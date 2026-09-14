  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. poland-border-russia-drone-attack-boris-johnson-escapes
Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Updated :कीव/वारसॉ , Monday, 14 September 2026 (17:15 IST)

पोलैंड सीमा के पास रूस का बड़ा ड्रोन हमला, बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व PM बोरिस जॉनसन!

Russia-Ukraine war
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (17:15 IST)
google-news
Russia-Ukraine war: रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। यूक्रेन और पोलैंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा (नाटो सीमा) के बेहद करीब याहोदीन (Yahodyn) स्टेशन पर एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में एक यात्री ट्रेन का इंजन तबाह हो गया। इस घटना से ठीक कुछ मिनट पहले ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और पूर्व सीआईए निदेशक डेविड पेट्रियस समेत कई यूरोपीय राजनयिक उसी रेल मार्ग से गुजरे थे।
 
यूक्रेनी रेलवे (Ukrzaliznytsia) ने दावा किया है कि इस हमले का असल निशाना बोरिस जॉनसन और यूरोपीय अधिकारियों को ले जा रही 'डिप्लोमैटिक स्पेशल ट्रेन' ही हो सकती थी।  ALSO READ: बाल-बाल बचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की: मोल्दोवा में रूसी ड्रोन की चपेट में आने से बचा विमान, नॉर्वे के पीएम का चौंकाने वाला खुलासा

निशाने पर विदेशी VIPs

पूर्व ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, स्वीडन के पूर्व पीएम कार्ल बिल्ड और पूर्व CIA चीफ डेविड पेट्रियस कीव से एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (YES Summit) में भाग लेकर लौट रहे थे। रियल-टाइम थ्रेट अलर्ट के चलते राजनयिक ट्रेन को निर्धारित समय से पहले ही स्टेशन से रवाना कर दिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।  ALSO READ: Ukraine Russia War : यूक्रेन ने रूस पर दागे 1000 से ज्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइलें, तेल डिपो में आग, मॉस्को एयरपोर्ट प्रभावित, जेलेंस्की बोले- यूक्रेन जलेगा तो रूस भी जलेगा

नाटो सीमा पर अलर्ट

स्टेशन पर मौजूद यात्रियों को समय रहते निकाल लिया गया, जिससे इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस घटना के बाद पोलैंड सीमा से महज 2 किलोमीटर दूर हुए इस हमले के बाद पोलिश लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया गया और नाटो सीमाओं पर अलर्ट घोषित किया गया। 

पुतिन की बेतुकी हरकत

बोरिस जॉनसन और नेताओं की प्रतिक्रिया : हमले के बाद बोरिस जॉनसन ने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि किस विकृत तर्क (warped logic) के तहत पुतिन ने पोलिश सीमा पर एक खड़ी ट्रेन के इंजन को उड़ा दिया। लेकिन यह स्पष्ट है कि यह वही निरर्थक और हिंसक हमला है, जो यूक्रेन के आम नागरिक और रेलवे रोजाना झेल रहे हैं।  
 
यूक्रेन के विदेश मंत्री अंद्री सिबीहा ने इस घटना पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि रूस का यह आतंक सीधे यूरोपीय संघ (EU) और नाटो के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। 

नाटो और पोलैंड में हलचल तेज

रूस द्वारा पोलैंड सीमा के पास मिसाइल और ड्रोन हमलों को तेज करने के बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि रूस पश्चिमी देशों से यूक्रेन जाने वाले आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स रास्तों को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि यूक्रेन-रूस युद्ध का दायरा अब तेजी से पश्चिमी सीमाओं और नाटो के प्रभाव वाले क्षेत्रों के करीब पहुंच रहा है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी पर पाकिस्तान का बड़ा एक्शन: मसूद अजहर की गिरफ्तारी पर 70 लाख का इनाम

मुंबई में अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले- 2029 से पहले 21 राज्यों में लागू होगा UCC

मुंबई में अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले- 2029 से पहले 21 राज्यों में लागू होगा UCCUnion Home Minister Amit Shah's big announcement : मुंबई में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2029 से पहले भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के सभी 21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हो जाएगा। उन्होंने देश की सुरक्षा नीति, आर्थिक प्रगति और अवैध घुसपैठ के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। गृहमंत्री शाह ने केंद्र और राज्यों में भाजपा शासन के 25 साल के सफर का ब्योरा देते हुए उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त गिनाई। गृहमंत्री ने जोर देकर कहा कि बिना एक भी गोली चले और बिना खून बहाए धारा 370 को हटाना सरकार की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी रही।

पश्चिम बंगाल में बड़ी कार्रवाई, 252 मदरसे होंगे बंद, 100 मदरसों को थमाया नोटिस, शुभेंदु सरकार ने क्‍यों लिया यह फैसला?

पश्चिम बंगाल में बड़ी कार्रवाई, 252 मदरसे होंगे बंद, 100 मदरसों को थमाया नोटिस, शुभेंदु सरकार ने क्‍यों लिया यह फैसला?पश्चिम बंगाल में बिना मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ शुभेंदु सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य में किए गए सर्वेक्षण के बाद सरकार ने पहले चरण में 252 अमान्य (खारिजी) मदरसों को बंद करने का आदेश जारी किया है, जबकि 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इन संस्थानों में जरूरी सरकारी मंजूरी और बुनियादी ढांचे की कमी पाई गई। गौरतलब है कि आमतौर पर जिन मदरसों को बंद करने की कार्रवाई की जा रही है, उन्हें 'खारिजी' मदरसा कहा जाता है। ये ऐसे गैर-मान्यता प्राप्त और स्वतंत्र इस्लामी शिक्षण संस्थान होते हैं जो किसी भी राज्य या सरकारी मदरसा शिक्षा बोर्ड से जुड़े नहीं होते।

अभिजीत दीपके ने खुद को बताया MP का CM, प्रदेश सरकार पर कसा तंज, शेयर किया X पर इस्तीफा, क्‍यों जताया PM मोदी का आभार?

अभिजीत दीपके ने खुद को बताया MP का CM, प्रदेश सरकार पर कसा तंज, शेयर किया X पर इस्तीफा, क्‍यों जताया PM मोदी का आभार?कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके अपने अनोखे और तीखे राजनीतिक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर करारा प्रहार करने के लिए एक बेहद व्यंग्यात्मक और अनूठा तरीका अपनाया, जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। दीपके ने रविवार को मध्य प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने एक लेटर शेयर किया है जिसमें उन्होंने खुद को मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का पोस्ट किया है।

BRICS Summit 2026: शी जिनपिंग ने ग्लोबल साउथ को मजबूत करने पर दिया जोर, पेश कीं 5 पहल

BRICS Summit 2026: शी जिनपिंग ने ग्लोबल साउथ को मजबूत करने पर दिया जोर, पेश कीं 5 पहलBRICS 2026 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ग्लोबल साउथ देशों के बीच सहयोग और संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया। रविवार को आयोजित सत्र में उन्होंने BRICS देशों के बीच उभरते बाजारों के साथ रिश्ते गहरे करने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। शी जिनपिंग ने इस दौरान 5 प्रमुख पहलों का प्रस्ताव रखा। उन्होंने BRICS देशों से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाने, खुले और पारस्परिक लाभ वाले संबंधों को मजबूत करने तथा औद्योगिक और सप्लाई चेन की स्थिरता बनाए रखने की अपील की।

AI को लेकर क्यों छिड़ी बहस? अमोडेई की चेतावनी के समर्थन में आए मस्क और ऑल्टमैन

AI को लेकर क्यों छिड़ी बहस? अमोडेई की चेतावनी के समर्थन में आए मस्क और ऑल्टमैनआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से हो रहे विकास को लेकर दुनिया भर में बहस तेज हो गई है। खास बात यह है कि AI की दुनिया में एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले कई बड़े नाम अब इसके विकास की रफ्तार को लेकर सावधानी बरतने के मुद्दे पर एक राय नजर आ रहे हैं।

पोलैंड सीमा के पास रूस का बड़ा ड्रोन हमला, बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व PM बोरिस जॉनसन!

पोलैंड सीमा के पास रूस का बड़ा ड्रोन हमला, बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व PM बोरिस जॉनसन!Russia-Ukraine war: रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। यूक्रेन और पोलैंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा (नाटो सीमा) के बेहद करीब याहोदीन (Yahodyn) स्टेशन पर एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में एक यात्री ट्रेन का इंजन तबाह हो गया।

भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी पर पाकिस्तान का बड़ा एक्शन: मसूद अजहर की गिरफ्तारी पर 70 लाख का इनाम

भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी पर पाकिस्तान का बड़ा एक्शन: मसूद अजहर की गिरफ्तारी पर 70 लाख का इनामपाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर को 2026 की अपनी सबसे वांछित संदिग्धों की "रेड बुक" में शामिल किया है और उनकी गिरफ्तारी या दोषसिद्धि से संबंधित जानकारी देने वाले को 70 लाख पाकिस्तानी रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल: 17 सांसद छोड़ सकते हैं NCPI का साथ, भाजपा में शामिल होने की तैयारी!

पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल: 17 सांसद छोड़ सकते हैं NCPI का साथ, भाजपा में शामिल होने की तैयारी!कूचबिहार से सांसद जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने दावा किया है कि नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के 20 में से 17 सांसद भाजपा में शामिल होने की तैयारी में हैं। उनके मुताबिक यह बदलाव दुर्गापूजा से पहले या उसके बाद अक्टूबर में हो सकता है।

BJP प्रत्याशी को सिर्फ 1 वोट, पत्नी और माता-पिता ने भी नहीं दिया साथ? राजस्थान में चौंकाने वाला रिजल्ट

BJP प्रत्याशी को सिर्फ 1 वोट, पत्नी और माता-पिता ने भी नहीं दिया साथ? राजस्थान में चौंकाने वाला रिजल्टराजस्थान निकाय चुनाव में भाजपा का दबदबा नजर आ रहा है। हालांकि इस चुनाव में भाजपा की जीत से ज्यादा चर्चा डीडवाना कुचामन जिले में परबतसर नगरपालिका के वार्ड नंबर 13 का चुनाव परिणाम की है। इस सीट पर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी कैलाशचन्द को सिर्फ 1 वोट मिला।

क्यों भारत बन रहा चीन की मजबूरी? 7 साल बाद शी जिनपिंग के दिल्ली आने की असली वजह?

क्यों भारत बन रहा चीन की मजबूरी? 7 साल बाद शी जिनपिंग के दिल्ली आने की असली वजह?7 साल बाद BRICS समिट के लिए भारत पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जानिए गलवान तनाव के बावजूद चीन के लिए भारत से संबंध सुधारना क्यों जरूरी और मजबूरी बन चुका है। चीन का इकोनॉमिक 'मास्टरस्ट्रोक'

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिए

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिएiphone duo cheapest price country : Apple ने 9 सितंबर के लॉन्च इवेंट में अपने नए प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए। इसी इवेंट में कंपनी ने पहली बार फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में कदम रखते हुए iPhone Duo भी पेश किया है। Apple के इस फोल्डेबल फोन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत को लेकर है।

iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?

iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?Apple ने आखिरकार अपने पहले फोल्डेबल iPhone iPhone Duo को लॉन्च कर दिया है। यह सिर्फ एक नया iPhone मॉडल नहीं, बल्कि Apple के स्मार्टफोन डिजाइन में बड़ा बदलाव है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है। 256GB मॉडल के लिए प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर 2026 शाम 5.30 बजे से शुरू होंगे और बिक्री 23 अक्टूबर से होगी।

LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलग

LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलगApple Event 2026 Live Updates : Apple ने अपने इवेंट 'Surprise and Shine' में अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone duo भी लॉन्च किया। इसके साथ ही iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च किया गया। कंपनी ने Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4, और AirPods 5 भी लॉन्च किए। यह कंपनी के नए सीईओ जॉन टर्नस का पहला कीनोट था। iPhone Duo में अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले दिया गया है।