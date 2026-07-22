  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. नवरात्रि
  4. ashadha-gupt-navratri-maa-matangi-puja-vidhi-2026
Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल
Last Updated : Wednesday, 22 July 2026 (10:00 IST)

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की नौवीं देवी मां मातंगी, जानिए पूजा विधि

The image shows the worship of Goddess Matangi on the final day of the Ashadh Gupta Navratri
Written By: राजश्री कासलीवाल
Published: Wed, 22 Jul 2026 (10:00 IST)
google-news
Ashadha Gupt Navratri Day 9: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि शक्ति उपासना, तंत्र साधना और दस महाविद्याओं की आराधना का अत्यंत पवित्र पर्व माना जाता है। इस दौरान साधक मां आदिशक्ति के विभिन्न स्वरूपों की उपासना कर आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान, सिद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं।ALSO READ: गुप्त नवरात्रि में ये मंत्र जप लिया तो तुरंत ही दूर होंगे संकट और माता का मिलेगा आशीर्वाद

गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि पर नौवीं महाविद्या मां मातंगी की विशेष पूजा का विधान है। मां मातंगी को वाणी, ज्ञान, संगीत, कला, बुद्धि और आध्यात्मिक चेतना की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि उनकी कृपा से व्यक्ति को वाक्-सिद्धि, विद्या, रचनात्मक क्षमता, नेतृत्व कौशल और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है।
 

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि पर मां मातंगी की पूजा कैसे करें? जानें पूजा विधि, बीज मंत्र, भोग, और आवश्यक सावधानियां...

 

मां मातंगी पूजा विधि

मां मातंगी की पूजा अन्य देवियों से थोड़ी भिन्न होती है, गृहस्थ साधकों के लिए सात्विक विधि इस प्रकार है:
 
दिशा और समय: पूजा के लिए उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। गुप्त नवरात्रि की अन्य देवियों की तरह इनकी पूजा भी रात्रि काल में अधिक फलदायी मानी जाती है।
 
आसन और वस्त्र: पूजा में बैठने के लिए लाल या हरे रंग के वस्त्र धारण करें और इसी रंग के आसन का प्रयोग करें।
 
पूजन सामग्री: मां मातंगी को लाल और नीले रंग के फूल- जैसे गुड़हल या अपराजिता, बेलपत्र, धूप, दीप और शुद्ध घी का दीपक अर्पित करें।
 
विशेष भोग: मां मातंगी को नींबू, नारियल और बेसन के लड्डू का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। 
 
मां मातंगी को सामान्य गृहस्थों को केवल सात्विक और ताजा भोग ही लगाना चाहिए।
 
मंत्र जाप: लाल चंदन या स्फटिक की माला से मां मातंगी के मंत्रों का जाप करें।
 
मां मातंगी का सिद्ध मंत्र: वाणी में मधुरता, कला में निपुणता और जीवन के अवरोधों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप करें:
 
'श्री ह्रीं क्लीं हूं मातंग्यै फट् स्वाहा।' 
 
यदि यह मंत्र कठिन लगे, तो आप इस सरल मंत्र का जाप भी कर सकते हैं: 
 
 

पूजन की विशेष सावधानियां: मां मातंगी की साधना करते समय कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए:

 
* वाणी पर नियंत्रण: चूंकि मां मातंगी वाणी की देवी हैं, इसलिए पूजा के दिन और उसके बाद भी किसी को अपशब्द न कहें, झूठ न बोलें और न ही किसी की निंदा करें।
 
* मानसिक पवित्रता: मां मातंगी शुद्धता और अशुद्धता के सामाजिक बंधनों से ऊपर हैं, लेकिन साधक को अपने मन में किसी भी प्रकार का अहंकार, ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखना चाहिए।
 
* गुरु दीक्षा: यदि आप मां मातंगी की किसी विशेष तांत्रिक या कठिन साधना को शुरू कर रहे हैं, तो बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के इसे न करें। गृहस्थों के लिए केवल भक्तिभाव से मंत्र जाप करना ही सुरक्षित और कल्याणकारी है।
 
* गोपनीयता रखें: गुप्त नवरात्रि के नियमानुसार, नौवें दिन की जाने वाली इस अंतिम साधना और इसके अनुभवों को पूरी तरह गुप्त रखें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: गुप्त नवरात्रि की नवमी के दिन करें 5 महत्वपूर्ण कार्य

A photograph of Goddess Matangi, the ninth of the ten Mahavidyas
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
श्रीमती राजश्री कासलीवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव। धर्म, व्रत-त्योहार, ज्योतिष, रेसिपी, साहित्य, लाइफ स्टाइल और अन्य विषयों पर लेखन का कार्य। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब-एडिटर (कंटेंट) के पद पर कार्यरत हैं।  .... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गुप्त नवरात्रि में ये मंत्र जप लिया तो तुरंत ही दूर होंगे संकट और माता का मिलेगा आशीर्वाद

गुप्त नवरात्रि में ये मंत्र जप लिया तो तुरंत ही दूर होंगे संकट और माता का मिलेगा आशीर्वादGupt Navratri Mantra: गुप्त नवरात्रि का समय तंत्र-मंत्र, साधना और सोई हुई आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने के लिए सबसे अचूक माना जाता है। सामान्य नवरात्रि के मुकाबले गुप्त नवरात्रि में की गई साधना अधिक तीव्र फल देती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंत्रों का प्रभाव श्रद्धा, नियम और शुद्ध आचरण के साथ किए गए जप पर आधारित माना जाता है।

गुंडिचा मंदिर क्यों है जगन्नाथ रथयात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव? जानिए 5 खास बातें

गुंडिचा मंदिर क्यों है जगन्नाथ रथयात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव? जानिए 5 खास बातेंGundicha Temple: भगवान जगन्नाथ की विश्वप्रसिद्ध रथयात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय पड़ाव गुंडिचा मंदिर ही है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पुरी में श्री जगन्नाथ प्रभु की रथयात्रा निकाली जाती है। यह रथ मुख्य मंदिर से निकलकर 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर जाता है और वहीं 9 दिनों तक रहने के बाद देवशयनी एकादशी के दिन लौट आता है। धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह पड़ाव क्यों इतना खास है, आइए इसकी 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें समझते हैं।

भगवान जगन्नाथ की मौसी कौन हैं? जानिए रथयात्रा से जुड़ी यह रोचक परंपरा

भगवान जगन्नाथ की मौसी कौन हैं? जानिए रथयात्रा से जुड़ी यह रोचक परंपरा16 से 26 जुलाई तक जगन्नाथ रथयात्रा का उत्सव रहेगा। पौराणिक मान्यताओं और जगन्नाथ संस्कृति के अनुसार, भगवान जगन्नाथ की मौसी देवी अर्धसिनी हैं, जिन्हें श्रद्धा से 'मौसी मां' कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ की मौसी और उनसे जुड़ी परंपराओं के बारे में कुछ बेहद खास बातें।

गीता के छठे अध्याय के 10वें श्लोक की सही व्याख्या क्या है? मौलाना जरजिस अंसारी के दावे की पड़ताल

गीता के छठे अध्याय के 10वें श्लोक की सही व्याख्या क्या है? मौलाना जरजिस अंसारी के दावे की पड़तालउत्तर प्रदेश के मौलाना जरजिस अंसारी ने एक विवादित बयान देते हुए भगवान श्रीकृष्ण को मुस्लिम बताता है। उन्होंने दावा किया कि श्रीकृष्‍ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। इस दौरान मौलाना जरजिस अंसारी ने अपनी तकरीर के दौरान श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 6 के श्लोक 10 का 'गलत अर्थ' निकालकर अपनी बात को साबित करने की कोशिश भी की।

पुरी के जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा का इतिहास: कब, कैसे और क्यों हुई शुरुआत?

पुरी के जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा का इतिहास: कब, कैसे और क्यों हुई शुरुआत?पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही रहस्यों और संघर्षों से भरा है। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता और अटूट आस्था की जीती-जागती कहानी है। हजारों वर्षों से यह रथयात्रा जारी है। आइए इसके प्रारंभ से लेकर इतिहास की मुख्य घटनाओं को संक्षिप्त में जानते हैं।

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की नौवीं देवी मां मातंगी, जानिए पूजा विधि

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की नौवीं देवी मां मातंगी, जानिए पूजा विधिGoddess Matangi Worship: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के नौवें और अंतिम दिन या नवमी तिथि को दस महाविद्याओं में से नौवीं महाविद्या मां मातंगी की साधना की जाती है। ये ज्ञान, कला, संगीत, वाणी और ललित कलाओं की अधिष्ठात्री देवी हैं। मां मातंगी की साधना से साधक को वाक-सिद्धि अर्थात् वाणी का प्रभाव, सुखी गृहस्थ जीवन, आकर्षण शक्ति और कला के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इनकी विशेष पूजा विधि और नियम:

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 जुलाई, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 जुलाई, 2026)Today Rashifal 22 July 2026 | कैसा रहेगा आज 22 जुलाई 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

22 July Birthday: आपको 22 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

22 July Birthday: आपको 22 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!22 July Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 22 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 जुलाई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 जुलाई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय22 July 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

भड़ली नवमी 2026: खरीदारी के लिए कब रहेगा शुभ मुहूर्त? जानें अच्छे संयोग और खास समय

भड़ली नवमी 2026: खरीदारी के लिए कब रहेगा शुभ मुहूर्त? जानें अच्छे संयोग और खास समयभड़ली नवमी (जिसे भड़ल्या नवमी या भड़ला नवमी भी कहा जाता है) हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। भड़ली नवमी को सनातन धर्म में एक बेहद पवित्र और 'अबूझ मुहूर्त' माना गया है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य (जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, या नया व्यापार शुरू करना) करने के लिए किसी पंडित या ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती। पूरा दिन अपने आप में अत्यंत शुभ होता है। फिर भी जानिए कि कब करें खरीदारी, गृह प्रवेश या अन्य कोई मांगलिक कार्य।