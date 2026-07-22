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23 July Birthday: आपको 23 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
23 July Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 23 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की दसवीं महाविद्या मां कमला, जानिए पूजा विधि
आपका जन्मदिन: 23 जुलाई
23 का अंक देखने पर ॐ का आभास देता है। जो कि भारतीय परंपरा में शुभ प्रतीक है। आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म 23 को हुआ है। 23 का अंक आपस में मिलकर 5 होता है। जबकि 5 का अंक बुध ग्रह का प्रतिनिधि करता है। ऐसे व्यक्ति अधिकांशत: मितभाषी होते हैं। कवि, कलाकार, तथा अनेक विद्याओं के जानकार होते हैं।
आपमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना मुश्किल है। अर्थात अगर आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं तो आपको कोई भी बुरी संगत बिगाड़ नहीं सकती। अगर आप खराब आचरण के हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सुधार नहीं सकती। लेकिन सामान्यत: 23 तारीख को पैदा हुए व्यक्ति सौम्य स्वभाव के ही होते हैं। आपमें गजब की आकर्षण शक्ति होती है। आपमें लोगों को सहज अपना बना लेने का विशेष गुण होता है। अनजान व्यक्ति की मदद के लिए भी आप सदैव तैयार रहते हैं।
आपके लिए खास
शुभ दिनांक : 1, 5, 7, 14, 23
शुभ अंक : 1, 2, 3, 5, 9, 32, 41, 50
शुभ वर्ष : 2030, 2032, 2034, 2050, 2059, 2052
ईष्टदेव : देवी महालक्ष्मी, गणेशजी, मां अम्बे।
शुभ रंग : हरा, गुलाबी जामुनी, क्रीम
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए यह वर्ष निश्चय ही सफलताओं भरा रहेगा। वर्ष आपके लिए सफलताओं भरा रहेगा। अभी तक आ रही परेशानियां भी इस वर्ष दूर होती नजर आएंगी।
परिवार: पारिवारिक प्रसन्नता रहेगी। संतान पक्ष से खुशखबर आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुर वातावरण रहेगा। अविवाहित भी विवाह में बंधने को तैयार रहें।
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय में प्रगति से प्रसन्नता रहेगी।
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya): हिंदी सिनेमा में एक भारतीय पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक, गीतकार, फिल्म और संगीत निर्माता और अभिनेता हैं।
चन्द्रशेखर आजाद (Chandrashekhar Azad): प्रसिद्ध भारतीय क्रांतीकारी।
ताराशंकर बंद्योपाध्याय (Tarashankar Bandyopadhyay): ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार।
बाल गंगाधर तिलक (Bal Gangadhar Tilak): गणितज्ञ, दार्शनिक और राष्ट्रवादी।
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: बुध ग्रह का मिथुन राशि में मार्गी गोचर, 4 राशियों के लिए रहेगा शुभ समय
गीता के छठे अध्याय के 10वें श्लोक की सही व्याख्या क्या है? मौलाना जरजिस अंसारी के दावे की पड़ताल
उत्तर प्रदेश के मौलाना जरजिस अंसारी ने एक विवादित बयान देते हुए भगवान श्रीकृष्ण को मुस्लिम बताता है। उन्होंने दावा किया कि श्रीकृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। इस दौरान मौलाना जरजिस अंसारी ने अपनी तकरीर के दौरान श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 6 के श्लोक 10 का 'गलत अर्थ' निकालकर अपनी बात को साबित करने की कोशिश भी की।
Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, 4 महीने के लिए लग जाएगी मंगल कार्यों पर रोक
Chaturmas 2026: सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद अगले चार महीनों तक वे विश्राम करते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है।
सूर्य का कर्क राशि में गोचर: कर्क संक्रांति से देश, दुनिया और आपके जीवन पर क्या होगा असर?
ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव का एक राशि से दूसरी राशि में जाना 'संक्रांति' कहलाता है। इस बार बृहस्पतिवार, 16 जुलाई 2026 को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे 'कर्क संक्रांति' का महापर्व बेहद शुभ और दुर्लभ 'सिद्ध योग' में मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस विशेष योग में किए गए पूजा-पाठ और दान-पुण्य के कार्यों से जीवन में अपार सफलता और कल्याण की प्राप्ति होती है।
पुरी के जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा का इतिहास: कब, कैसे और क्यों हुई शुरुआत?
पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही रहस्यों और संघर्षों से भरा है। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता और अटूट आस्था की जीती-जागती कहानी है। हजारों वर्षों से यह रथयात्रा जारी है। आइए इसके प्रारंभ से लेकर इतिहास की मुख्य घटनाओं को संक्षिप्त में जानते हैं।
श्री जगन्नाथ रथयात्रा से जुड़े 12 ऐसे रोचक तथ्य, जिन्हें जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
अंग्रेजी भाषा का शब्द Juggernaut (जिसका अर्थ होता है एक ऐसी विशाल और अजेय शक्ति जिसे रोका न जा सके) दरअसल भगवान 'जगन्नाथ' के नाम और उनकी रथयात्रा के विशाल रूप को देखकर ही लिया गया है। आपने श्री जगन्नाथ मंदिर के चमत्कारों के बारे में सुना होगा, चलिए अब जानते भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के बारे में 12 रोचक जानकारी।
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बुध ग्रह का मिथुन राशि में मार्गी गोचर, 4 राशियों के लिए रहेगा शुभ समय
बुद्धि, संवाद और व्यापार के कारक बुध देव अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में 24 जुलाई 2026 की तड़के (रात 03:54 बजे) मार्गी यानी सीधी चाल चलने जा रहे हैं। अपनी ही राशि में बुध का यह गोचर अत्यंत शुभ 'भद्र राजयोग' का निर्माण करता है। जब बुद्धि के देवता स्वयं सीधी दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो मानिए कि आपकी सोच, कार्यशैली और व्यापार में एक बड़ा और सकारात्मक मोड़ आने वाला है। आइए जानते हैं कि बुध का यह परिवर्तन किन 4 खुशकिस्मत राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने जा रहा है।
आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की दसवीं महाविद्या मां कमला, जानिए पूजा विधि
Maa Kamala Puja Vidhi: गुप्त नवरात्रि के नौ दिनों में साधक मां आदिशक्ति के विभिन्न महाविद्या स्वरूपों की पूजा करते हैं और दशमी तिथि पर दसवीं महाविद्या मां कमला की विशेष आराधना का विधान है। मां कमला को देवी लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप माना जाता है। वे धन, ऐश्वर्य, सुख-समृद्धि, वैभव, सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। आइए जानते हैं इनकी विशेष पूजा विधि और सावधानी...
शनि वक्री होकर रेवती नक्षत्र में, क्या भारत में आने वाला है कोई बड़ा संकट? ज्योतिषीय संकेतों से जानें
Mundane Astrology: शनि 29 मार्च 2025 से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 17 मई 2026 को शनि ने रेवती नक्षत्र में प्रवेश किया है जहां वे 9 अक्टूबर तक रहेंगे। दूसरी ओर अब शनिदेव मीन राशि में ही 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक वक्री चाल चलेंगे। इस बड़े परिवर्तन के चलते देश और दुनिया में राजनीतिक हालात और ज्यादा खराब होने लगे हैं। क्या भारत में कोई बड़ा संकट खड़ा होने वाला है? क्या कहते हैं ये ग्रह गोचर।
आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की नौवीं देवी मां मातंगी, जानिए पूजा विधि
Goddess Matangi Worship: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के नौवें और अंतिम दिन या नवमी तिथि को दस महाविद्याओं में से नौवीं महाविद्या मां मातंगी की साधना की जाती है। ये ज्ञान, कला, संगीत, वाणी और ललित कलाओं की अधिष्ठात्री देवी हैं। मां मातंगी की साधना से साधक को वाक-सिद्धि अर्थात् वाणी का प्रभाव, सुखी गृहस्थ जीवन, आकर्षण शक्ति और कला के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इनकी विशेष पूजा विधि और नियम: