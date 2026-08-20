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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (11:33 IST)

बाबा रामदेव ने कंगना के अतीत पर उठाए सवाल, एक्ट्रेस बोलीं- मेरी जवानी और बेडरूम के सपने देखना बंद करें

Kangana Ranaut
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (11:36 IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत तथा योग गुरु बाबा रामदेव के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। जेन-जी को लेकर कंगना द्वारा दिए गए विवादित बयान पर जब बाबा रामदेव ने सवाल उठाए, तो अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के ज़रिए उन पर जोरदार हमला बोला। 
 
कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तीखा संदेश साझा करते हुए बाबा रामदेव को नसीहत दी कि वे उनकी निजी ज़िंदगी को लेकर सपने देखना बंद करें और उन्हें चरित्र का पाठ न पढ़ाएं। 
बाबा रामदेव के बयान पर पलटवार करते हुए कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर लिखा, बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम को लेकर दिन में सपने देखना छोड़ दीजिए। लोग सिर्फ़ अफ़वाहों और गॉसिप्स के आधार पर अंदाज़ा लगाते हैं। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे या फर्ज़ी दावों के लिए फटकार तो नहीं पड़ी। मेरा चरित्र आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, यहां कोई फ्रॉड नहीं मिला है।
 
कंगना का यह तंज साल 2024 में पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों और आधुनिक चिकित्सा पर की गई टिप्पणियों के मामले से जुड़ा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई थी और जिसके बाद दोनों ने अदालत में बिना शर्त माफ़ी मांगी थी।
 
बाबा रामदेव ने उठाए थे कंगना के चरित्र और अतीत पर सवाल
इस विवाद की शुरुआत एक इंटरव्यू से हुई, जहां बाबा रामदेव से कंगना रनौत के 'जेनरेशन गटर' वाले बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी। इस पर बाबा रामदेव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था, "देश के युवाओं को गटर कहना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। उनका बचपन कैसा रहा? उनकी जवानी कैसी रही? उनके अतीत के कारनामे कैसे रहे हैं? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता।" रामदेव ने यह भी कहा था कि कंगना की पार्टी को उनके इस तरह के बयानों का संज्ञान लेना चाहिए।
 
क्या था 'जेनरेशन गटर' से जुड़ा पूरा मामला?
दरअसल, दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट-यूजी पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे कुछ युवाओं और प्रदर्शनकारियों के संदर्भ में कंगना रनौत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें 'जेनरेशन गटर' कहकर संबोधित किया था। इस टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में कंगना की तीखी आलोचना हुई थी।
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