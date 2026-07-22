  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 जुलाई 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

The picture depicts a Kalash decorated with coconut and mango patton, burning lamps and shubh muhurat
Written By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (13:15 IST)
google-news

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 23 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की नौवीं देवी मां मातंगी, जानिए पूजा विधि
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
गुरुवार, 23 जुलाई 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:
 

विशेष व्रत, त्योहार और जयंतियां

गुप्त नवरात्रि नवमी (आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का समापन)
 
भड़ली नवमी (विवाह और मांगलिक कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त का दिन)
 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जयंती, चन्द्रशेखर आज़ाद जयंती
 
पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)
वार: गुरुवार
 
तिथि: आषाढ़ शुक्ल नवमी (सुबह 05:12 तक, इसके बाद दशमी तिथि शुरू होगी)।
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष (Shukla Paksha)
 
मास: श्रावण (पूर्णिमांत) / आषाढ़ (अमांत)
 
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
 
विक्रम संवत: 2083
 
शक संवत: 1948
 
नक्षत्र, योग और करण
नक्षत्र: विशाखा (Vishakha) – रात 11:21 तक (इसके बाद अनुराधा नक्षत्र)
 
योग: शुभ (Shubha) – शाम 05:40 तक (इसके बाद शुक्ल योग)
 
करण: तैतिल (Taitila) – शाम 05:31 तक (इसके बाद गर करण)
 
सूर्य और चंद्रमा की स्थिति
सूर्योदय: सुबह 05:37
 
सूर्यास्त: शाम 07:18
 
चन्द्र राशि: तुला राशि (Tula Rashi) में दोपहर 05:33 तक (इसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश)
 
सूर्य राशि: कर्क राशि (Karka Rashi) में
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:01 से 12:56 तक (यह समय किसी भी नए, धार्मिक या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।)
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:45 से 03:39 तक
 
अमृत काल: दोपहर 02:49 से 04:22 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:15 से 04:56 तक
 

आज के अशुभ समय

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 02:03 से 03:45 तक (इस समय के दौरान किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए।)
 
यमगण्ड: सुबह 05:37 से 07:19 तक
 
गुलिक काल: सुबह 09:01 से 10:44 तक
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: दक्षिण दिशा (आज के दिन दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचें।)
 
निवारण/उपाय: यदि आज दक्षिण दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा जीरा या दही खाकर निकलें और भगवान विष्णु या केले के वृक्ष की पूजा करें।
 
श्री हरि विष्णु और मां दुर्गा की कृपा से आपका आज का दिन अत्यंत शुभ और मंगलमय हो!ALSO READ: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की दसवीं महाविद्या मां कमला, जानिए पूजा विधि
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
श्रीमती राजश्री कासलीवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव। धर्म, व्रत-त्योहार, ज्योतिष, रेसिपी, साहित्य, लाइफ स्टाइल और अन्य विषयों पर लेखन का कार्य। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब-एडिटर (कंटेंट) के पद पर कार्यरत हैं।  .... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
बुध ग्रह का मिथुन राशि में मार्गी गोचर, 4 राशियों के लिए रहेगा शुभ समय

गीता के छठे अध्याय के 10वें श्लोक की सही व्याख्या क्या है? मौलाना जरजिस अंसारी के दावे की पड़ताल

गीता के छठे अध्याय के 10वें श्लोक की सही व्याख्या क्या है? मौलाना जरजिस अंसारी के दावे की पड़तालउत्तर प्रदेश के मौलाना जरजिस अंसारी ने एक विवादित बयान देते हुए भगवान श्रीकृष्ण को मुस्लिम बताता है। उन्होंने दावा किया कि श्रीकृष्‍ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। इस दौरान मौलाना जरजिस अंसारी ने अपनी तकरीर के दौरान श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 6 के श्लोक 10 का 'गलत अर्थ' निकालकर अपनी बात को साबित करने की कोशिश भी की।

Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, 4 महीने के लिए लग जाएगी मंगल कार्यों पर रोक

Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, 4 महीने के लिए लग जाएगी मंगल कार्यों पर रोकChaturmas 2026: सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद अगले चार महीनों तक वे विश्राम करते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है।

सूर्य का कर्क राशि में गोचर: कर्क संक्रांति से देश, दुनिया और आपके जीवन पर क्या होगा असर?

सूर्य का कर्क राशि में गोचर: कर्क संक्रांति से देश, दुनिया और आपके जीवन पर क्या होगा असर?ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव का एक राशि से दूसरी राशि में जाना 'संक्रांति' कहलाता है। इस बार बृहस्पतिवार, 16 जुलाई 2026 को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे 'कर्क संक्रांति' का महापर्व बेहद शुभ और दुर्लभ 'सिद्ध योग' में मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस विशेष योग में किए गए पूजा-पाठ और दान-पुण्य के कार्यों से जीवन में अपार सफलता और कल्याण की प्राप्ति होती है।

पुरी के जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा का इतिहास: कब, कैसे और क्यों हुई शुरुआत?

पुरी के जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा का इतिहास: कब, कैसे और क्यों हुई शुरुआत?पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही रहस्यों और संघर्षों से भरा है। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता और अटूट आस्था की जीती-जागती कहानी है। हजारों वर्षों से यह रथयात्रा जारी है। आइए इसके प्रारंभ से लेकर इतिहास की मुख्य घटनाओं को संक्षिप्त में जानते हैं।

श्री जगन्नाथ रथयात्रा से जुड़े 12 ऐसे रोचक तथ्य, जिन्हें जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

श्री जगन्नाथ रथयात्रा से जुड़े 12 ऐसे रोचक तथ्य, जिन्हें जानकर आप भी रह जाएंगे हैरानअंग्रेजी भाषा का शब्द Juggernaut (जिसका अर्थ होता है एक ऐसी विशाल और अजेय शक्ति जिसे रोका न जा सके) दरअसल भगवान 'जगन्नाथ' के नाम और उनकी रथयात्रा के विशाल रूप को देखकर ही लिया गया है। आपने श्री जगन्नाथ मंदिर के चमत्कारों के बारे में सुना होगा, चलिए अब जानते भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के बारे में 12 रोचक जानकारी।

23 July Birthday: आपको 23 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

23 July Birthday: आपको 23 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!23 July Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 23 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 जुलाई 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 जुलाई 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 23 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 23 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

जन आंदोलन और युद्ध का क्या है संबंध? ग्रह गोचर से समझिए देश-दुनिया में उथल-पुथल के संकेत

जन आंदोलन और युद्ध का क्या है संबंध? ग्रह गोचर से समझिए देश-दुनिया में उथल-पुथल के संकेतज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब हम इतिहास, राजनीति और वैश्विक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि ग्रहों की चाल केवल व्यक्तियों पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रों के भाग्य, जन-आंदोलनों और युद्ध की स्थितियों पर भी सीधा असर डालती है। वैदिक ज्योतिष में मंगल (अग्नि, सेना, युद्ध), शनि (जनता, आंदोलन, असंतोष), राहु (कूटनीति, भ्रम, अचानक घटनाएं) और गुरु (सत्ता, धर्म, न्याय) की स्थितियां देश-दुनिया में उथल-पुथल का मुख्य कारण बनती हैं।

बुध ग्रह का मिथुन राशि में मार्गी गोचर, 4 राशियों के लिए रहेगा शुभ समय

बुध ग्रह का मिथुन राशि में मार्गी गोचर, 4 राशियों के लिए रहेगा शुभ समयबुद्धि, संवाद और व्यापार के कारक बुध देव अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में 24 जुलाई 2026 की तड़के (रात 03:54 बजे) मार्गी यानी सीधी चाल चलने जा रहे हैं। अपनी ही राशि में बुध का यह गोचर अत्यंत शुभ 'भद्र राजयोग' का निर्माण करता है। जब बुद्धि के देवता स्वयं सीधी दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो मानिए कि आपकी सोच, कार्यशैली और व्यापार में एक बड़ा और सकारात्मक मोड़ आने वाला है। आइए जानते हैं कि बुध का यह परिवर्तन किन 4 खुशकिस्मत राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने जा रहा है।

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की दसवीं महाविद्या मां कमला, जानिए पूजा विधि

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की दसवीं महाविद्या मां कमला, जानिए पूजा विधिMaa Kamala Puja Vidhi: गुप्त नवरात्रि के नौ दिनों में साधक मां आदिशक्ति के विभिन्न महाविद्या स्वरूपों की पूजा करते हैं और दशमी तिथि पर दसवीं महाविद्या मां कमला की विशेष आराधना का विधान है। मां कमला को देवी लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप माना जाता है। वे धन, ऐश्वर्य, सुख-समृद्धि, वैभव, सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। आइए जानते हैं इनकी विशेष पूजा विधि और सावधानी...