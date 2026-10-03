सलमान खान ने कैप्टन स्मिथ मच्छार को किया सलाम, बोले- कमाल कर दिया पायलट जी

आसमान में करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते विमान में जब अचानक मौत मंडराने लगे, तो किसी भी इंसान का हौसला टूट सकता है। लेकिन फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073 के कमांडर कैप्टन स्मिथ मच्छार ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जिस अदम्य साहस और ठंडे दिमाग का परिचय दिया, उसने 180 लोगों को एक बड़ी विमान दुर्घटना का शिकार होने से बचा लिया।

कैप्टन स्मिथ के इस अदम्य साहस की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति भी कैप्टन स्मित की तारीफ कर चुके हैं। अब बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने भी सोशल मीडिया पर पायलट की बहादुरी की जमकर तारीफ की है और उन्हें दिल से सलाम किया है।

Kamaal kar diya pilot ji, hum sab aap ko salute karte hain will be a pleasure to fly with u.. Well done bro.. Capt #SmitMachchhar — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 2, 2026

सलमान खान ने कैप्टन स्मिथ मच्छार के इस जांबाजी भरे कदम पर खुशी जाहिर करते हुए पोस्ट किया, कमाल कर दिया पायलट जी, हम सब आप को सैल्यूट करते हैं... आपके साथ उड़ान भरना हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात होगी। वेल डन ब्रो.. कैप्टन #SmitMachchhar।

सलमान खान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की चर्चा और भी तेज हो गई है। फैंस और आम नागरिक लगातार इस जांबाज पायलट को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की मांग कर रहे हैं।

30 सितंबर की वो खौफनाक सुबह

30 सितंबर की सुबह दुबई से तेल अवीव के लिए रवाना हुई flydubai की फ्लाइट FZ1073 में सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन यात्रा के दौरान ही विमान के ओमान मूल के को-पायलट ने अचानक संदिग्ध और कथित तौर पर चरमपंथी इरादों के साथ विमान के कमांडर कैप्टन स्मिथ मच्छार पर हमला बोल दिया।

को-पायलट का मकसद प्लेन को क्रैश कराना था। हमले के दौरान विमान तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा और महज 2 मिनट के भीतर लगभग 16,000 फीट की गहराई में गोता खा गया। कॉकपिट के भीतर आपातकालीन स्थितियां उत्पन्न हो गईं और हायजैकिंग संकट का सिग्नल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा गया।

खून से लथपथ होने के बाद भी नहीं छोड़ी कंट्रोल स्टिक

गंभीर और जानलेवा चोटें लगने के बाद भी कैप्टन स्मिथ मच्छार ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हमलावर को-पायलट का डटकर सामना किया और कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद विमान के केबिन क्रू और यात्रियों ने तुरंत कॉकपिट में प्रवेश कर हमलावर को पूरी तरह काबू में कर लिया।

विमान का पूर्ण नियंत्रण वापस हाथ में लेने के बाद कैप्टन स्मिथ ने असीम धैर्य दिखाते हुए सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई। प्लेन में सवार सभी 180 यात्री और क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए।

कैप्टन स्मिथ मच्छार की इस सूझबूझ और बहादुरी पर केवल सलमान खान ही नहीं, बल्कि कंगना रनौत, रवीना टंडन, सोनम कपूर जैसे कई दिग्गज सितारों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्हें असली 'रियल हीरो' करार दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैप्टन स्मिथ और उनके परिवार से बात कर उनके इस अदम्य साहस की सराहना की है।