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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 3 October 2026 (11:02 IST)

बाली में भीषण हादसे का शिकार हुईं नुसरत भरूचा, एयर एम्बुलेंस से लाई गईं मुंबई, स्पाइन सर्जरी की तैयारी में जुटे डॉक्टर

Nushrratt Bharuccha Health Update
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 3 Oct 2026 (11:03 IST)
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बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा इंडोनेशिया के बाली में बीते दिनों एक दुखद हादसे का शिकार हो गई हैं। काम और छुट्टियों के सिलसिले में बाली गईं अभिनेत्री की रीढ़ की हड्डी में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है। बाली के स्थानीय अस्पताल में शुरुआती इलाज और डॉक्टरी निगरानी के बाद, अब नुसरत को एयर एम्बुलेंस के जरिए सुरक्षित मुंबई ले आया गया है, जहां उनकी स्पाइन सर्जरी की जाएगी।  
 
खबरों के अनुसार, नुसरत भरूचा अपने वर्क कमिटमेंट के सिलसिले में बाली गई थीं। काम खत्म होने के बाद उन्होंने वहां कुछ दिन और रुकने का फैसला किया था। हादसे से कुछ ही दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी छुट्टियों की खूबसूरत तस्वीरें साझा करते हुए लिखा था, "हॉलिडे ऑन माई माइंड! अब मुझे आगे कहां जाना चाहिए?" हालांकि, इसके कुछ ही समय बाद यह दर्दनाक हादसा हो गया।   
 
शुरुआती रिपोर्टों में केवल उनकी चोट और अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आई थी। बाद में उनकी टीम ने आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की कि नुसरत को रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है। नुसरत की टीम ने स्पष्ट किया है कि इस समय अभिनेत्री का स्वास्थ्य और तत्काल चिकित्सीय देखभाल ही सबसे पहली प्राथमिकता है। 
 
बाली में डॉक्टरों की देखरेख के बाद, नुसरत को विशेषज्ञों की निगरानी में एयर एम्बुलेंस द्वारा मुंबई लाया गया है। मुंबई पहुंचते ही उन्हें स्ट्रेचर के जरिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी सर्जरी की तैयारी में जुट गई है।
 
हालांकि, यह हादसा किस वजह से हुआ और कैसे हुआ, इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अभिनेत्री की टीम ने प्रशंसकों और मीडिया से इस कठिन समय में उनकी निजता का सम्मान करने का अनुरोध किया है। साथ ही, उन्होंने सभी शुभचिंतकों और फैंस की प्रार्थनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया।   
 
वर्क कमिटमेंट्स और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर असर
चोट की गंभीरता और आगामी सर्जरी को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें लंबे समय तक पूर्ण आराम की सलाह दी है। इसके चलते अगले कुछ हफ्तों के लिए उनके सभी पेशेवर काम स्थगित रहने की संभावना है। यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब नुसरत हाल ही में निर्देशक रेमो डीसूज़ा की एक बड़ी एक्शन फिल्म से जुड़ी थीं। इस फिल्म में वह पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं। इस प्रोजेक्ट में पश्मीना रोशन, अभिषेक बनर्जी और एल्विश यादव भी मुख्य भूमिकाओं में शामिल हैं।   
 
साल 2006 में फिल्म 'जय संतोषी मां' से अपने करियर की शुरुआत करने वाली नुसरत को 'लव सेक्स और धोखा' से पहचान मिली। इसके बाद लव रंजन की सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'प्यार का पंचनामा', 'प्यार का पंचनामा 2' और 'सोनू के टीटू की स्वीटी' ने उन्हें बॉलीवुड की मुख्यधारा की शीर्ष अभिनेत्रियों में ला खड़ा किया। हाल ही में वह 'छोरी 2' और 'उफ ये सियापा' जैसे अलग-अलग शैलियों के प्रोजेक्ट्स में नज़र आ चुकी हैं।
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