आयुष्मान खुराना की 'उड़ता तीर' की फिर बदली रिलीज डेट, अब इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'उड़ता तीर' की रिलीज डेट को एक बार फिर टाल दिया गया है। पहले यह फिल्म 9 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने इसे आगे बढ़ाकर 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज करने का आधिकारिक फैसला लिया है।

बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की स्टारर 'दृश्यम 3' की धमाकेदार शुरुआत और अक्टूबर के महीने में कई बड़ी फिल्मों की कतार को देखते हुए मेकर्स ने यह रणनीतिक कदम उठाया है। 'उड़ता तीर' के रिलीज शेड्यूल में यह पहला बदलाव नहीं है। इससे पहले फिल्म को सबसे पहले 11 सितंबर को रिलीज किया जाना था। इसके बाद इसे टालकर 9 अक्टूबर किया गया और अब अंतिम फैसले के तहत फिल्म 23 अक्टूबर को थिएटर्स में उतरेगी।

रिलीज डेट में बदलाव का ऐलान करते हुए फिल्म की टीम ने एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी किया। मेकर्स ने कहा, फिल्म 'उड़ता तीर' के ट्रेलर और प्रमोशनल कंटेंट को दर्शकों से बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। बॉक्स ऑफिस पर चल रही स्थिति को देखते हुए, फिल्म को एक बेहतर और साफ रिलीज विंडो देने का फैसला लिया गया है। भीड़भाड़ वाले बाजार में स्क्रीन काउंट कम करने के बजाय 23 अक्टूबर को रिलीज करने से फिल्म को एक मजबूत और लंबा रनवे मिलेगा।

फिल्म क्रिटिक्स और ट्रेड एनालिस्ट्स भी इसे मेकर्स का एक समझदारी भरा फैसला मान रहे हैं, जिससे फिल्म को सिनेमाघरों में अधिकतम स्क्रीन्स और सोलो रन का फायदा मिल सकेगा।

'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा और अक्टूबर की तगड़ी फाइट

अक्टूबर का महीना भारतीय सिनेमा के लिए बेहद व्यस्त और प्रतिस्पर्धात्मक साबित हो रहा है। 'उड़ता तीर' की रिलीज टालने के पीछे बॉक्स ऑफिस पर चल रही बड़ी टक्कर मुख्य वजह है-

'दृश्यम 3' का धमाकेदार आगाज: अजय देवगन की 'दृश्यम 3' ने अपने पहले ही दिन 60 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। फिल्म की जबरदस्त मांग के कारण ज्यादातर थिएटर्स हाउसफुल चल रहे हैं।

'गोंधल': भारत की तरफ से ऑस्कर 2027 की आधिकारिक प्रविष्टि चुनी गई फिल्म 'गोंधल' के एक्सक्लूसिव प्रीव्यू शो 9 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं।

16 अक्टूबर का क्लैश: मिड-अक्टूबर में राजकुमार राव की 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' और यामी गौतम की 'नयी नवेली' रिलीज के लिए तैयार हैं।

'उड़ता तीर' से आयुष्मान खुराना एक बार फिर अपने चिर-परिचित अंदाज यानी यूनिक और लीक से हटकर कंटेंट वाली फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए आयुष्मान ने बताया, यह एक बेहद अनोखी और नई कहानी है, जिस तरह की फिल्में करना मुझे हमेशा से पसंद रहा है। मैं अपने कोर सिनेमा की तरफ लौट रहा हूं जो ओरिजिनल कंटेंट को बढ़ावा देता है।





फिल्म में आयुष्मान खुराना एक पाकिस्तानी जासूस का किरदार निभा रहे हैं, जो एक हादसे में अपनी याददाश्त खो बैठता है। देशभक्ति का अहसास तो उसके दिल में रहता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि वह किस देश का नागरिक है। इस गफलत में वह भारत का समर्थन करने लगता है। आयुष्मान के मुताबिक, यह एक पारिवारिक "प्रो-इंडिया पैट्रियोटिक कॉमेडी" है जो दर्शकों को हंसाने के साथ-साथ एक बेहतरीन अनुभव देगी।

'उड़ता तीर' से आकाश ए. कौशिक अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान के अलावा राहुल बोस, राम कपूर, सुहैल नैय्यर, गुलशन ग्रोवर, मुकुल देव, रघुबीर यादव, बिजेंद्र काला, संदीप आनंद, सुप्रिया पिलगांवकर और स्मिता तांबे नजर आएंगे।