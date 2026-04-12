LIVE: अमेरिका ईरान वार्ता फेल, बंद रहेगा हार्मुज, पाकिस्तान ने की यह मांग

Indian LPG ship have crossed Strait of Hormuz : अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के अस्थाई संघर्ष विराम के बाद 'जग विक्रम' नामक भारतीय पेट्रोलियम गैस (LPG) के जहाज ने होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद यह पहला भारतीय एलपीजी जहाज है। खबरों के अनुसार, यह जहाज 15 अप्रैल तक भारत में पहुंचने की संभावना है। यह मध्यम आकार का गैस वाहक जहाज 26000 टन से अधिक वहन क्षमता रखता है और इसमें करीब 20000 टन एलपीजी होने का अनुमान है। होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करने वाला यह नौवां भारतीय जहाज है।