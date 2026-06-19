Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 जून, 2026) दैनिक राशिफल: 20 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष राशि (Aries)

Today 20 June horoscope in Hindi 2026: करियर: कार्यस्थल पर आज आपके काम की सराहना होगी।

लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।

धन: निवेश से पहले बड़ों से सलाह जरूर लें।

स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें।

2. वृषभ राशि (Taurus)

करियर: व्यापार में सावधानी बरतें।

लव: जीवनसाथी का सहयोग आपको साहस देगा।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: गले में इन्फेक्शन की संभावना है।

उपाय: आज सफेद चंदन का तिलक लगाएं।

3. मिथुन राशि (Gemini)

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन प्रमोशन वाला हो सकता है।

लव: प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: रात को अच्छी नींद लेने की कोशिश करें।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

4. कर्क राशि (Cancer)

करियर: ऑफिस की राजनीति से दूर रहें।

लव: लव पार्टनर के साथ यात्रा के योग हैं।

धन: पैसों के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा।

स्वास्थ्य: आज हल्का और सुपाच्य भोजन लें।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं।

5. सिंह राशि (Leo)

करियर: आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपको आगे बढ़ाएगी।

लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर विवाद संभव है।

धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

6. कन्या राशि (Virgo)

करियर: आज मेहनत का फल प्रमोशन के रूप में मिल सकता है।

लव: लव लाइफ में खुशियां आएंगी।

धन: निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है।

स्वास्थ्य: आज आप शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।

7. तुला राशि (Libra)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी।

लव: प्रेमीसंग विवाह के योग बन रहे हैं।

धन: व्यापार में अच्छी आय होने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: शुक्रवार के दिन मंदिर में कपूर जलाएं।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

लव: अपने पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें।

धन: आर्थिक लेन-देन में सावधानी रखें।

स्वास्थ्य: आज चोट लगने की आशंका है।

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

9. धनु राशि (Sagittarius)

करियर: ऑफिस में माहौल आपके पक्ष में होगा।

लव: पार्टनर के साथ समय बितायेंगे।

धन: पुराना कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: घुटनों के दर्द में राहत मिलेगी।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

10. मकर राशि (Capricorn)

करियर: नौकरी में आपकी मेहनत रंग लाएगी।

लव: दांपत्य जीवन में पुरानी यादें ताजा होंगी।

धन: निवेश करने से पहले घर के बड़ों की सलाह जरूर लें।

स्वास्थ्य: आज कैल्शियम युक्त आहार लें।

उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

11. कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।

लव: आज दिन रोमांटिक बना रहेगा।

धन: अचानक धन प्राप्ति के योग हैं।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचें।

उपाय: जरूरतमंदों को उड़द की दाल दान करें।

12. मीन राशि (Pisces)

करियर: विदेश से जुड़े काम में लाभ मिलेगा।

लव: पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें।

धन: धन की अधिक फिजूलखर्ची से बचें।

स्वास्थ्य: तनाव के कारण सिरदर्द हो सकता है।