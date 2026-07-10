सम्बंधित जानकारी
- सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर: शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत
- शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन: इन 5 राशियों को मिल सकता है अचानक धन लाभ और करियर में तरक्की
- मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा
- 01 अगस्त तक सिंह राशि में शुक्र, इन 5 राशियों पर रहेगी किस्मत की खास मेहरबानी
- सावन में शनि-गुरु की बदली चाल, इन 3 राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 जुलाई, 2026)
दैनिक राशिफल: 11 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष राशि (Aries)
Today 11 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज ऑफिस में कामकाज की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, शॉर्टकट अपनाने से बचें। पेंडिंग कामों को पूरा करने पर जोर दें।
लव: जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर तालमेल में कमी आ सकती है। शांति से एक-दूसरे की बात सुनें।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आज कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें, नुकसान होने की आशंका है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं। शाम को परिवार के साथ समय बिताने से राहत मिलेगी।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं।ALSO READ: मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: शनि देव की कृपा से आज नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का बेहतरीन परिणाम मिलेगा। व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग हैं।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस और आपसी विश्वास बढ़ेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर हाथ आएंगे। पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। आज आप खुद को शारीरिक रूप से काफी एक्टिव महसूस करेंगे।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के विवाद या गॉसिप से दूर रहें।
लव: लव लाइफ में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण गलतफहमी पैदा हो सकती है। आपस में बैठकर बात सुलझाएं।
धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बजट प्रभावित होगा। सोच-समझकर खर्च करें।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है। भारी शारीरिक काम करने से बचें।
उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने या उड़द की दाल का दान करें।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: टीम वर्क से आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
लव: दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवनसाथी का पूरा सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।
धन: इनकम के नए सोर्स मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: एसिडिटी/गैस या पेट से जुड़ी दिक्कतों से बचने के लिए बाहर के खाने से पूरी तरह परहेज करें।
उपाय: शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
सिंह राशि (Leo)
करियर: बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। आपसी समझ और बॉन्डिंग में मजबूती आएगी।
धन: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भूमि, भवन या वाहन खरीदने की योजना पर काम शुरू हो सकता है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। पुरानी किसी शारीरिक समस्या से आज काफी हद तक राहत मिलेगी।
उपाय: शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: आज ऑफिस में काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े दस्तखत न करें।
लव: जीवनसाथी का स्वास्थ्य आपकी चिंता बढ़ा सकता है, उन्हें समय दें और डॉक्टर से सलाह लें।
धन: लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें। आज किसी को बड़ा उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।
स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है। पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहें।
उपाय: शनिवार के दिन चींटियों को आटा और पिसी हुई चीनी डालें।ALSO READ: Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की करें पूजा, जानिए 10 मंत्र
तुला राशि (Libra)
करियर: आज कार्यस्थल पर आपका सम्मान बढ़ेगा। आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ी डील मिल सकती है।
लव: नए रिश्ते की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। पार्टनर की तरफ से कोई खूबसूरत सरप्राइज मिल सकता है।
धन: पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी। सुख-सुविधाओं और मनोरंजन पर धन खर्च होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शाम के समय खुद को काफी रिलैक्स और पॉजिटिव महसूस करेंगे।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और गरीबों में काले रंग के कंबल या वस्त्र दान करें।ALSO READ: मोक्ष का रहस्य क्या है? श्रीराम ने हनुमानजी को बताया मांडूक्य उपनिषद का सार
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: नौकरी में ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी के योग हैं। पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज बड़ा मुनाफा हो सकता है।
लव: लव पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर चल रहा विवाद सुलझ जाएगा। रिश्ते में मधुरता आएगी।
धन: अचानक धन लाभ होने के योग हैं। पुराना कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे, जिससे मानसिक बोझ कम होगा।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय बेहद सावधान रहें, जल्दबाजी या लापरवाही से चोट लगने की आशंका है।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और ईमानदारी रंग लाएगी। बॉस आपके काम से बेहद प्रभावित होकर बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल या लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बन सकता है।
धन: नया बिजनेस शुरू करने के लिए धन की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी। पुराना निवेश लाभ देगा।
स्वास्थ्य: हड्डियों या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। ज्यादा देर एक ही पोजीशन में बैठने से बचें।
उपाय: शनिवार की शाम को कुत्तों को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल के अटके हुए काम आज पूरे होंगे। नौकरी में प्रमोशन की बात आगे बढ़ सकती है।
लव: वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी। पार्टनर का पूरा सहयोग हर काम में मिलेगा, जिससे रिश्ता गहरा होगा।
धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक तंगी दूर होगी। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आप खुद को मानसिक रूप से बहुत शांत पाएंगे।
उपाय: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: आज बिजनेस के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो भविष्य में आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगी।
लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन थोड़ा कमजोर है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और उनकी बात को समझने का प्रयास करें।
धन: सुख-साधनों और घर की मरम्मत पर खर्च बढ़ सकता है। बजट का पूरा ध्यान रखकर ही आगे बढ़ें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण अनिद्रा या थकान की समस्या हो सकती है।
उपाय: शमी के पौधे के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
मीन राशि (Pisces)
करियर: व्यापारियों को आज नए ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स और मुनाफा मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। शाम को रोमांटिक समय बिताएंगे।
धन: धन का आगमन अच्छा रहेगा, लेकिन निवेश करते समय किसी अनुभवी व्यक्ति की राय जरूर लें।
स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से दिन अच्छा है। माता-पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।
उपाय: शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को काले तिल या सरसों का तेल दान करें।ALSO READ: Weekly Ank Rashifal: साप्ताहिक अंक राशिफल: कैसा रहेगा 13 से 19 जुलाई 2026 तक का नया सप्ताह, जानें करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य का हाल
वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।
Vastu Shastra: वास्तु के ये 10 नियम बदल सकते हैं घर का माहौल, बनी रहेगी सुख-समृद्धि
House Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र होता है जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर घर में वास्तु के नियमों का पालन किया जाए, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।
गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्ण
Gupt Navratri Gupt Remedies: गुप्त नवरात्रि के संबंध में मान्यता है कि श्रद्धा, नियम और गोपनीयता के साथ किए गए कुछ विशेष धार्मिक कार्य साधक को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 5 ऐसे शुभ कार्य, जिन्हें परंपरागत रूप से विशेष फलदायी माना जाता है।
सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 जुलाई, 2026)
11 July Birthday: आपको 11 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 जुलाई 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय
Today Shubh Muhurat 11 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...
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शनि की उल्टी चाल: 138 दिनों तक मीन राशि में वक्री रहेंगे शनिदेव, जानें अपनी राशि का हाल
shani ki vakri chaal: न्याय के देवता शनि ग्रह वर्तमान में बृहस्पति की राशि मीन में विराजमान हैं, जहाँ वे 3 जून 2027 तक रहेंगे। इस बीच 27 जुलाई 2026 की रात से 11 दिसंबर 2026 की सुबह तक शनिदेव पूरे 138 दिनों के लिए वक्री (उल्टी चाल) होने जा रहे हैं। शनि की इस टेढ़ी चाल का सभी 12 राशियों पर कैसा और क्या असर पड़ेगा, आइए नए अंदाज में संक्षिप्त में जानते हैं।