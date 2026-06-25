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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : गुरुवार, 25 जून 2026 (13:19 IST)

बुध का गुरु के नक्षत्र में गोचर: 8 अगस्त तक इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

budh grah ka punarvasu nakshatra mein gochar 2026
पंडित उमाशंकर शर्मा के अनुसार 11 जून को बुध ग्रह ने बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश किया था जहां वे 8 अगस्त तक रहेंगे। वर्तमान में बुध ग्रह कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, वहां वे 7 जुलाई तक रहेंगे। फिर 5 अगस्त से पुन: कर्क में गोचर करेंगे। बुध के पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर से 4 राशियों की किस्मत के दरवाजे खुल गए हैं और अब जरूरत है इस अवसर का लाभ लेने की। 
 

इन 4 राशियों को मिलेगा बंपर लाभ

1. मेष राशि (Aries)

पंडितजी के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा।
लाभ: आपके अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। बिजनेस और नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता या कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत खुलेंगे, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

2. कन्या राशि (Virgo)

पंडितजी के अनुसार बुध आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए गुरु के नक्षत्र में उनका जाना आपके लिए अत्यंत शुभ है।
लाभ: विद्यार्थियों, लेखकों और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए यह समय स्वर्ण काल की तरह रहेगा। ज्ञानार्जन के लिए स्थितियां बेहद अनुकूल हैं।
आर्थिक स्थिति: यदि आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या किसी नए बिजनेस में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो 8 अगस्त तक का समय आपको बड़ा मुनाफा दे सकता है।

3. तुला राशि (Libra)

पंडितजी के अनुसार तुला राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर मानसिक शांति और धन लाभ लेकर आया है।
लाभ: नौकरी में आपके काम की तारीफ होगी और अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।
आर्थिक स्थिति: सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन साथ ही धन का आगमन भी लगातार बना रहेगा, जिससे आपका बैंक बैलेंस सुधरेगा।

4. मकर राशि (Capricorn)

पंडितजी के अनुसार मकर राशि के जातकों को इस अवधि में किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है।
लाभ: यदि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो यह सही समय है। आपको कोई बड़ी व्यावसायिक सफलता मिल सकती है।
आर्थिक स्थिति: कर्ज से मुक्ति मिल सकती है और लंबे समय से फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग हैं।
 

बुध ग्रह को और मजबूत करने के अचूक उपाय

पंडितजी के अनुसार यदि आप इस गोचर काल का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं और बुध देव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो 8 अगस्त तक ये आसान उपाय जरूर करें:
 
मंत्र जाप: नियमित रूप से ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का जाप करें।
दान: बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल, हरी सब्जियां या किसी जरूरतमंद को हरे वस्त्रों का दान करें।
पूजा: भगवान गणेश को बुधवार के दिन दूर्वा (हरी घास) अर्पित करें, इससे बुद्धि और व्यापार में उन्नति होती है।
पशु सेवा: गायों को हरा चारा खिलाना इस दौरान बेहद शुभ और पुण्यदायी माना जाता है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
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