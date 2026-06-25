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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 26 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Beautiful images of 12 zodiac signs with captions for Daily Horoscope 2026 in Images

1. मेष (Aries) 

 
Today 26 June horoscope in Hindi 2026 : करियर : कार्यक्षेत्र में नए विचार आपके लिए लाभकारी साबित होंगे।
लव : लव पार्टनर से अच्छे संबंध बनाए रखें।
धन : आज किसी अप्रत्याशित खर्च से बचें।
स्वास्थ्य : आप शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।
 

2. वृष (Taurus) 

 
करियर : कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं।
लव : प्रेम संबंधों में समझदारी बढ़ेगी। 
धन : कोई नया निवेश लाभकारी हो सकता है।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से सामान्य रहेंगे। 
उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

3. मिथुन (Gemini) 

 
करियर : कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है। 
लव : प्रेम संबंधों में छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं।
धन : पुराने निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें।
उपाय : केले के पेड़ की पूजा करें।

 

4. कर्क (Cancer) 

 
करियर : कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें, धीरे-धीरे सफलता मिलेगी।
लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरियां हो सकती हैं। 
धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए समय निकालें।
उपाय : चांदी के सिक्के का उपयोग करें।
 

5. सिंह (Leo) 

 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। 
लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। 
धन : आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। 
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। 
उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

6. कन्या (Virgo) 

 
करियर : कार्यक्षेत्र में मेहनत से सफलता मिलेगी। 
लव : पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएंगे।
धन : किसी अप्रत्याशित खर्च से बचने के लिए सतर्क रहें।
स्वास्थ्य : आज आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
उपाय : सफेद फूलों की पूजा करें।ALSO READ: Flat Vastu Tips: फ्लैट में रह रहे लोगों के लिए वास्तु के 5 टिप्स
 

7. तुला (Libra) 

 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण से अच्छे परिणाम मिलेंगे।
लव : पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।
धन : किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए थोड़ा आराम करें।
उपाय : तांबे के बर्तन का उपयोग करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio) 

 
करियर :  आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है।
लव : समझदारी से आपसी मतभेद दूर हो सकते हैं।
धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कोई बड़ा खर्च करने से बचें।
स्वास्थ्य : आज शारीरिक रूप से थोड़ा आराम करें।
उपाय : सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

9. धनु (Sagittarius) 

 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी।
लव : पार्टनर के साथ समय बिताएं, आपसी समझ बढ़ेगी।
धन : किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय : तुलसी के पौधे की पूजा करें।
 

10. मकर (Capricorn) 

 
करियर : कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 
लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। पार्टनर से बातचीत बढ़ाएं।
धन : आज आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। 
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। 
उपाय : लोहे का टुकड़ा पानी में डालकर पेड़ के नीचे रखें।

 

11. कुम्भ (Aquarius) 

 
करियर : कार्यक्षेत्र में कुछ नए विचारों से सफलता मिल सकती है। 
लव : प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ेगा।
धन : किसी अप्रत्याशित खर्च से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति बनाए रखने हेतु योग का सहारा लें।
उपाय : शहद का सेवन करें।
 

12. मीन (Pisces) 

 
करियर : कार्यक्षेत्र में सफलता के अच्छे संकेत हैं। 
लव : प्रेम संबंधों में आपसी समझ से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन : आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। 
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।
उपाय : सफेद फूलों की पूजा करें और जल अर्पित करें।ALSO READ: बुध का गुरु के नक्षत्र में गोचर: 8 अगस्त तक इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत
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