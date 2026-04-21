War या Ceasefire, आखिर क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस्लामाबाद टॉक को लेकर ईरान ने साफ किया अपना रुख
अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक संघर्षविराम केवल कुछ घंटों में समाप्त होने वाला है। इस बीच अभी यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो गई कि यह इस्लामाबाद में वार्ता होगी या नहीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्थिति को लेकर उच्च-स्तरीय अल्टीमेटम जारी किया है, जो अवसर और चेतावनी दोनों को समेटे हुए है। ईरान ने यह भी नहीं कहा कि वह पाकिस्तान में वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजेगा।
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ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बग़ेर घालिबाफ ने कहा कि ईरान 'धमकियों की छाया में कोई वार्ता स्वीकार नहीं करेगा।' उन्होंने ट्रंप पर आरोप लगाया कि उन्होंने नाकेबंदी खोल दी और संघर्षविराम का उल्लंघन किया। ईरान के भीतर भी बयान तीखे हो गए।
सीएनबीसी के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया कि वॉशिंगटन के पास सभी प्रमुख रणनीतिक विकल्प हैं और अब लगभग 5 दशकों के तनाव के बाद संतुलन बनाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, कि मुझे लगता है कि हम एक बहुत मजबूत स्थिति में हैं, जो अन्य राष्ट्रपतियों को 47 साल में करनी चाहिए थी- यह 47 साल खूनखराबे वाले लोगों के साथ बीते।
राष्ट्रपति ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका 'बहुत सफलतापूर्वक' ईरान के साथ निपट रहा है और कि किसी प्रकार की सफलता संभव है। इसके बावजूद उन्होंने ईरान को स्पष्ट विकल्प दिया: इस अवसर को अपनाओ या परिणाम भुगतों। उन्होंने कहा, “ईरान यदि समझौता करता है तो खुद को मजबूत राष्ट्र बना सकता है। उनके पास अद्भुत लोग हैं… उन्हें विवेक और सामान्य समझ का इस्तेमाल करना होगा।”
डोनाल्ड ट्रंप ने समय सीमा को लेकर सख्त रुख अपनाया। जब उनसे पूछा गया कि क्या अगले 48 घंटों में किसी समझौते की संभावना नहीं बनी तो क्या सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू की जाएगी, उन्होंने तुरंत जवाब दियाकि मुझे लगता है हमें बमबारी करनी होगी क्योंकि यही बेहतर दृष्टिकोण है – लेकिन हम तैयार हैं।”
राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि संघर्षविराम की समय सीमा को बढ़ाया नहीं जाएगा, जो 22 अप्रैल को समाप्त हो रही है। उन्होंने कहा, “मैं यह नहीं करना चाहता। हमारे पास इतना समय नहीं है।” अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी प्रशासन की नौसैनिक नाकेबंदी की भी प्रशंसा की और इसे “सफल” बताया, यह बताते हुए कि इसने तेहरान पर अंतिम समझौते से पहले वास्तविक दबाव डाला है। बम तैयार रहने के बावजूद, ट्रंप का अंदाज अभिमानपूर्ण और आत्मविश्वासी रहा। Truth Social पर उन्होंने लिखा, “मैं एक युद्ध जीत रहा हूं, बहुत बड़ी जीत, चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, हमारी सेना अद्भुत रही।” Edited by : Sudhir Sharma
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