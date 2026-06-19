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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 20 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

An image featuring the 12 beautiful zodiac signs, accompanied by a daily horoscope message

1. मेष राशि (Aries)

Today 20 June horoscope in Hindi 2026: करियर: कार्यस्थल पर आज आपके काम की सराहना होगी।
लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। 
धन: निवेश से पहले बड़ों से सलाह जरूर लें।
स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें।
 

2. वृषभ राशि (Taurus)

करियर: व्यापार में सावधानी बरतें। 
लव: जीवनसाथी का सहयोग आपको साहस देगा।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: गले में इन्फेक्शन की संभावना है।
उपाय: आज सफेद चंदन का तिलक लगाएं।
 

3. मिथुन राशि (Gemini)

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन प्रमोशन वाला हो सकता है।
लव: प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा। 
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: रात को अच्छी नींद लेने की कोशिश करें।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 

4. कर्क राशि (Cancer)

करियर: ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। 
लव: लव पार्टनर के साथ यात्रा के योग हैं।
धन: पैसों के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा।
स्वास्थ्य: आज हल्का और सुपाच्य भोजन लें।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं।
 

5. सिंह राशि (Leo)

करियर: आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपको आगे बढ़ाएगी।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर विवाद संभव है। 
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान महसूस हो सकती है। 
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
 

6. कन्या राशि (Virgo)

करियर: आज मेहनत का फल प्रमोशन के रूप में मिल सकता है।
लव: लव लाइफ में खुशियां आएंगी। 
धन: निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। 
स्वास्थ्य: आज आप शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे। 
 

7. तुला राशि (Libra)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी।
लव: प्रेमीसंग विवाह के योग बन रहे हैं। 
धन: व्यापार में अच्छी आय होने की उम्मीद है। 
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: शुक्रवार के दिन मंदिर में कपूर जलाएं।
 

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
लव: अपने पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें। 
धन: आर्थिक लेन-देन में सावधानी रखें। 
स्वास्थ्य: आज चोट लगने की आशंका है।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
 

9. धनु राशि (Sagittarius)

करियर: ऑफिस में माहौल आपके पक्ष में होगा।
लव: पार्टनर के साथ समय बितायेंगे।
धन: पुराना कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: घुटनों के दर्द में राहत मिलेगी। 
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं। 
 

10. मकर राशि (Capricorn)

करियर: नौकरी में आपकी मेहनत रंग लाएगी।
लव: दांपत्य जीवन में पुरानी यादें ताजा होंगी। 
धन: निवेश करने से पहले घर के बड़ों की सलाह जरूर लें।
स्वास्थ्य: आज कैल्शियम युक्त आहार लें।
उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। 
लव: आज दिन रोमांटिक बना रहेगा।
धन: अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। 
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचें। 
उपाय: जरूरतमंदों को उड़द की दाल दान करें।
 

12. मीन राशि (Pisces)

करियर: विदेश से जुड़े काम में लाभ मिलेगा।
लव: पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें।
धन: धन की अधिक फिजूलखर्ची से बचें। 
स्वास्थ्य: तनाव के कारण सिरदर्द हो सकता है। 
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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