गुजरे थे।

निशाने पर विदेशी VIPs

नाटो सीमा पर अलर्ट

स्टेशन पर मौजूद यात्रियों को समय रहते निकाल लिया गया, जिससे इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस घटना के बाद पोलैंड सीमा से महज 2 किलोमीटर दूर हुए इस हमले के बाद पोलिश लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया गया और नाटो सीमाओं पर अलर्ट घोषित किया गया।

पुतिन की बेतुकी हरकत

बोरिस जॉनसन और नेताओं की प्रतिक्रिया : हमले के बाद बोरिस जॉनसन ने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि किस विकृत तर्क (warped logic) के तहत पुतिन ने पोलिश सीमा पर एक खड़ी ट्रेन के इंजन को उड़ा दिया। लेकिन यह स्पष्ट है कि यह वही निरर्थक और हिंसक हमला है, जो यूक्रेन के आम नागरिक और रेलवे रोजाना झेल रहे हैं।

यूक्रेन के विदेश मंत्री अंद्री सिबीहा ने इस घटना पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि रूस का यह आतंक सीधे यूरोपीय संघ (EU) और नाटो के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है।

नाटो और पोलैंड में हलचल तेज

रूस द्वारा पोलैंड सीमा के पास मिसाइल और ड्रोन हमलों को तेज करने के बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि रूस पश्चिमी देशों से यूक्रेन जाने वाले आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स रास्तों को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि यूक्रेन-रूस युद्ध का दायरा अब तेजी से पश्चिमी सीमाओं और नाटो के प्रभाव वाले क्षेत्रों के करीब पहुंच रहा है।