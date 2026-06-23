मंगलवार, 23 जून 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. budh-vakri-in-kark-rashi-12-rashiyon-par-prabhav
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: मंगलवार, 23 जून 2026 (12:15 IST)

कर्क राशि में वक्री होंगे बुध, जानिए 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर

The image shows the planet Mercury, the zodiac, and the sign of Cancer.
29 जून 2026 की रात 10:45 बजे बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं, यानी वे अपनी उल्टी चाल शुरू करेंगे। इसका व्यापार, शिक्षा, कम्युनिकेशन, संचार आदि पर प्रभाव होगा। आइए जानते हैं कि बुध की यह उल्टी चाल मेष से लेकर मीन राशि तक कैसा प्रभाव डालेगी, जानिए 12 राशियों का राशिफल। 
 

मेष राशि (Aries):

बुध आपके चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं। यह समय नए काम शुरू करने का नहीं, बल्कि पुराने कामों को समेटने का है। घर का कबाड़ बाहर निकालें, खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान या मशीनों को ठीक करवाएं। माँ की सेहत का खास ख्याल रखें। अगर कोई पुराना प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, तो कुछ नए तथ्य सामने आ सकते हैं जो मुश्किलें बढ़ाएंगे।

वृषभ राशि (Taurus):

बुध आपके तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। मीडिया, राइटिंग, पीआर और सोशल मीडिया मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए समय थोड़ा थका देने वाला हो सकता है। आप अपने ही लिखे कंटेंट से नाखुश हो सकते हैं। मनमुताबिक काम पाने के लिए एक ही प्रोजेक्ट पर बार-बार मेहनत करनी पड़ सकती है। यात्रा से जुड़े दस्तावेजों (टिकट, पासपोर्ट आदि) को दो बार चेक करें। मन को शांत रखने के लिए डायरी लिखना शुरू करें।
 

मिथुन राशि (Gemini):

बुध आपके दूसरे (धन और वाणी) भाव में वक्री हो रहे हैं। इस समय आपके लिए चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। जज्बाती होकर परिवार के लोगों को कड़वी बातें न कहें, विवाद हो सकता है। चीजें भूलने की आदत बढ़ सकती है, इसलिए पेमेंट्स के लिए रिमाइंडर लगा लें। ओरल हेल्थ (मुंह या दांतों की समस्या) को लेकर सावधान रहें।

कर्क राशि (Cancer):

बुध सीधे आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में वक्री हो रहे हैं। घबराएं नहीं, यह समय आपके लिए सेल्फ-इंप्रूवमेंट का है। पिछले एक साल में आपने जो बड़े फैसले लिए हैं, उन पर दोबारा विचार करें। बजट बनाकर चलें। इस दौरान विदेश में रहने वाले पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से मुलाकात के योग बन सकते हैं।
 

सिंह राशि (Leo):

बुध का वक्री होना आपके बारहवें (खर्च के) भाव में होगा। यह समय आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की परीक्षा लेगा। पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला अभी टाल दें। बीते समय में किए गए खर्चों का हिसाब-किताब दोबारा देखें। मानसिक शांति के लिए रोज सुबह मेडिटेशन (ध्यान) को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
 

कन्या राशि (Virgo):

आपकी राशि के स्वामी बुध ग्यारहवें (सोशल लाइफ) भाव में वक्री हो रहे हैं। आपके लिए अपने गुस्से पर काबू रखना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी भी बहसबाज़ी से दूर रहें, नहीं तो बात बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में पुराने सहकर्मियों से संपर्क साधने या हाथ से निकले पुराने अवसरों पर दोबारा काम करने के लिए समय अच्छा है।

तुला राशि (Libra):

बुध आपके दसवें (करियर) भाव में वक्री हो रहे हैं। ऑफिस में आपकी एक छोटी सी लापरवाही बड़ा काम बढ़ा सकती है। लैपटॉप, कैमरा, एआई ऐप्स या ऑफिस के तकनीकी सिस्टम में अचानक खराबी आ सकती है। अपने ज़रूरी डेटा का बैकअप लेकर रखें और ऑफिस के कागज़ातों को अच्छी तरह जांच लें ताकि बार-बार काम न करना पड़े।
 

वृश्चिक राशि (Scorpio):

बुध आपके नौवें (भाग्य) भाव में वक्री हो रहे हैं। यहां कागजों की हेरफेर आपको भारी पड़ सकती है। यात्रा का सामान, टैक्स और कानूनी पेपर्स को संभालकर रखें। अगर आप राजनीति या धर्म से जुड़े हैं, तो पब्लिक में कोई भी बयान बहुत सोच-समझकर दें। आपकी बातों का गलत मतलब निकालकर आपको ट्रोल किया जा सकता है।

धनु राशि (Sagittarius):

आठवें भाव में बुध की वक्री चाल आपके लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। अगर पुरानी त्वचा से जुड़ी कोई बीमारी या इन्फेक्शन था, तो वह दोबारा उभर सकता है। किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप या डील पर दोबारा विचार करें। मुमकिन है कि कुछ ऐसी छिपी हुई बातें आपके सामने आएं, जो आपके हक में न हों।
 

मकर राशि (Capricorn): 

बुध आपके सातवें (विवाह और साझेदारी) भाव में वक्री हो रहे हैं। यह समय आपके रिश्तों की नाजुकता को परखने का है। अपने जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर से बात करते समय व्यंग्य (ताने मारना) या कड़वे शब्दों के इस्तेमाल से बचें। बातचीत का लहजा सीधा और साफ रखें।
 

कुंभ राशि (Aquarius):

बुध आपके छठे (रोग और शत्रु) भाव में वक्री हो रहे हैं। आने वाले कुछ हफ़्तों के लिए अपनी बड़ी प्लानिंग को होल्ड पर रख दें। पुरानी बीमारियाँ या कोर्ट-कचहरी के पुराने मामले फिर से सामने आ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार आपको उनका स्थायी समाधान भी मिल सकता है। इस दौरान दान-पुण्य करने से लाभ होगा।

मीन राशि (Pisces):

बुध आपके पांचवें भाव को प्रभावित करते हुए वक्री होंगे। यह समय मीन राशि के रिश्तों और स्टूडेंट्स के लिए धैर्य रखने का है। जो लोग प्रेम विवाह की सोच रहे हैं, वे जल्दबाजी न करें और अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। वैवाहिक जीवन में थोड़ी अनबन हो सकती है। छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। माता-पिता को बच्चों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गुरु का राहु से और केतु का शनि से बना है षडाष्टक योग, 5 राशियों के लिए चल रहा है शानदार समय

गुरु का राहु से और केतु का शनि से बना है षडाष्टक योग, 5 राशियों के लिए चल रहा है शानदार समयवैदिक ज्योतिष में षडाष्टक योग तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से 6-8 (षष्ठ-अष्टम) संबंध में हों। 19 जून 2026 की वर्तमान ग्रह स्थितियों के अनुसार सूर्य मिथुन में, मंगल मेष में, गुरु व शुक्र कर्क में, शनि मीन में, राहु कुंभ में और केतु सिंह में हैं। इस स्थिति के कारण गुरु और शुक्र का राहु के साथ और केतु का शनि के साथ षडाष्टक योग बना है। इस योग को शुभ नहीं माना जाता है लेकिन 5 राशियों के लिए यह फायदेमंद रहेगा।

राहु के नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश: 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, इन राशियों को रहना होगा सावधान

राहु के नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश: 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, इन राशियों को रहना होगा सावधानSurya Ardra Nakshatra Transit 2026: तारामंडल के राजा सूर्य देव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करने के बाद, अब 22 जून 2026 (सोमवार) को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर सूर्य देव मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर आर्द्रा नक्षत्र में कदम रखेंगे। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी 'राहु' हैं और सूर्य आत्मा, मान-सम्मान व लीडरशिप के कारक हैं। जब सूर्य का प्रताप राहु के नक्षत्र से मिलता है, तो राजनीति, प्रशासन, मौसम और हमारे जीवन में अचानक बड़े उलटफेर देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं कि इस नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों की किस्मत चमकेगी और किन्हें संभलकर रहना होगा।

बुध का कर्क राशि में गोचर: 12 राशियों पर क्या होगा असर? जानिए पूरा राशिफल

बुध का कर्क राशि में गोचर: 12 राशियों पर क्या होगा असर? जानिए पूरा राशिफलग्रहों के राजकुमार बुध अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। ज्योतिषीय गणित के अनुसार, 22 जून 2026 की दोपहर 3 बजकर 9 मिनट पर बुध देव अपनी खुद की राशि मिथुन को अलविदा कहकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुद्धि, संवाद और व्यापार के कारक बुध का यह राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े उलटफेर करने वाला है। आइए जानते हैं कि आपके सितारों पर इस गोचर का क्या असर पड़ने वाला है।

3 दिन बाद बुध का कर्क राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे सफलता के नए द्वार

3 दिन बाद बुध का कर्क राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे सफलता के नए द्वारब्रह्मांड के राजकुमार और बुद्धि के देवता, 'बुध', एक बार फिर अपना स्थान बदलने जा रहे हैं। 22 जून 2026 की दोपहर 03:09 बजे बुध देव चंद्र की राशि 'कर्क' में प्रवेश करेंगे। इए जानते हैं कि इस गोचर का आपकी राशि पर क्या दिलचस्प असर होने वाला है।

नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, सटीक भविष्यवाणी

नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, सटीक भविष्यवाणीNext pm after modi in bjp: भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न यही है- "मोदी के बाद कौन?" 'मूड ऑफ द नेशन' (2026) जैसे बड़े सर्वे, राजनीतिक पंडितों के गणित और सितारों की चाल को मिला दें, तो भविष्य की धुंधली तस्वीर कुछ साफ होने लगती है।

और भी वीडियो देखें

कर्क राशि में वक्री होंगे बुध, जानिए 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर

कर्क राशि में वक्री होंगे बुध, जानिए 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर29 जून 2026 की रात 10:45 बजे बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं, यानी वे अपनी उल्टी चाल शुरू करेंगे। इसका व्यापार, शिक्षा, कम्युनिकेशन, संचार आदि पर प्रभाव होगा। आइए जानते हैं कि बुध की यह उल्टी चाल मेष से लेकर मीन राशि तक कैसा प्रभाव डालेगी, जानिए 12 राशियों का राशिफल।

मोबाइल नंबर और अंक ज्योतिष: जानिए कौन से अंक संयोजन बढ़ाते हैं चुनौतियां

मोबाइल नंबर और अंक ज्योतिष: जानिए कौन से अंक संयोजन बढ़ाते हैं चुनौतियांmobile number according to numerology: आज के समय में मोबाइल नंबर केवल संचार का साधन नहीं रह गया है, बल्कि अंक ज्योतिष में इसे व्यक्ति की ऊर्जा, अवसरों और जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। अंकशास्त्र के अनुसार कुछ अंक संयोजन ऐसे होते हैं

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 जून, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 जून, 2026)Today 23 June 2026 horoscope in Hindi : आज 23 जून 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

23 June Birthday: आपको 23 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

23 June Birthday: आपको 23 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!23 June Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 23 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 जून 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 जून 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय23 June 2026 Today Shubh Muhurat:: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 23 जून, 2026 का विशेष पंचांग...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com