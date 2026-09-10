बाल-बाल बचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की: मोल्दोवा में रूसी ड्रोन की चपेट में आने से बचा विमान, नॉर्वे के पीएम का चौंकाने वाला खुलासा

मोल्दोवा से उड़ान भरने वाला था विमान

जेलेंस्की का विमान मोल्दोवा से उड़ान भरने ही वाला था, वह लगभग एक ड्रोन की चपेट में आ गया था। जेलेंस्की पत्नी के साथ ओस्लो जा रहे थे। यह हादसा मंगलवार को उस समय हुआ जब यूक्रेनी राष्ट्रपति किंग हेराल्ड के अंतिम संस्कार में शामिल होने नॉर्वे पहुंचे थे। राजा हेराल्ड का इसी 28 अगस्त को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था।

क्या है मोल्दोवा सरकार का दावा?

मोल्दोवा सरकार के एक प्रवक्ता ने भी बताया कि जेलेंस्की को नॉर्वे ले जा रहे विमान के मोल्दोवा से रवाना होने में देरी हुई, क्योंकि ड्रोन अलर्ट के कारण देश का एयरस्पेस बंद कर दिया गया था। मोल्दोवो के अधिकारियों ने बताया कि दो रूसी ड्रोन देश के एयरस्पेस में दाखिल हुए थे। एक ड्रोन राजधानी के उत्तर में एक खेत में गिरा, जिससे आग लग गई जबकि दूसरा ड्रोन रोमानिया के एयरस्पेस में चला गया। हालांकि, यूक्रेन के अधिकारियों की ओर से अभी इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

क्या बोले नॉर्वे के वित्त मंत्री?

नॉर्वे के वित्त मंत्री स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि उन्होंने कल रात हमारी मुलाकात के दौरान इसके बारे में बताया। मैं इसके ज्यादा विवरण में नहीं जाना चाहता। इतना पता है कि उनकी उड़ान में देरी हुई थी और विमान को लेकर कुछ खतरे थे। लेकिन मेरे पास इतनी जानकारी नहीं है कि मैं इसके बारे में ज्यादा बता सकूं।

उन्होंने कहा कि यूक्रेन से बाहर निकलना आसान नहीं है। इसके बावजूद जेलेंस्की ने राजा हेराल्ड के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंबी यात्रा की। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि अंतिम संस्कार में जेलेंस्की की मौजूदगी अहम थी। उन्होंने कहा कि बुधवार को राजा हेराल्ड के अंतिम संस्कार के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति को दुनिया के दूसरे नेताओं के साथ चलते देखना काफी प्रभावशाली था।