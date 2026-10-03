  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. salman khan praises captain smit machchhar bravery flydubai flight fz1073 incident
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 3 October 2026 (11:33 IST)

सलमान खान ने कैप्टन स्मिथ मच्छार को किया सलाम, बोले- कमाल कर दिया पायलट जी

Salman Khan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 3 Oct 2026 (11:34 IST)
google-news
आसमान में करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते विमान में जब अचानक मौत मंडराने लगे, तो किसी भी इंसान का हौसला टूट सकता है। लेकिन फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073 के कमांडर कैप्टन स्मिथ मच्छार ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जिस अदम्य साहस और ठंडे दिमाग का परिचय दिया, उसने 180 लोगों को एक बड़ी विमान दुर्घटना का शिकार होने से बचा लिया।
 
कैप्टन स्मिथ के इस अदम्य साहस की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति भी कैप्टन स्मित की तारीफ कर चुके हैं। अब बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने भी सोशल मीडिया पर पायलट की बहादुरी की जमकर तारीफ की है और उन्हें दिल से सलाम किया है।
 
सलमान खान ने कैप्टन स्मिथ मच्छार के इस जांबाजी भरे कदम पर खुशी जाहिर करते हुए पोस्ट किया, कमाल कर दिया पायलट जी, हम सब आप को सैल्यूट करते हैं... आपके साथ उड़ान भरना हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात होगी। वेल डन ब्रो.. कैप्टन #SmitMachchhar।
 
सलमान खान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की चर्चा और भी तेज हो गई है। फैंस और आम नागरिक लगातार इस जांबाज पायलट को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की मांग कर रहे हैं।
30 सितंबर की वो खौफनाक सुबह
30 सितंबर की सुबह दुबई से तेल अवीव के लिए रवाना हुई flydubai की फ्लाइट FZ1073 में सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन यात्रा के दौरान ही विमान के ओमान मूल के को-पायलट ने अचानक संदिग्ध और कथित तौर पर चरमपंथी इरादों के साथ विमान के कमांडर कैप्टन स्मिथ मच्छार पर हमला बोल दिया।
 
को-पायलट का मकसद प्लेन को क्रैश कराना था। हमले के दौरान विमान तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा और महज 2 मिनट के भीतर लगभग 16,000 फीट की गहराई में गोता खा गया। कॉकपिट के भीतर आपातकालीन स्थितियां उत्पन्न हो गईं और हायजैकिंग संकट का सिग्नल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा गया।
 
खून से लथपथ होने के बाद भी नहीं छोड़ी कंट्रोल स्टिक
गंभीर और जानलेवा चोटें लगने के बाद भी कैप्टन स्मिथ मच्छार ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हमलावर को-पायलट का डटकर सामना किया और कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद विमान के केबिन क्रू और यात्रियों ने तुरंत कॉकपिट में प्रवेश कर हमलावर को पूरी तरह काबू में कर लिया।
 
विमान का पूर्ण नियंत्रण वापस हाथ में लेने के बाद कैप्टन स्मिथ ने असीम धैर्य दिखाते हुए सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई। प्लेन में सवार सभी 180 यात्री और क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए।
 
कैप्टन स्मिथ मच्छार की इस सूझबूझ और बहादुरी पर केवल सलमान खान ही नहीं, बल्कि कंगना रनौत, रवीना टंडन, सोनम कपूर जैसे कई दिग्गज सितारों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्हें असली 'रियल हीरो' करार दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैप्टन स्मिथ और उनके परिवार से बात कर उनके इस अदम्य साहस की सराहना की है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
बाली में भीषण हादसे का शिकार हुईं नुसरत भरूचा, एयर एम्बुलेंस से लाई गईं मुंबई, स्पाइन सर्जरी की तैयारी में जुटे डॉक्टर

सलमान खान की 'मातृभूमि' को रक्षा मंत्रालय की हरी झंडी? अब सेंसर बोर्ड से मंजूरी का इंतजार

सलमान खान की 'मातृभूमि' को रक्षा मंत्रालय की हरी झंडी? अब सेंसर बोर्ड से मंजूरी का इंतजारबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के फैंस के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से विवादों, पोस्टपोनमेंट और अनिश्चितताओं में घिरी सलमान खान की चर्चित वॉर-ड्रामा फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की रिलीज का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। खबरों के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की ओर से फिल्म को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है।

सलमान खान ने कैप्टन स्मिथ मच्छार को किया सलाम, बोले- कमाल कर दिया पायलट जी

सलमान खान ने कैप्टन स्मिथ मच्छार को किया सलाम, बोले- कमाल कर दिया पायलट जीआसमान में करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते विमान में जब अचानक मौत मंडराने लगे, तो किसी भी इंसान का हौसला टूट सकता है। लेकिन फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073 के कमांडर कैप्टन स्मिथ मच्छार ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जिस अदम्य साहस और ठंडे दिमाग का परिचय दिया, उसने 180 लोगों को एक बड़ी विमान दुर्घटना का शिकार होने से बचा लिया।

बाली में भीषण हादसे का शिकार हुईं नुसरत भरूचा, एयर एम्बुलेंस से लाई गईं मुंबई, स्पाइन सर्जरी की तैयारी में जुटे डॉक्टर

बाली में भीषण हादसे का शिकार हुईं नुसरत भरूचा, एयर एम्बुलेंस से लाई गईं मुंबई, स्पाइन सर्जरी की तैयारी में जुटे डॉक्टरबॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा इंडोनेशिया के बाली में बीते दिनों एक दुखद हादसे का शिकार हो गई हैं। काम और छुट्टियों के सिलसिले में बाली गईं अभिनेत्री की रीढ़ की हड्डी में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है। बाली के स्थानीय अस्पताल में शुरुआती इलाज और डॉक्टरी निगरानी के बाद, अब नुसरत को एयर एम्बुलेंस के जरिए सुरक्षित मुंबई ले आया गया है, जहां उनकी स्पाइन सर्जरी की जाएगी।

दृश्यम द कन्क्लूजन रिव्यू: अजय देवगन की खामोशी के सामने पुलिस और कानून का चक्रव्यूह

दृश्यम द कन्क्लूजन रिव्यू: अजय देवगन की खामोशी के सामने पुलिस और कानून का चक्रव्यूहदृश्यम द कन्क्लूजन एक बार फिर विजय सालगांवकर और उसके परिवार को केंद्र में रखकर अपराध, कानून और पारिवारिक रिश्तों की कहानी कहती है। इस बार उसके सामने एसपी राजवीर सिंह तोमर और शातिर वकील इंद्रजीत शेट्टी हैं, जो पुराने केस की परतें खोलते हैं। फिल्म का मजबूत कोर्टरूम ड्रामा, अजय देवगन की संयमित अदाकारी और जयदीप अहलावत का प्रभावी अभिनय इसे दिलचस्प बनाता है, हालांकि कुछ लंबे दृश्य और सीमित थ्रिल इसकी कमजोरियां हैं।

इंटरनेशनल कॉफी डे: किसी को ब्लैक तो किसी को आईस्ड अमेरिकानो, जानिए सितारों की पसंदीदा कॉफी

इंटरनेशनल कॉफी डे: किसी को ब्लैक तो किसी को आईस्ड अमेरिकानो, जानिए सितारों की पसंदीदा कॉफीकुछ लोगों के लिए सुबह की शुरुआत कॉफी के बिना अधूरी होती है, तो कुछ के लिए कॉफी दिनभर की भागदौड़ के बीच सुकून का एक छोटा-सा पल है। शूटिंग, मीटिंग्स और ट्रैवल के बीच बॉलीवुड सितारे भी कॉफी का मजा लेते नजर आते हैं। 1 अक्टूबर को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल कॉफी डे के मौके पर आइए जानते हैं कि सितारों का कॉफी से कैसा कनेक्शन है।

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो"हनुमान अंश" (2026) एक बायोग्राफिकल डिवोशनल ड्रामा है, जो महान संत नीम करोली बाबा (लक्ष्मी नारायण) के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके घर छोड़ने से लेकर चमत्कारिक ट्रेन घटना तक की अद्भुत कहानी बयां करती है। महज़ 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी कहानी और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फिल्म बन गई है।

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांग

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांगमिर्जापुर की हिंसक और पुरुष-प्रधान दुनिया में बीना त्रिपाठी ऐसा किरदार हैं, जो बिना बंदूक के भी अपनी ताकत का एहसास कराता है। रसिका दुग्गल ने बीना में महत्वाकांक्षा, डर, साहस और चालाकी की ऐसी परतें जोड़ीं कि सीमित स्क्रीन टाइम में भी वह दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती हैं। मिर्जापुर द मूवी के बाद बीना के स्पिन ऑफ की मांग इसी लोकप्रियता का संकेत है। यह लेख रसिका के अभिनय सफर और बीना की ताकत को करीब से देखता है।

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राज

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राजस्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। 28 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने पहलू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इन्हीं में से एक है उनकी मांग में नजर आने वाला सिंदूर, जिसे लेकर कभी अभिनेत्री तबस्सुम ने उनसे सीधा सवाल कर दिया था।

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सचरॉबर्ट पैटिनसन स्टारर और प्रोड्यूस की गई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'Primetime' 25 सितंबर को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स और लायंसगेट प्ले इंडिया इसे ला रहे हैं। यह फिल्म टीवी इतिहास के चर्चित शो 'To Catch a Predator' और जर्नलिज्म के काले पहलुओं को उजागर करती है।

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंग

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंगनेटफ्लिक्स की ‘बेबी डू डाई डू’ एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें हुमा कुरैशी खामोश लेकिन बेहद शातिर किलर बेबी का किरदार निभाती हैं। बहन की हत्या का बदला तलाशती बेबी की कहानी सीधी है, लेकिन दिलचस्प किरदार, तेज स्क्रीनप्ले और नचिकेत सामंत का स्टाइलिश निर्देशन इसे बांधे रखते हैं। मुंबई की गलियां, लोकल ट्रेन, बारिश और ऊंची इमारतें कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। हुमा, सिकंदर खेर और चंकी पांडे का अभिनय फिल्म की खासियत है।