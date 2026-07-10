11 July Birthday: आपको 11 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

दिनांक 11 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 2 होगा, इस मूलांक को चंद्र ग्रह संचालित करता है। चंद्र ग्रह मन का कारक होता है। आप अत्यधिक भावुक होते हैं। ग्यारह की संख्या आपस में मिलकर दो होती है इस तरह आपका मूलांक दो होगा। आप स्वभाव से शंकालु भी होते हैं। दूसरों के दु:ख दर्द से आप परेशान हो जाना आपकी कमजोरी है। चंद्र ग्रह स्त्री ग्रह माना गया है। अत: आप अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं।

आपमें अभिमान तो जरा भी नहीं होता। चंद्र के समान आपके स्वभाव में भी उतार-चढ़ाव पाया जाता है। आप अगर जल्दबाजी को त्याग दें तो आप जीवन में बहुत सफल होते हैं। आप मानसिक रूप से तो स्वस्थ हैं लेकिन शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं।

आपके लिए खास

शुभ दिनांक : 2, 11, 20, 29

शुभ अंक : 2, 11, 20, 29, 56, 65, 92

शुभ वर्ष : 2027, 2029, 2036

ईष्टदेव : भगवान शिव, बटुक भैरव

शुभ रंग : सफेद, हल्का नीला, सिल्वर ग्रे

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: किसी नवीन कार्य योजनाओं की शुरुआत करने से पहले बड़ों की सलाह लें।

कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति ठीक-ठीक रहेगी।

सेहत और परिवार: स्वास्थ्य की दृष्टि से संभल कर चलने का वक्त होगा। पारिवारिक विवाद आपसी मेलजोल से ही सुलझाएं। दखलअंदाजी ठीक नहीं रहेगी।

आज की सलाह: बगैर देखे किसी कागजात पर हस्ताक्षर ना करें। लेखन से संबंधित मामलों में सावधानी रखना होगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

झुम्पा लाहिड़ी (Jhumpa Lahiri): इनका मूल नाम नीलांजना सुदेशना है। यह बंगाली अमेरिकी लेखिका हैं, जो अपनी लघु कहानियों, उपन्यासों और निबंधों के लिए जानी जाती हैं।

सुरेश प्रभाकर प्रभु (Suresh Prabhakar Prabhu): भारतीय राजनीतिज्ञ और नरेन्द्र मोदी सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं।

सी. शंकरन नायर (Sankaran Nair): भारतीय न्यायाधीश एवं राजनेता।

पियर्स बटलर (Pierce Butler): एक एंग्लो-आयरिश मूल के अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापकों में से एक थे।