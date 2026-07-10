Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 जुलाई 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

11 जुलाई 2026, शनिवार का दैनिक पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त नीचे दिए गए हैं। इस दिन विश्व जनसंख्या दिवस भी है।

पंचांग के मुख्य घटक (Main Panchang Details)

तारीख: 11 जुलाई 2026

दिन: शनिवार

मास: आषाढ़

पक्ष: कृष्ण पक्ष

तिथि: द्वादशी (दोपहर 01:34 तक, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी)

नक्षत्र: कृत्तिका (सुबह 11:03 तक, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र)

योग: गण्ड (रात 12:05 तक, इसके बाद वृद्धि योग)

करण: कौलव (दोपहर 01:34 तक, इसके बाद तैतिल)

सूर्य राशि: मिथुन

चन्द्र राशि: वृषभ

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

सूर्य और चंद्रोदय का समय (Sun & Moon Timings)

सूर्योदय: सुबह 05:31

सूर्यास्त: शाम 07:12

चन्द्रोदय: अगले दिन 02:20 (12 जुलाई)

चन्द्रास्त: दोपहर 03:45

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

यदि आप कोई नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो इन शुभ समयों का उपयोग कर सकते हैं:

अभिजित मुहूर्त: दोपहर 11:59 से 12:54 (यह दिन का सबसे श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त है)

अमृत काल: शाम 05:16 से 06:52

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:44 से 03:39

गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:11 से 07:31

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:10 से 04:50

आज के अशुभ समय (Inauspicious Timings)

इस समय के दौरान शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए:

राहुकाल: सुबह 08:56 से 10:39 (इस दौरान कोई नया काम शुरू न करें)

यमगण्ड: दोपहर 02:04 से 03:47

गुलिक काल: सुबह 05:31 से 07:14

क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।