Kerala blast: केरलम में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 की मौत, 40 से ज्यादा घायल
केरल के त्रिशूर जिले में मंगलवार दोपहर एक पटाखा निर्माण इकाई में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा राज्य में एक बड़ी और दुखद घटना के रूप में सामने आया है।
/> मिली जानकारी के मुताबिक यह विस्फोट त्रिशूर के मुंडाथिकोड स्थित एक पटाखा फैक्टरी में हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग इसकी चपेट में आ गए।
घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और राहत-बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। इससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। फिलहाल विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है, जबकि प्रशासन ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। Edited by : Sudhir Sharma
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