Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 जुलाई, 2026)
दैनिक राशिफल: 23 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
1. मेष राशि (Aries)
Today 23 July 2026 horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा और सराहना होगी।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, जिससे घर का माहौल खुशहाल बना रहेगा।
धन: अटका हुआ धन वापस मिलने से कई काम आसान हो जाएंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु या केले के वृक्ष की पूजा करें।ALSO READ: भड़ली नवमी 2026: इस शुभ दिन क्या करें, क्या न करें? जानिए खास जानकारी
2. वृषभ राशि (Taurus)
करियर: नौकरी में आज विरोधी सक्रिय हो सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ बातचीत में संयम रखना रिश्ते को बिगड़ने से बचाएगा।
धन: आज किसी को बड़ा उधार देने से बचें।
स्वास्थ्य: छोटी-मोटी समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: किसी मंदिर में चने की दाल का दान करें और माथे पर चंदन का तिलक लगाएं।
3. मिथुन राशि (Gemini)
करियर: व्यापार और नौकरी दोनों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा।
लव: लव लाइफ के लिए दिन रोमांचक रहने वाला है।
धन: आय के नए स्रोत प्राप्त होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें। जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है।
लव: परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: खर्च अधिक हो सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: मौसम के कारण सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।ALSO READ: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की दसवीं महाविद्या मां कमला, जानिए पूजा विधि
5. सिंह (Leo)
करियर: पदोन्नति या प्रशंसा मिलने के योग हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। अविवाहित लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन पर्याप्त नींद लें।
उपाय: सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: नौकरी में सफलता मिलेगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।
लव: रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें। संवाद से गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: बचत बढ़ेगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है।
स्वास्थ्य: कमर दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।
उपाय: भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं।
7. तुला (Libra)
करियर: टीमवर्क से अच्छे परिणाम मिलेंगे। नई परियोजनाओं में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।
धन: आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: आंखों की देखभाल करें और स्क्रीन टाइम कम रखें।
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आएंगी, लेकिन धैर्य से सफलता मिलेगी।
लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं।
धन: आज अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: रक्तचाप या तनाव की समस्या हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: नई नौकरी या व्यापार विस्तार के अवसर मिल सकते हैं।
लव: साथी के साथ यात्रा की योजना बन सकती है।
धन: आय में वृद्धि होगी। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। नियमित व्यायाम करें।
उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा।
लव: परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: धन संचय में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए नियमित व्यायाम करें।
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
धन: निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: नौकरी और व्यापार दोनों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नई योजनाएं सफल होंगी।
लव: रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। खर्च और बचत में संतुलन बनाए रखें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पर्याप्त पानी पीएं और नियमित दिनचर्या अपनाएं।
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।ALSO READ: बुध ग्रह का मिथुन राशि में मार्गी गोचर, 4 राशियों के लिए रहेगा शुभ समय