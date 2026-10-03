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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Updated : Saturday, 3 October 2026 (12:01 IST)

सलमान खान की 'मातृभूमि' को रक्षा मंत्रालय की हरी झंडी? अब सेंसर बोर्ड से मंजूरी का इंतजार

Salman Khan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 3 Oct 2026 (12:01 IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के फैंस के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से विवादों, पोस्टपोनमेंट और अनिश्चितताओं में घिरी सलमान खान की चर्चित वॉर-ड्रामा फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की रिलीज का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। 
 
खबरों के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) और रक्षा मंत्रालय की ओर से फिल्म को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी कर दिया गया है।
 
शुरुआत में 'बैटल ऑफ गलवान' नाम से बन रही यह फिल्म साल 2020 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर आधारित थी। टीजर आने के बाद से ही फिल्म को लेकर कूटनीतिक और आधिकारिक स्तर पर आपत्तियां जताई जाने लगी थीं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय को फिल्म में भारत-चीन संबंधों के आक्रामक चित्रण को लेकर संशय था। इसके बाद निर्माताओं ने फिल्म में बड़े स्तर पर बदलाव किए और लगभग 40 फीसदी हिस्से की दोबारा शूटिंग की गई। नए वर्जन में चीन से जुड़े सीधे संदर्भों को संतुलित किया गया है और भारत-चीन संबंधों को अधिक कूटनीतिक व सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। 
 
रक्षा और आईएंडबी मंत्रालय इस संशोधित कट से संतुष्ट होने के बाद फिल्म को हरी झंडी दे चुके हैं। मंत्रालयों से मिली एनओसी के बाद अब फिल्म की नजर सेंसर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की क्लीयरेंस पर है। खबरों की मानें तो सलमान खान इस फिल्म को 13 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। दिवाली के ठीक बाद का यह वीकेंड दर्शकों के त्यौहारी मूड का लाभ उठाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा है।
 
यदि सीबीएफसी से इसी महीने सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो मेकर्स अगले कुछ दिनों में नए पोस्टर और संशोधित ट्रेलर के साथ रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा कर देंगे।
 
'रामायण' से बॉक्स ऑफिस पर हो सकता है मुकाबला
यदि फिल्म 13 नवंबर को रिलीज होती है, तो यह बॉक्स ऑफिस पर नितेश तिवारी की बहुचर्चित और बड़े बजट की फिल्म 'रामायण: पार्ट वन' के रिलीज के ठीक एक हफ्ते बाद सिनेमाघरों में पहुंचेगी। ऐसे में नवंबर का महीना भारतीय सिनेमा के प्रेमियों के लिए एक बड़ा सरप्राइज साबित हो सकता है।
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