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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: गुरुवार, 18 जून 2026 (18:45 IST)

Ukraine Russia War : यूक्रेन ने रूस पर दागे 1000 से ज्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइलें, तेल डिपो में आग, मॉस्को एयरपोर्ट प्रभावित, जेलेंस्की बोले- यूक्रेन जलेगा तो रूस भी जलेगा

rushia--ukrain war
रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच गुरुवार को यूक्रेन ने रूस पर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक को अंजाम दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रातभर में करीब 1,000 यूक्रेनी ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। इनमें से लगभग 200 ड्रोन राजधानी मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति Volodymyr Zelenskyy ने इन हमलों को रूस द्वारा यूक्रेनी शहरों पर किए जा रहे हमलों का 'पूरी तरह उचित जवाब' बताया। दूसरी ओर रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेन पर 7  मिसाइलें और 239 ड्रोन दागे।
 

वायरल वीडियो में दिखी आग की लपटें और धुएं के गुबार

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मॉस्को के कई इलाकों में आग की लपटें और धुएं के गुबार दिखाई दिए। हमले के दौरान शहर में दहशत का माहौल बन गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, ड्रोन हमले के बावजूद मॉस्को में एयर रेड सायरन नहीं बजाए गए, जिससे लोगों में भ्रम और भय की स्थिति पैदा हो गई।  यूक्रेनी ड्रोन हमलों में तेल रिफाइनरी के अलावा एक ऊंची आवासीय इमारत, औद्योगिक परिसर, सादोवोद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कई निजी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है।
 

तेल रिफाइनरी से टकराए ड्रोन 

रूसी सरकारी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार, यूक्रेन के कम से कम सात ड्रोन मॉस्को के कपोतन्या प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित तेल रिफाइनरी से टकराए। यह रिफाइनरी रूस की ऊर्जा कंपनी गज़प्रोम नेफ्ट के स्वामित्व में है और क्रेमलिन से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित है। 
बताया जा रहा है कि इस रिफाइनरी की वार्षिक तेल शोधन क्षमता 1.2 करोड़ टन है और यह मॉस्को तथा आसपास के क्षेत्रों में खपत होने वाले करीब 70 प्रतिशत पेट्रोल की आपूर्ति करती है।

रोका गया यातायात 

हमले के बाद मॉस्को की रिंग रोड पर यातायात रोक दिया गया, जबकि डोमोदेदोवो समेत मॉस्को के चार प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक 2024 से यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाना तेज कर दिया है। अब तक रूस की 33 प्रमुख रिफाइनरियों में से कम से कम 24 पर हमले किए जा चुके हैं। इन हमलों से रूस के तेल उद्योग को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और देश में ईंधन संकट की स्थिति भी पैदा हुई है। Edited by : Sudhir Sharma
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