July Astrology 2026: 4 बड़े ग्रह गोचर बदलेंगे किस्मत, करियर-प्रेम और धन पर पड़ेगा बड़ा असर

July Masik Rashifal: जुलाई 2026 का यह महीना अंतरिक्ष में ग्रहों की भारी उथल-पुथल गवाह बनने जा रहा है। इस महीने शुक्र, सूर्य और बुध की चाल बदलेगी, तो वहीं शनि देव मीन राशि में वक्री होंगे। ग्रहों के इस बड़े फेरबदल का सीधा असर आपके करियर, लव लाइफ और जेब पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का संक्षिप्त और सटीक भविष्यफल।

मेष राशि: महीने की शुरुआत धमाकेदार आत्मविश्वास के साथ होगी। हालांकि, 16 जुलाई के बाद घरेलू शांति और बजट डगमगा सकता है। निवेश में जल्दबाजी न करें, राहु की कृपा से अचानक लाभ के योग भी बनेंगे।

वृषभ राशि: 16 जुलाई के बाद आपका गोल्डन पीरियड शुरू होगा; साहस और पराक्रम से रुके काम बनेंगे। गुस्सा काबू में रखें। महीने का उत्तरार्ध पारिवारिक सुख-सुविधाएं और आर्थिक स्थिरता लेकर आ रहा है।

मिथुन राशि: शुरुआती आर्थिक और पारिवारिक तनाव 16 जुलाई के बाद छूमंतर हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में अचानक नए मौके मिलेंगे। वाणी पर संयम रखें और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह न हों।

कर्क राशि: उतार-चढ़ाव से भरा मिला-जुला महीना है। आमदनी के नए स्रोत तो खुलेंगे, लेकिन कन्फ्यूजन और गलत फैसलों के कारण हाथ आए मौके निकल सकते हैं। धैर्य से काम लें।

सिंह राशि: 16 जुलाई तक करियर में बेहतरीन तरक्की और मान-सम्मान मिलेगा, लेकिन उसके बाद खर्चों में भारी बढ़ोतरी होगी। सूझबूझ और सही प्लानिंग से आप इस महीने को बेहतर बना सकते हैं।

कन्या राशि: यह महीना आपके लिए तरक्की के नए दरवाजे खोलेगा। सूर्य और गुरु की जुगलबंदी से करियर में बड़ी सफलता और धन लाभ के प्रबल योग हैं। रिश्तों में थोड़ा संभलकर चलें।

तुला राशि: करियर के लिहाज से यह महीना शानदार रहने वाला है, उच्च पद और स्थिरता मिलेगी। हालांकि, आठवें मंगल के कारण दुर्घटना या अचानक आने वाली रुकावटों से सतर्क रहें।

वृश्चिक राशि: ग्रहों की चाल इस महीने आपको 'रोलर-कोस्टर राइड' पर ले जाएगी। साझेदारी और लव लाइफ में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। 16 जुलाई के बाद भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा।

धनु राशि: शत्रुओं और प्रतियोगियों पर आपकी जीत पक्की है। महीने का पहला भाग अच्छा है, लेकिन 16 जुलाई के बाद सेहत और बजट का ध्यान रखें। भाग्य का साथ धीरे-धीरे मिलेगा।

मकर राशि: 16 जुलाई तक का समय आपके लिए बेहद शानदार है। गुरु की शुभ दृष्टि से अटके काम पूरे होंगे और मेहनत का मीठा फल मिलेगा। महीने के अंत में सेहत का ख्याल रखें।

कुंभ राशि: महीने की शुरुआत थोड़ी सुस्त और कमजोर रह सकती है, विशेषकर घरेलू मामलों में तनाव रहेगा। हालांकि, 16 जुलाई के बाद स्थितियां आपके नियंत्रण में आने लगेंगी।

मीन राशि: इस महीने आपके सितारे बुलंद हैं! पराक्रम भाव का मंगल और उच्च के गुरु आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। करियर और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बस आलस्य से बचें।