Iran की सेना ने दी America को चेतावनी, कहा- नाकेबंदी जारी रही तो बंद कर देंगे फारस की खाड़ी

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने बड़ा अल्टीमेटम दिया है। ईरान के संयुक्त सैन्य कमान के कमांडर अली अब्दोल्लाही ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकेबंदी नहीं हटाई, तो ईरान Persian Gulf, Sea of Oman और Red Sea क्षेत्र में सभी आयात-निर्यात पूरी तरह बंद कर देगा। ईरान ने कहा कि वह अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से कदम उठाएगा। अब्दोल्लाही ने अमेरिकी नाकेबंदी को 'सीजफायर उल्लंघन की प्रस्तावना' बताया।

एक महीने पहले इज़राइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने Strait of Hormuz को प्रभावी रूप से बंद कर दिया था। वहीं, अमेरिका ने सोमवार से ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले जहाजों पर रोक लगा दी, हालांकि उसने अन्य जहाजों की आवाजाही को प्रभावित न करने की बात कही है। इस बीच, मध्यस्थ देशों की कोशिशें अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम (सीजफायर) को बढ़ाने और वार्ता फिर शुरू कराने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। दोनों पक्षों ने सिद्धांततः (in principle) सीजफायर बढ़ाने पर सहमति जताई है, ताकि कूटनीतिक समाधान का रास्ता निकाला जा सके।

सूत्रों के मुताबिक, 22 अप्रैल को समाप्त हो रहे दो सप्ताह के सीजफायर से पहले तीन प्रमुख मुद्दों—ईरान का परमाणु कार्यक्रम, Strait of Hormuz की स्थिति और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई—पर समझौते की कोशिश की जा रही है। इस संघर्ष में अब तक भारी जान-माल का नुकसान हो चुका है। ईरान में करीब 3,000, लेबनान में 2,100 से अधिक, इज़राइल में 23 और खाड़ी देशों में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं।

ट्रंप ने कहा- युद्ध खत्म होने के करीब

दुनिया के कई नेताओं, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राष्ट्र महासचिव शामिल हैं, ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में वार्ता फिर शुरू हो सकती है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने के करीब है और दावा किया कि यदि वह अभी पीछे हट जाएं, तो ईरान को दोबारा खड़े होने में 20 साल लग जाएंगे। राष्ट्रपति की यह टिप्पणी उस बयान के कुछ घंटों बाद आयी है, जिसमें ‘यूएस सेंट्रल कमांड’ ने कहा था कि नाकेबंदी के पहले 24 घंटों में ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों से आने-जाने वाले सभी यातायात को सफलतापूर्वक रोक दिया गया है। साथ ही कहा गया कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन कर रहा है। ट्रंप ने ‘फॉक्स न्यूज’ को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि यह लगभग खत्म हो चुका है। मैं इसे लगभग समाप्ति के करीब मानता हूं।

ट्रंप ने कहा कि मुझे दिशा बदलनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता, तो आपके पास ऐसा ईरान होता जिसके पास परमाणु हथियार होता। और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता, तो आप वहां हर किसी को ‘सर’ कहकर संबोधित कर रहे होते और आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे। एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान के साथ बातचीत का दूसरा दौर ‘‘अगले दो दिनों में’’ इस्लामाबाद में हो सकता है।





उन्होंने ‘द न्यूयॉर्क पोस्ट’ से कहा कि आपको वहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगले दो दिनों में कुछ हो सकता है और हम वहां जाने के लिए अधिक इच्छुक हैं।’’ ट्रंप ने संभावित दूसरे दौर की बातचीत का श्रेय पाकिस्तानी सेना के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देते हुए कहा कि उन्होंने ‘बहुत अच्छा काम’ किया है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि ईरान को यह महसूस हो कि उसने कोई जीत हासिल की है। Edited by : Sudhir Sharma