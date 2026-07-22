Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 जुलाई 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय
आज आपका दिन मंगलमय हो!
क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 23 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की नौवीं देवी मां मातंगी, जानिए पूजा विधि
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
गुरुवार, 23 जुलाई 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:
विशेष व्रत, त्योहार और जयंतियां
गुप्त नवरात्रि नवमी (आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का समापन)
भड़ली नवमी (विवाह और मांगलिक कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त का दिन)
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जयंती, चन्द्रशेखर आज़ाद जयंती
पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)
वार: गुरुवार
तिथि: आषाढ़ शुक्ल नवमी (सुबह 05:12 तक, इसके बाद दशमी तिथि शुरू होगी)।
पक्ष: शुक्ल पक्ष (Shukla Paksha)
मास: श्रावण (पूर्णिमांत) / आषाढ़ (अमांत)
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
नक्षत्र, योग और करण
नक्षत्र: विशाखा (Vishakha) – रात 11:21 तक (इसके बाद अनुराधा नक्षत्र)
योग: शुभ (Shubha) – शाम 05:40 तक (इसके बाद शुक्ल योग)
करण: तैतिल (Taitila) – शाम 05:31 तक (इसके बाद गर करण)
सूर्य और चंद्रमा की स्थिति
सूर्योदय: सुबह 05:37
सूर्यास्त: शाम 07:18
चन्द्र राशि: तुला राशि (Tula Rashi) में दोपहर 05:33 तक (इसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश)
सूर्य राशि: कर्क राशि (Karka Rashi) में
आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:01 से 12:56 तक (यह समय किसी भी नए, धार्मिक या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।)
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:45 से 03:39 तक
अमृत काल: दोपहर 02:49 से 04:22 तक
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:15 से 04:56 तक
आज के अशुभ समय
राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 02:03 से 03:45 तक (इस समय के दौरान किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए।)
यमगण्ड: सुबह 05:37 से 07:19 तक
गुलिक काल: सुबह 09:01 से 10:44 तक
दिशाशूल और उपाय
दिशाशूल: दक्षिण दिशा (आज के दिन दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचें।)
निवारण/उपाय: यदि आज दक्षिण दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा जीरा या दही खाकर निकलें और भगवान विष्णु या केले के वृक्ष की पूजा करें।
श्री हरि विष्णु और मां दुर्गा की कृपा से आपका आज का दिन अत्यंत शुभ और मंगलमय हो!ALSO READ: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की दसवीं महाविद्या मां कमला, जानिए पूजा विधि