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Written By राजश्री कासलीवाल
Last Updated : Friday, 10 July 2026 (14:11 IST)

हलहारिणी अमावस्या की पौराणिक कथा

A photo of a woman performing worship on Halharini Amavasya
Written By: राजश्री कासलीवाल
Publish: Fri, 10 Jul 2026 (13:13 IST) Updated: Fri, 10 Jul 2026 (14:11 IST)
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Amavasya Katha Story: हलहारिणी अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाली अमावस्याओं में से एक मानी जाती है। इस दिन जहां किसान धरती माता, हल और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं, वहीं कई स्थानों पर महिलाएं सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत एवं पूजन करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन पीपल पूजा, दान और पुण्य कार्य करने से जीवन में सुख-शांति और सौभाग्य की वृद्धि होती है।ALSO READ: Halharini Amavasya 2026: हलहारिणी अमावस्या कब है, क्या करते हैं इस दिन?
 
हलहारिणी अमावस्या से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक कथा 'सोना धोबिन और एक ब्राह्मण कन्या' की है। यह कथा सेवा, श्रद्धा, त्याग और पतिव्रता धर्म की शक्ति का संदेश देती है।
 

हलहारिणी अमावस्या की कथा

प्राचीन समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पति-पत्नी के अलावा एक सुंदर, संस्कारी और गुणवान पुत्री थी। समय के साथ कन्या बड़ी होने लगी और उसमें सभी अच्छे गुण विकसित होने लगे। वह रूपवान होने के साथ-साथ विनम्र और सेवाभावी भी थी। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। कन्या के माता-पिता इस चिंता में रहते थे।
 
एक दिन उनके घर एक संत-महात्मा का आगमन हुआ। कन्या ने श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा की। कन्या के व्यवहार से प्रसन्न होकर साधु ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन ध्यान करने के बाद उन्होंने बताया कि कन्या की हथेली में योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दम्पति ने साधु से उपाय पूछा, कि कन्या ऐसा क्या करें कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए।
 
ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। तब साधु ने बताया कि पास के गांव में 'सोना' नाम की एक धोबिन रहती है, जो अपने पति के प्रति समर्पित, धर्मपरायण और अच्छे संस्कारों वाली महिला है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और विवाह के समय सोना धोबिन अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या की मांग में लगाए, तो उसके जीवन का संकट दूर हो सकता है।
 

कन्या ने शुरू की सोना धोबिन की सेवा

साधु की बात मानकर ब्राह्मण की पुत्री प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोना धोबिन के घर जाने लगी। वह घर की साफ-सफाई और सभी काम करके चुपचाप वापस लौट आती। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि वह रोज सुबह इतनी जल्दी सारे काम कैसे कर लेती है। बहू ने कहा कि उसे तो लगता है कि यह काम आप करती हैं।
 
इसके बाद सास और बहू ने पता लगाने का निश्चय किया कि आखिर कौन उनके घर के काम करके चला जाता है। एक दिन उन्होंने देखा कि सुबह अंधेरे में एक कन्या उनके घर आती है और सभी काम करके वापस जाने लगती है। सोना धोबिन ने उसे रोक लिया और उसके चरणों में गिरकर पूछा कि वह कौन है और बिना बताए उनकी सेवा क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा बताए गए उपाय और अपनी परेशानी के बारे में सब कुछ बता दिया।
 

सोना धोबिन के त्याग से बदली कन्या की किस्मत

सोना धोबिन पतिव्रता और धर्मपरायण महिला थी। वह कन्या की सहायता के लिए तैयार हो गई। उस समय उसके पति की तबीयत खराब थी। उसने अपनी बहू से कहा कि जब तक वह वापस न आए, तब तक वह घर संभाले। जब सोना धोबिन ने कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाया, उसी समय उसके पति का निधन हो गया। 
 
उसे इस बात का आभास हो गया। वह बिना जल ग्रहण किए घर से निकल पड़ी और मन में संकल्प लिया कि रास्ते में यदि पीपल का पेड़ मिला तो वह उसकी पूजा और परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। संयोग से उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में मिले पीपल के पेड़ की उसने श्रद्धापूर्वक पूजा की और 108 बार परिक्रमा की। मान्यता है कि उसकी भक्ति और पतिव्रता धर्म के प्रभाव से उसके पति को पुनः जीवन प्राप्त हो गया।
 

अमावस्या पर पीपल पूजा और भंवरी देने की परंपरा

इस कथा के आधार पर मान्यता है कि अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा, परिक्रमा और दान करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। पीपल में देवताओं का वास माना गया है, इसलिए इसकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। कई स्थानों पर अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देने की परंपरा भी प्रचलित है।

पहली अमावस्या पर धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी जैसी शुभ वस्तुओं की भंवरी दी जाती है। इसके बाद आने वाली अमावस्याओं पर अपनी क्षमता के अनुसार फल, मिठाई, सुहाग सामग्री और अन्य वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। पूजन के बाद भंवरी की सामग्री को योग्य व्यक्ति, ब्राह्मण, ननद या भांजे को दान करने की परंपरा है।
 

कथा की सीख

निस्वार्थ सेवा और श्रद्धा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं तथा पतिव्रता धर्म और सच्ची भक्ति की शक्ति को इस कथा में दर्शाया गया है। हमें प्रकृति, वृक्षों और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। साथ ही इस दिन दान और पुण्य कार्यों से मन को शांति और संतोष मिलता है।
 
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लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
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