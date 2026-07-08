01 अगस्त तक सिंह राशि में शुक्र, इन 5 राशियों पर रहेगी किस्मत की खास मेहरबानी

ज्योतिष शास्त्र में धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य और भौतिक सुखों के कारक माने जाने वाले शुक्र देव का राशि परिवर्तन हमेशा से ही एक बेहद महत्वपूर्ण खगोलीय घटना रहा है। वर्ष 2026 में, 4 जुलाई को शुक्र देव ने अपनी चाल बदलते हुए सिंह राशि में प्रवेश कर लिया है, और वे इस राशि में आगामी 1 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। सिंह राशि सूर्य की राशि है, जो साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। ऐसे में शुक्र का इस राशि में आना कई मायनों में खास हो जाता है।

शुक्र के इस गोचर से पूरे ब्रह्मांड और सभी राशियों पर गहरा असर पड़ेगा, लेकिन 5 विशेष राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। इस अवधि में इन राशियों के जातकों को भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा और जीवन में सुख-समृद्धि का विस्तार होगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि वे भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं और उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा:

1. मेष राशि (Aries): प्रेम और रचनात्मकता में सुनहरी सफलता

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके पंचम भाव को प्रभावित करेगा, जो मुख्य रूप से प्रेम, संतान और रचनात्मकता का स्थान माना जाता है। इस अवधि में आपके प्रेम जीवन में रोमांस की एक नई बहार आएगी। यदि आप लंबे समय से सिंगल हैं और किसी पार्टनर की तलाश में हैं, तो इस दौरान आपके जीवन में किसी बेहद खास व्यक्ति का आगमन हो सकता है। शादीशुदा लोगों को अपनी संतान की ओर से कोई बड़ी और सुखद खुशखबरी मिल सकती है। इसके अलावा, जो लोग कला, अभिनय, मीडिया, लेखन या किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके काम को समाज में बड़ी सराहना मिलेगी, जिससे उनकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता में भारी इजाफा होगा।

2. सिंह राशि (Leo): व्यक्तित्व में निखार और समाज में मान-सम्मान

चूंकि शुक्र देव का गोचर आपकी ही राशि यानी आपके लग्न भाव में हो रहा है, इसलिए इसका सबसे सीधा और गहरा सकारात्मक प्रभाव आपके खुद के व्यक्तित्व पर दिखाई देगा। इस दौरान आपके आकर्षण में एक जादुई वृद्धि होगी, जिससे लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। कार्यस्थल से लेकर सामाजिक जीवन तक, हर जगह आपके काम की तारीफ होगी और आपका मान-सम्मान तेजी से बढ़ेगा। आर्थिक रूप से यह समय सुख-सुविधाओं और विलासिता (Luxury) की चीजों पर खर्च करने का है; आप अपने रहन-सहन को बेहतर बनाने के लिए धन खर्च करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह अवधि आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा मुनाफा दे सकती है।

3. तुला राशि (Libra): आर्थिक लाभ और इच्छाओं की पूर्ति

तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का सिंह राशि में जाना उनके एकादश भाव यानी लाभ स्थान को सक्रिय करेगा। ज्योतिष में इस स्थिति को बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि यह समय आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का होता है। यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था या कोई बिजनेस डील अटकी हुई थी, तो वह इस दौरान वापस मिल जाएगी। आपकी आमदनी के एक से अधिक नए स्रोत खुलेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो जाएगी। करियर और कार्यक्षेत्र में आपको अपने बड़े भाई-बहनों और करीबी दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिसके दम पर आप अपने करियर को एक नई और ऊंची उड़ान देने में सफल रहेंगे।

4. धनु राशि (Sagittarius): भाग्य का उदय और लंबी यात्राएं

धनु राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में होने जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस पूरी अवधि में किस्मत आपके साथ साए की तरह चलेगी। आपके जो काम पिछले कई महीनों से बिना किसी वजह के अटक रहे थे या बिगड़ रहे थे, वे अब धीरे-धीरे अपने आप बनने लगेंगे। इस दौरान आपका झुकाव आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों की तरफ ज्यादा रहेगा और आप किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं या जो लोग नौकरी के सिलसिले में देश से बाहर जाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए विदेश यात्रा के बेहतरीन और बेहद सफल योग बन रहे हैं।

5. कुंभ राशि (Aquarius): दांपत्य सुख और व्यापार में तरक्की

कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके सप्तम भाव में होने जा रहा है, जो मुख्य रूप से विवाह, जीवनसाथी और साझेदारी का भाव होता है। यदि आपके और आपके जीवनसाथी के बीच पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर अनबन या मतभेद चल रहे थे, तो वे इस दौरान पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे और आपके रिश्तों में एक नई मधुरता तथा आपसी समझ पैदा होगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह समय नए अवसरों से भरा रहेगा। बिजनेस में आपको कुछ ऐसे नए और बड़े प्रस्ताव मिल सकते हैं, जो न सिर्फ आपके काम का विस्तार करेंगे बल्कि भविष्य में आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ भी कमा कर देंगे।