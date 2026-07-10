Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 जुलाई, 2026) दैनिक राशिफल: 11 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today 11 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज ऑफिस में कामकाज की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, शॉर्टकट अपनाने से बचें। पेंडिंग कामों को पूरा करने पर जोर दें।

लव: जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर तालमेल में कमी आ सकती है। शांति से एक-दूसरे की बात सुनें।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आज कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें, नुकसान होने की आशंका है।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं। शाम को परिवार के साथ समय बिताने से राहत मिलेगी।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: शनि देव की कृपा से आज नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का बेहतरीन परिणाम मिलेगा। व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग हैं।

लव: प्रेम जीवन में रोमांस और आपसी विश्वास बढ़ेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर हाथ आएंगे। पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। आज आप खुद को शारीरिक रूप से काफी एक्टिव महसूस करेंगे।

उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के विवाद या गॉसिप से दूर रहें।

लव: लव लाइफ में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण गलतफहमी पैदा हो सकती है। आपस में बैठकर बात सुलझाएं।

धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बजट प्रभावित होगा। सोच-समझकर खर्च करें।

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है। भारी शारीरिक काम करने से बचें।

उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने या उड़द की दाल का दान करें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: टीम वर्क से आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

लव: दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवनसाथी का पूरा सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

धन: इनकम के नए सोर्स मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य: एसिडिटी/गैस या पेट से जुड़ी दिक्कतों से बचने के लिए बाहर के खाने से पूरी तरह परहेज करें।

उपाय: शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

सिंह राशि (Leo)

करियर: बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। आपसी समझ और बॉन्डिंग में मजबूती आएगी।

धन: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भूमि, भवन या वाहन खरीदने की योजना पर काम शुरू हो सकता है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। पुरानी किसी शारीरिक समस्या से आज काफी हद तक राहत मिलेगी।

उपाय: शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: आज ऑफिस में काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े दस्तखत न करें।

लव: जीवनसाथी का स्वास्थ्य आपकी चिंता बढ़ा सकता है, उन्हें समय दें और डॉक्टर से सलाह लें।

धन: लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें। आज किसी को बड़ा उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।

स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है। पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहें।

तुला राशि (Libra)

करियर: आज कार्यस्थल पर आपका सम्मान बढ़ेगा। आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ी डील मिल सकती है।

लव: नए रिश्ते की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। पार्टनर की तरफ से कोई खूबसूरत सरप्राइज मिल सकता है।

धन: पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी। सुख-सुविधाओं और मनोरंजन पर धन खर्च होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शाम के समय खुद को काफी रिलैक्स और पॉजिटिव महसूस करेंगे।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: नौकरी में ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी के योग हैं। पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज बड़ा मुनाफा हो सकता है।

लव: लव पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर चल रहा विवाद सुलझ जाएगा। रिश्ते में मधुरता आएगी।

धन: अचानक धन लाभ होने के योग हैं। पुराना कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे, जिससे मानसिक बोझ कम होगा।

स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय बेहद सावधान रहें, जल्दबाजी या लापरवाही से चोट लगने की आशंका है।

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और ईमानदारी रंग लाएगी। बॉस आपके काम से बेहद प्रभावित होकर बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं।

लव: पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल या लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बन सकता है।

धन: नया बिजनेस शुरू करने के लिए धन की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी। पुराना निवेश लाभ देगा।

स्वास्थ्य: हड्डियों या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। ज्यादा देर एक ही पोजीशन में बैठने से बचें।

उपाय: शनिवार की शाम को कुत्तों को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल के अटके हुए काम आज पूरे होंगे। नौकरी में प्रमोशन की बात आगे बढ़ सकती है।

लव: वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी। पार्टनर का पूरा सहयोग हर काम में मिलेगा, जिससे रिश्ता गहरा होगा।

धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक तंगी दूर होगी। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आप खुद को मानसिक रूप से बहुत शांत पाएंगे।

उपाय: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: आज बिजनेस के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो भविष्य में आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगी।

लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन थोड़ा कमजोर है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और उनकी बात को समझने का प्रयास करें।

धन: सुख-साधनों और घर की मरम्मत पर खर्च बढ़ सकता है। बजट का पूरा ध्यान रखकर ही आगे बढ़ें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण अनिद्रा या थकान की समस्या हो सकती है।

उपाय: शमी के पौधे के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

मीन राशि (Pisces)

करियर: व्यापारियों को आज नए ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स और मुनाफा मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा।

लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। शाम को रोमांटिक समय बिताएंगे।

धन: धन का आगमन अच्छा रहेगा, लेकिन निवेश करते समय किसी अनुभवी व्यक्ति की राय जरूर लें।

स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से दिन अच्छा है। माता-पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।