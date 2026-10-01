October 2026 Movie Release: थ्रिलर, एक्शन और हॉरर से भरपूर होगा अक्टूबर, रिलीज होंगी ये मोस्ट अवेटेड फिल्में

भारतीय फिल्म उद्योग के लिए अक्टूबर 2026 एक ऐसा समय बनने जा रहा है, जब दर्शक सिनेमाघरों के टिकट काउंटर पर लाइन लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। त्योहारों के मौसम और लंबी छुट्टियों का फायदा उठाने के लिए बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी सबसे बड़ी और मोस्ट-अवेटेड फिल्मों को इसी महीने रिलीज़ करने का मन बनाया है।

सस्पेंस थ्रिलर, हाई-ऑक्टेन एक्शन, और फंतासी से भरपूर कहानियों के दम पर यह महीना हर तरह के सिनेमा लवर्स के लिए फुल एंटरटेनमेंट की गारंटी देता है। आइए जानते हैं अक्टूबर के महीने में कौन-कौन से फिल्में दस्तक देने जा रही है।

दृश्यम 3: द कंक्लूजन (Drishyam 3)

रिलीज डेट: 2 अक्टूबर 2026

बॉलीवुड की सबसे सफल सस्पेंस फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' की तीसरी और बहुप्रतीक्षित किश्त 'दृश्यम 3' इस अक्टूबर बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही है। विजय सलगांवकर और उनके परिवार को बचाने के चतुर तरीके एक बार फिर दर्शकों के होश उड़ाने के लिए तैयार हैं। फिल्म विश्लेषकों का मानना है कि यह फिल्म पहले वीकेंड पर ही कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है।

प्रेम कीटाणु

रिलीज डेट: 2 अक्टूबर 2026

वीर पहाडि़या की यह फिल्म भी अजय देवगन के सामने सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। यह एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर की पृष्ठभूमि पर सेट है।

उड़ता तीर

रिलीज़ डेट: 9 अक्टूबर 2026

अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में दस्तक देने वाली 'उड़ता तीर' अपनी अनोखी कहानी और सामाजिक संदेश के साथ दर्शकों को हंसाने और सोचने पर मजबूर करने का दावा करती है।

जेलर 2

रिलीज डेट: 15 अक्टूबर 2026

रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' भी इस महीने सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म में रजनीकांत एक बार फिर रिटायर्ड जेलर 'टाइगर' उर्फ मुथुवेल पांडियन के किरदार में लौट रहे हैं।

प्रहार- द उज्जवल निकम स्टोरी

रिलीज डेट: 16 अक्टूबर 2026

इस बायोग्राफिकल लीगल ड्रामा फिल्म में राजकुमार राव उज्जवल निकम के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के अकेले बचे आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ मुश्किल कानूनी लड़ाई पर आधारित है।

नई नवेली

रिलीज डेट: 16 अक्टूबर 2026

इस फैंटेसी-फैमिली-कॉमेडी और सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म में यामी गौतम लीड़ रोल में नजर आएंगी।‍‍ फिल्म का निर्देशक बालाजी मोहन ने किया है।

रणबाली

रिलीज डेट: 16 अक्टूबर 2026

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की तेलुगु पीरियड ड्रामा फिल्म रणबाली भी 16 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। फिल्म कहानी 1854 और 1878 के बीच दक्षिण भारत, खासकर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा इलाके पर आधारित है।

पहला प्यार दूसरी बार

रिलीज डेट: 23 अक्टूबर 2026

लव रंजन की इस रोमांटिक कॉमेडी में फ्रेश स्टारकास्ट नजर आने वाली है। फिल्‍म मॉडर्न रिश्तों और प्यार में मिले दूसरे मौकों के बीच की उथल-पुथल के बारे में हैं। इस फिल्‍म से अलीशा चोपड़ा, स्पर्श वालिया, साक्षी वैद्य, कुणाल वैद्य, सरगुन कौर लूथरा और तुषार छिब्बर, बॉलीवुड में डेब्‍यू कर रहे हैं।

तुम मेरे हो

रिलीज डेट: 23 अक्टूबर 2026

यह रोमांटिक ड्रामा और एक्शन-एडवेंचर फिल्म है। डायरेक्‍टर आशीष पांडा की यह फिल्म दो लोगों के गहरे प्यार और उनके जुनून भरे सफर की कहानी है, जिसमें उन्हें कई उतार-चढ़ाव, संघर्ष, चुनौतियों और रोमांचक स्थितियों का सामना करना पड़ता है।

काली खेती

रिलीज डेट: 23 अक्टूबर 2026

यह एक गांव में सेट हॉरर फिल्म है। फिल्म में जैकी श्रॉफ और शरद केलकर नजर आने वाले हैं। फिल्म की कहानी को फिलहाल मेकर्स ने पर्दे में रखा है।

अक्टूबर 2026 के इस लाइन-अप को देखकर साफ है कि दर्शकों के सामने एक से बढ़कर एक विकल्प मौजूद रहेंगे। जहां एक तरफ नॉर्थ इंडिया में सस्पेंस थ्रिलर्स का जोर रहने वाला है, वहीं साउथ में मास एक्शन और फंतासी कंटेंट का बोलबाला रहेगा।