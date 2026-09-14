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Written By सुरेश एस डुग्गर सुरेश एस डुग्गर
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated : Monday, 14 September 2026 (16:17 IST)

भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी पर पाकिस्तान का बड़ा एक्शन: मसूद अजहर की गिरफ्तारी पर 70 लाख का इनाम

masood azhar
Written By: सुरेश एस डुग्गर
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (16:17 IST)
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पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर को 2026 की 'रेड बुक' में शामिल किया है और उसकी गिरफ्तारी की सूचना देने वाले के लिए 70 लाख पाकिस्तानी रुपये के इनाम की घोषणा की है।
 
मिलने वाले समाचारों के अनुसार, आतंकवाद विरोधी विंग के 2026 के एक दस्तावेज से मिली जानकारी के अनुसार, उनकी पहचान मौलाना मसूद अजहर के रूप में की गई है, जिन्हें मौलाना के नाम से भी जाना जाता है और जो खुदा बख्श के पुत्र हैं और अलवी जाति से हैं। इसमें उनका पता कौसर कॉलोनी बी, मॉडल टाउन, बहावलपुर दिया गया है और उनकी संबद्धता जैश-ए-मोहम्मद से दर्ज है। उन्हें लंबा, स्वस्थ शरीर वाला, गेहुंआ रंग और काले बालों वाला बताया गया है और उन्हें "हथियारबंद और बेहद खतरनाक" माना गया है।
 
इस पत्र में गुजरांवाला, मुल्तान और लाहौर के आतंकवाद-विरोधी विभागों द्वारा 2020 और 2021 के बीच दर्ज की गई तीन एफआईआर और पंजाब गृह विभाग के 31 दिसंबर 2021 के एक संदर्भ का उल्लेख है, जिसमें उन्हें समूह का मुखिया बताया गया है। जनता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और यूएएन नंबर भी मुद्रित हैं।
 
यह घोषणा अक्टूबर में होने वाली वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएओ) की पूर्ण बैठक से कुछ सप्ताह पहले आई है, जिसमें आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में पाकिस्तान के रिकॉर्ड की गहन जांच होने की उम्मीद है। इस्लामाबाद ने इससे पहले 2021 में 50 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी और लंबे समय से कहता आ रहा है कि अजहर अफगानिस्तान भाग गया है। काबुल ने इस दावे को खारिज कर दिया है।
 
हालांकि इसके समय को लेकर नई दिल्ली में संदेह व्यक्त किया गया है। मई 2025 में, भारत के आतंकवाद विरोधी अभियान 'सिंदूर' के तहत, पहलगाम हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने बहावलपुर के मरकज सुभानल्लाह परिसर में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविरों और अन्य शिविरों पर हमला किया था।
 
याद रहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 2019 में नामित अजहर, भारत में 2001 के संसद हमले, 2008 के हमले और 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के सिलसिले में वांछित है।
लेखक के बारे में
सुरेश एस डुग्गर
सुरेश डुग्गर वेबदुनिया के लिए जम्मू कश्मीर से समाचार संकलन के लिए अधिकृत हैं। वे तीन दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।.... और पढ़ें
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