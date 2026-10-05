मुंबई में 'रामायण' के सेट पर लगी आग, शूटिंग रोकी गई

मुंबई के गोरेगांव में 'रामायण' की शूटिंग के लिए बनाए गए सेट पर आग लगने की खबर है। घटना के बाद सेट पर शूटिंग रोक दी गई है। आग लगने के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड 'रामायण' के सेट पर आग लगी है। इसमें रणबीर कपूर और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं।