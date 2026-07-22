Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 जुलाई, 2026) दैनिक राशिफल: 23 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष राशि (Aries)

Today 23 July 2026 horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा और सराहना होगी।

लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, जिससे घर का माहौल खुशहाल बना रहेगा।

धन: अटका हुआ धन वापस मिलने से कई काम आसान हो जाएंगे।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे।

2. वृषभ राशि (Taurus)

करियर: नौकरी में आज विरोधी सक्रिय हो सकते हैं।

लव: पार्टनर के साथ बातचीत में संयम रखना रिश्ते को बिगड़ने से बचाएगा।

धन: आज किसी को बड़ा उधार देने से बचें।

स्वास्थ्य: छोटी-मोटी समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: किसी मंदिर में चने की दाल का दान करें और माथे पर चंदन का तिलक लगाएं।

3. मिथुन राशि (Gemini)

करियर: व्यापार और नौकरी दोनों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा।

लव: लव लाइफ के लिए दिन रोमांचक रहने वाला है।

धन: आय के नए स्रोत प्राप्त होने के योग हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें। जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है।

लव: परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: खर्च अधिक हो सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: मौसम के कारण सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है।

5. सिंह (Leo)

करियर: पदोन्नति या प्रशंसा मिलने के योग हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा।

लव: जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। अविवाहित लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन पर्याप्त नींद लें।

उपाय: सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: नौकरी में सफलता मिलेगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।

लव: रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें। संवाद से गलतफहमियां दूर होंगी।

धन: बचत बढ़ेगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य: कमर दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।

उपाय: भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं।

7. तुला (Libra)

करियर: टीमवर्क से अच्छे परिणाम मिलेंगे। नई परियोजनाओं में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

धन: आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य: आंखों की देखभाल करें और स्क्रीन टाइम कम रखें।

उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आएंगी, लेकिन धैर्य से सफलता मिलेगी।

लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं।

धन: आज अचानक धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: रक्तचाप या तनाव की समस्या हो सकती है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नई नौकरी या व्यापार विस्तार के अवसर मिल सकते हैं।

लव: साथी के साथ यात्रा की योजना बन सकती है।

धन: आय में वृद्धि होगी। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। नियमित व्यायाम करें।

उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा।

लव: परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: धन संचय में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए नियमित व्यायाम करें।

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

धन: निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें।

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी और व्यापार दोनों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नई योजनाएं सफल होंगी।

लव: रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। खर्च और बचत में संतुलन बनाए रखें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पर्याप्त पानी पीएं और नियमित दिनचर्या अपनाएं।