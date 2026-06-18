बुध की उल्टी चाल शुरू: 29 जून से इन राशियों को मिलेगा लाभ, किन्हें रहना होगा सावधान?

ब्रह्मांड के 'कम्युनिकेशन मिनिस्टर' और बुद्धि के देवता, बुध, 29 जून 2026 की रात 10:45 बजे कर्क राशि में वक्री (Retrograde) होने जा रहे हैं, यानी वे अपनी उल्टी चाल शुरू करेंगे। ज्योतिष में बुध की वक्री चाल को थोड़ा पेचीदा माना जाता है, क्योंकि यह हमारी सोच, गैजेट्स और बातचीत को प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कि बुध की यह उल्टी चाल आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आ रही है।

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मेष राशि (Aries): घर की सफाई और माँ की सेहत का वक्त

बुध आपके चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं। यह समय नए काम शुरू करने का नहीं, बल्कि पुराने कामों को समेटने का है।

क्या करें: घर का कबाड़ बाहर निकालें, खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान या मशीनों को ठीक करवाएं। माँ की सेहत का खास ख्याल रखें।

अलर्ट: अगर कोई पुराना प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, तो कुछ नए तथ्य सामने आ सकते हैं जो मुश्किलें बढ़ाएंगे।

कर्क राशि (Cancer): पुराने फैसलों को दोबारा परखें

बुध सीधे आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में वक्री हो रहे हैं। घबराएं नहीं, यह समय आपके लिए सेल्फ-इंप्रूवमेंट का है।

क्या करें: पिछले एक साल में आपने जो बड़े फैसले लिए हैं, उन पर दोबारा विचार करें। बजट बनाकर चलें।

गुड न्यूज़: इस दौरान विदेश में रहने वाले पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से मुलाकात के योग बन सकते हैं।

सिंह राशि (Leo): खर्चों पर ब्रेक और ध्यान का सहारा

बुध का वक्री होना आपके बारहवें (खर्च के) भाव में होगा। यह समय आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की परीक्षा लेगा।

क्या करें: पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला अभी टाल दें। बीते समय में किए गए खर्चों का हिसाब-किताब दोबारा देखें।

हेल्थ टिप: मानसिक शांति के लिए रोज सुबह मेडिटेशन (ध्यान) को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

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मिथुन राशि (Gemini): जबान पर लगाम और याददाश्त पर भरोसा

बुध आपके दूसरे (धन और वाणी) भाव में वक्री हो रहे हैं। इस समय आपके लिए चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है।

क्या करें: जज्बाती होकर परिवार के लोगों को कड़वी बातें न कहें, विवाद हो सकता है। चीजें भूलने की आदत बढ़ सकती है, इसलिए पेमेंट्स के लिए रिमाइंडर लगा लें।

हेल्थ टिप: ओरल हेल्थ (मुंह या दांतों की समस्या) को लेकर सावधान रहें।

कन्या राशि (Virgo): ऑनलाइन दुनिया और गुस्से से दूरी

आपकी राशि के स्वामी बुध ग्यारहवें (सोशल लाइफ) भाव में वक्री हो रहे हैं। आपके लिए अपने गुस्से पर काबू रखना बेहद जरूरी है।

क्या करें: सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी भी बहसबाज़ी से दूर रहें, नहीं तो बात बढ़ सकती है।

करियर: कार्यक्षेत्र में पुराने सहकर्मियों से संपर्क साधने या हाथ से निकले पुराने अवसरों पर दोबारा काम करने के लिए समय अच्छा है।

मकर राशि (Capricorn): पार्टनरशिप में 'नो रिस्क' पॉलिसी

बुध आपके सातवें (विवाह और साझेदारी) भाव में वक्री हो रहे हैं। यह समय आपके रिश्तों की नाजुकता को परखने का है।

क्या करें: अपने जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर से बात करते समय व्यंग्य (ताने मारना) या कड़वे शब्दों के इस्तेमाल से बचें। बातचीत का लहजा सीधा और साफ रखें।

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वृषभ राशि (Taurus): लेखकों और मीडिया वालों के लिए री-टेक का समय

बुध आपके तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। मीडिया, राइटिंग, पीआर और सोशल मीडिया मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए समय थोड़ा थका देने वाला हो सकता है।

चुनौती: आप अपने ही लिखे कंटेंट से नाखुश हो सकते हैं। मनमुताबिक काम पाने के लिए एक ही प्रोजेक्ट पर बार-बार मेहनत करनी पड़ सकती है।

ट्रेवल टिप: यात्रा से जुड़े दस्तावेजों (टिकट, पासपोर्ट आदि) को दो बार चेक करें। मन को शांत रखने के लिए डायरी लिखना शुरू करें।

तुला राशि (Libra): गैजेट्स और फाइलों का रखें खास ध्यान

बुध आपके दसवें (करियर) भाव में वक्री हो रहे हैं। ऑफिस में आपकी एक छोटी सी लापरवाही बड़ा काम बढ़ा सकती है।

चुनौती: लैपटॉप, कैमरा, एआई ऐप्स या ऑफिस के तकनीकी सिस्टम में अचानक खराबी आ सकती है।

क्या करें: अपने ज़रूरी डेटा का बैकअप लेकर रखें और ऑफिस के कागज़ातों को अच्छी तरह जांच लें ताकि बार-बार काम न करना पड़े।

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वृश्चिक राशि (Scorpio): पब्लिक इमेज और दस्तावेजों की सुरक्षा

बुध आपके नौवें (भाग्य) भाव में वक्री हो रहे हैं। यहां कागजों की हेरफेर आपको भारी पड़ सकती है।

क्या करें: यात्रा का सामान, टैक्स और कानूनी पेपर्स को संभालकर रखें।

स्पेशल अलर्ट: अगर आप राजनीति या धर्म से जुड़े हैं, तो पब्लिक में कोई भी बयान बहुत सोच-समझकर दें। आपकी बातों का गलत मतलब निकालकर आपको ट्रोल किया जा सकता है।

धनु राशि (Sagittarius): छिपे हुए राज और सेहत का यू-टर्न

आठवें भाव में बुध की वक्री चाल आपके लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है।

चुनौती: अगर पुरानी त्वचा से जुड़ी कोई बीमारी या इन्फेक्शन था, तो वह दोबारा उभर सकता है।

अलर्ट: किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप या डील पर दोबारा विचार करें। मुमकिन है कि कुछ ऐसी छिपी हुई बातें आपके सामने आएं, जो आपके हक में न हों।

कुंभ राशि (Aquarius): पुराने विवादों का होगा निपटारा

बुध आपके छठे (रोग और शत्रु) भाव में वक्री हो रहे हैं। आने वाले कुछ हफ़्तों के लिए अपनी बड़ी प्लानिंग को होल्ड पर रख दें।

क्या खास होगा: पुरानी बीमारियाँ या कोर्ट-कचहरी के पुराने मामले फिर से सामने आ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार आपको उनका स्थायी समाधान भी मिल सकता है।

उपाय: इस दौरान दान-पुण्य करने से लाभ होगा।

मीन राशि (Pisces): लव लाइफ और पढ़ाई में एकाग्रता की परीक्षा

बुध आपके पांचवें भाव को प्रभावित करते हुए वक्री होंगे। यह समय मीन राशि के रिश्तों और स्टूडेंट्स के लिए धैर्य रखने का है।

लव लाइफ: जो लोग प्रेम विवाह की सोच रहे हैं, वे जल्दबाजी न करें और अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। वैवाहिक जीवन में थोड़ी अनबन हो सकती है।

छात्र और माता-पिता: छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। माता-पिता को बच्चों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।