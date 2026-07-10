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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 जुलाई 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय
आज आपका दिन मंगलमय हो!
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
11 जुलाई 2026, शनिवार का दैनिक पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त नीचे दिए गए हैं। इस दिन विश्व जनसंख्या दिवस भी है।
पंचांग के मुख्य घटक (Main Panchang Details)
तारीख: 11 जुलाई 2026
दिन: शनिवार
मास: आषाढ़
पक्ष: कृष्ण पक्ष
तिथि: द्वादशी (दोपहर 01:34 तक, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी)
नक्षत्र: कृत्तिका (सुबह 11:03 तक, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र)
योग: गण्ड (रात 12:05 तक, इसके बाद वृद्धि योग)
करण: कौलव (दोपहर 01:34 तक, इसके बाद तैतिल)
सूर्य राशि: मिथुन
चन्द्र राशि: वृषभ
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
सूर्य और चंद्रोदय का समय (Sun & Moon Timings)
सूर्योदय: सुबह 05:31
सूर्यास्त: शाम 07:12
चन्द्रोदय: अगले दिन 02:20 (12 जुलाई)
चन्द्रास्त: दोपहर 03:45
आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
यदि आप कोई नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो इन शुभ समयों का उपयोग कर सकते हैं:
अभिजित मुहूर्त: दोपहर 11:59 से 12:54 (यह दिन का सबसे श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त है)
अमृत काल: शाम 05:16 से 06:52
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:44 से 03:39
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:11 से 07:31
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:10 से 04:50
आज के अशुभ समय (Inauspicious Timings)
इस समय के दौरान शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए:
राहुकाल: सुबह 08:56 से 10:39 (इस दौरान कोई नया काम शुरू न करें)
यमगण्ड: दोपहर 02:04 से 03:47
गुलिक काल: सुबह 05:31 से 07:14
दिशा शूल: उत्तर दिशा (आज के दिन उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें। यदि यात्रा बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा दूध पीकर या तिल खाकर निकलें)।ALSO READ: मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा
वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।
Vastu Shastra: वास्तु के ये 10 नियम बदल सकते हैं घर का माहौल, बनी रहेगी सुख-समृद्धि
House Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र होता है जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर घर में वास्तु के नियमों का पालन किया जाए, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।
गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्ण
Gupt Navratri Gupt Remedies: गुप्त नवरात्रि के संबंध में मान्यता है कि श्रद्धा, नियम और गोपनीयता के साथ किए गए कुछ विशेष धार्मिक कार्य साधक को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 5 ऐसे शुभ कार्य, जिन्हें परंपरागत रूप से विशेष फलदायी माना जाता है।
सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
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shani ki vakri chaal: न्याय के देवता शनि ग्रह वर्तमान में बृहस्पति की राशि मीन में विराजमान हैं, जहाँ वे 3 जून 2027 तक रहेंगे। इस बीच 27 जुलाई 2026 की रात से 11 दिसंबर 2026 की सुबह तक शनिदेव पूरे 138 दिनों के लिए वक्री (उल्टी चाल) होने जा रहे हैं। शनि की इस टेढ़ी चाल का सभी 12 राशियों पर कैसा और क्या असर पड़ेगा, आइए नए अंदाज में संक्षिप्त में जानते हैं।
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