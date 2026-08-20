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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (11:03 IST)

Randeep Hooda Birthday: कभी ऑस्ट्रेलिया में धोईं कारें, चलाई टैक्सी, आज हैं बॉलीवुड के दमदार एक्टर

Randeep Hooda Birthday
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (11:06 IST)
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अपनी दमदार अदाकारी, बुलंद आवाज और हर किरदार में उतर जाने की अनोखी काबिलियत से बॉलीवुड में अपनी अलग सल्तनत कायम करने वाले अभिनेता रणदीप हुड्डा 20 अगस्त को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 20 अगस्त 1976 को हरियाणा के रोहतक में जन्मे रणदीप हुड्डा ने आज जो मुकाम हासिल किया है, उसकी नींव किसी स्टारकिड के प्रिविलेज पर नहीं, बल्कि अथक संघर्ष, पसीने और अटूट जुनून पर टिकी है।
 
रणदीप हुड्डा का यह सफर किसी फिल्मी पटकथा से कम रोमांचक नहीं है। एक साधारण हरियाणवी लड़के से लेकर हिंदी सिनेमा के वर्सेटाइल स्टार बनने तक की यह यात्रा न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हर उस युवा के लिए एक मिसाल है जो अपने सपनों के लिए दुनिया से लड़ने का जज्बा रखता है।
सर्जन पिता के सपने से अलग चुना कांटों भरा रास्ता
रणदीप हुड्डा का जन्म एक बेहद प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता एक जाने-माने मेडिकल सर्जन हैं। ज़ाहिर तौर पर परिवार चाहता था कि रणदीप भी चिकित्सा या किसी ऐसे ही व्यवस्थित क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएं। लेकिन रणदीप की आंखों में तो अभिनय का जादू तैर रहा था। पिता की इच्छा और पारंपरिक राह के खिलाफ जाकर उन्होंने उस अनिश्चितताओं से भरी ग्लैमर दुनिया का रुख करने का निडर फैसला लिया, जहां बिना किसी गॉडफादर के अपनी जगह बनाना लगभग असंभव माना जाता है।
 
ऑस्ट्रेलिया में बर्तन धोए, कारें साफ कीं और चलाईं टैक्सियां
उच्‍च शिक्षा के लिए रणदीप हुड्डा ऑस्ट्रेलिया चले गए, जहां उन्होंने मार्केटिंग और मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। कहने को वह एक बड़े डिग्री धारक बनने जा रहे थे, लेकिन विदेशों में अपने खर्च खुद उठाने की चुनौती ने उन्हें ज़मीन से जोड़े रखा।
 
पढ़ाई के दौरान अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए रणदीप ने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा। उन्होंने मेलबर्न के एक चीनी रेस्टोरेंट में बर्तन धोने और वेटर का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कड़ाके की ठंड में गाड़ियां धोने से लेकर ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर रात-रात भर टैक्सी तक चलाई। यह वही दौर था जिसने रणदीप हुड्डा को ज़िंदगी के कड़वे और असली अनुभवों से रूबरू कराया, जो आगे चलकर उनकी एक्टिंग में साफ झलका।
 
'मॉनसून वेडिंग' से आगाज, 'डी' से मिली पहचान 
दो साल की कठिन पढ़ाई और संघर्ष के बाद जब रणदीप भारत लौटे, तो उन्हें एक एयरलाइंस के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अच्छी-खासी नौकरी मिल गई। लेकिन दिल तो थिएटर में ही धड़कता था। साल 2000 में उन्होंने दिल्ली में मॉडलिंग और शौकिया थिएटर करना शुरू किया। यहीं उनकी मुलाकात मशहूर निर्देशिका मीरा नायर से हुई, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और साल 2001 में आई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित फिल्म 'मॉनसून वेडिंग' से उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला।
 
हालांकि, असली पहचान का दौर 2005 में आया जब रामगोपाल वर्मा की फिल्म 'डी' में रणदीप ने मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनके अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर के संजीदा और खामोश किरदार ने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया।
 
इसके बाद रणदीप हुड्डा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साहिब बीवी और गैंगस्टर, हाईवे, सरबजीत, सुल्तान और स्वतंत्र वीर सावरकर जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से उन्होंने हर बार यह साबित किया कि वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि अभिनय के जादूगर हैं। 
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