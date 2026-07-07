  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 08 July 2026
Written By राजश्री कासलीवाल

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 जुलाई, 2026)

दैनिक राशिफल: 08 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Beautiful photo of the 12 zodiac signs, from Aries to Pisces, along with a visualization of the Daily Horoscope 2026 message
Written By: राजश्री कासलीवाल
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (07:03 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (14:46 IST)
google-news

मेष राशि (Aries)

Today 08 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आपको कार्यक्षेत्र में अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। व्यापार में कोई भी नई डील करते समय कागजी कार्रवाई पूरी रखें।
लव: जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, खुलकर बात करने से मामला सुलझेगा।
धन: पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन उधार लेन-देन से आज पूरी तरह बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा (हरी घास) अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें।ALSO READ: Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की 5 खास बातें और महत्व
 

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आपकी कार्यकुशलता को देखकर सीनियर्स आपसे प्रभावित होंगे और नई जिम्मेदारी दे सकते हैं।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस और आपसी समझ बढ़ेगी। पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है।
धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। अटका हुआ पैसा वापस आने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं।
 

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आज का दिन व्यापार में बड़ा मुनाफा लेकर आएगा। बैंकिंग, मीडिया या मार्केटिंग से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है।
लव: सिंगल जातकों के जीवन में किसी दिलचस्प व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।
धन: धन लाभ के नए स्रोत खुलेंगे। निवेश के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। पुरानी किसी शारीरिक समस्या से आज बड़ी राहत मिलेगी।
उपाय: बुधवार के दिन गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।
 

कर्क राशि (Cancer)

करियर: ऑफिस में काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है, जिससे स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है। धैर्य से काम लें, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: परिवार के सदस्यों और जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे मन शांत होगा।
धन: सुख-सुविधाओं और घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ेगा। बजट बनाकर चलना सही रहेगा।
स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें, गले में खराश या मौसमी सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान गणेश के मंदिर में जाकर कपूर जलाएं और उनकी आरती करें।
 

सिंह राशि (Leo)

करियर: आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। अटके हुए सरकारी काम आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पूरे हो सकते हैं।
लव: लव लाइफ में चल रहे पुराने विवाद आज बातचीत से सुलझ जाएंगे। पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति बहुत सहयोगात्मक रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रॉपर्टी या वाहन में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज कदम आगे बढ़ा सकते हैं।
स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से दिन अच्छा है, लेकिन ज्यादा तैलीय (ऑयली) खाने से परहेज करें।
उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें और किसी गरीब को मूंग की दाल दान करें।
 

कन्या राशि (Virgo)

करियर: व्यापारियों को आज कोई नया और बड़ा ऑर्डर मिल सकता है जिससे मन प्रसन्न रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को यात्रा करनी पड़ सकती है।
लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका कोई मुश्किल काम आज आसानी से हल हो जाएगा।
धन: पैसों की आवक अच्छी रहेगी। पुराने किसी निवेश से आज बढ़िया रिटर्न मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान महसूस हो सकती है। स्क्रीन टाइम कम करें और आंखों को आराम दें।
उपाय: बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को हरी चूड़ियां या कोई मीठी चीज भेंट करें।
 

तुला राशि (Libra)

करियर: आज का दिन कला, संगीत, लेखन और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भाग्यशाली रहेगा। कार्यस्थल पर आपके नए विचारों का स्वागत होगा।
लव: नए रिश्ते की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी से कोई खूबसूरत सरप्राइज मिल सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। सुख-साधनों की वस्तुओं पर थोड़ा खर्च होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों का दर्द आज थोड़ा परेशान कर सकता है। भारी वजन उठाने से बचें।
उपाय: भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाएं और उनके माथे का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं।
 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं या विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। अपना काम स्वयं करें और दूसरों के बहकावे में न आएं।
लव: पार्टनर की किसी बात से मन थोड़ा आहत हो सकता है। गुस्से में कोई प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति से बात संभालें।
धन: धन से जुड़े बड़े फैसले आज टाल दें। कहीं भी बड़ा निवेश करने के लिए दिन अनुकूल नहीं है।
स्वास्थ्य: अत्यधिक काम के कारण शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है। शरीर को पूरा आराम दें।
उपाय: संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें।ALSO READ: योगिनी एकादशी व्रत रखने का महत्व और कथा
 

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन करियर की नई दिशा तय करने वाला रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
लव: पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल या पारिवारिक आयोजन में जाने का मन बन सकता है।
धन: आर्थिक मामलों में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आय में वृद्धि होगी और पुराना कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। वॉक या योग को दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करें।
 

मकर राशि (Capricorn)

करियर: पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज बड़ा मुनाफा हो सकता है। नौकरी में ट्रांसफर या प्रमोशन के योग बन रहे हैं।
लव: लव पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर चल रहा विवाद सुलझ जाएगा। रिश्ते में मजबूती आएगी।
धन: अचानक धन लाभ होने के योग हैं। फंसा हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक परेशानियां दूर होंगी।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय बेहद सावधान रहें, जल्दबाजी में चोट लगने की आशंका है।
उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरे रंग के वस्त्र या मूंग की दाल दान करें।
 

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन बहुत ही लाभदायक रहेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू करने का सही समय है।
लव: दांपत्य जीवन में रोमांस और आपसी समझ बढ़ेगी। शाम को पार्टनर के साथ बेहतरीन समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। लंबे समय से रुका हुआ कोई बड़ा पेमेंट आज क्लियर हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुरानी किसी शारीरिक समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी।
उपाय: 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।
 

मीन राशि (Pisces)

करियर: नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे लोगों को इंटरव्यू आदि में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। 
लव: परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति बहुत प्रेमपूर्ण रहेगा।
धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन हाथ में पैसा आते ही खर्चों की लिस्ट भी तैयार हो जाएगी। बजट का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। त्वचा या एलर्जी से जुड़ी कोई पुरानी समस्या आज दूर हो सकती है।
उपाय: भगवान गणेश को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और अथर्वशीर्ष का पाठ करें।ALSO READ: सिंह राशि में केतु-शुक्र का दुर्लभ योग, 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
Writing in Hindi on various topics, including life style, religion, and astrology.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?

वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।

Vastu Shastra: वास्तु के ये 10 नियम बदल सकते हैं घर का माहौल, बनी रहेगी सुख-समृद्धि

Vastu Shastra: वास्तु के ये 10 नियम बदल सकते हैं घर का माहौल, बनी रहेगी सुख-समृद्धिHouse Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र होता है जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर घर में वास्तु के नियमों का पालन किया जाए, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।

गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय

गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।

Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्ण

Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्णGupt Navratri Gupt Remedies: गुप्त नवरात्रि के संबंध में मान्यता है कि श्रद्धा, नियम और गोपनीयता के साथ किए गए कुछ विशेष धार्मिक कार्य साधक को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 5 ऐसे शुभ कार्य, जिन्हें परंपरागत रूप से विशेष फलदायी माना जाता है।

सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय

सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्‍य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।

08 July Birthday: आपको 8 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

08 July Birthday: आपको 8 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!08 July Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 08 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 8 जुलाई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 8 जुलाई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 08 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 08 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, 4 महीने के लिए लग जाएगी मंगल कार्यों पर रोक

Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, 4 महीने के लिए लग जाएगी मंगल कार्यों पर रोकChaturmas 2026: सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद अगले चार महीनों तक वे विश्राम करते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है।

अगले 5 महीनों में 4 ग्रहों के गोचर से इन 5 राशियों को मिल सकता है बड़ा लाभ

अगले 5 महीनों में 4 ग्रहों के गोचर से इन 5 राशियों को मिल सकता है बड़ा लाभHalf-yearly Horoscope: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर (राशि परिवर्तन) और उनकी चाल (मार्गी व वक्री) का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आने वाले 5 महीने ग्रहों की स्थिति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रसिद्ध पंडित और ज्योतिष उमाशंकर शर्मा के अनुसार, आगामी 5 महीनों में राहु-केतु, शनि, सूर्य और गुरु जैसे बड़े ग्रहों के गोचर और चाल में बदलाव के कारण एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस ज्योतिषीय फेरबदल से 5 विशेष राशियों के जीवन में अचानक बड़ा लाभ, धन आगमन और तरक्की के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं इस महापरिवर्तन का पूरा गणित और भाग्यशाली राशियों का हाल।

आज से भद्र राजयोग शुरू, 5 राशियों के लिए कर्म और भाग्य के फल मिलने का खुलेगा ताला

आज से भद्र राजयोग शुरू, 5 राशियों के लिए कर्म और भाग्य के फल मिलने का खुलेगा तालाBudh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई को बुध ग्रह ने खुद की राशि मिथुन में प्रवेश किया है जहां पर वे 5 अगस्त 2026 रहने वाले हैं। जब बुध खुद की राशि में गोचर करते हैं तो भद्र नामक राजयोग बननता है। इससे बुद्धि, चतुराई, तर्क और वाणी का प्रभाव बढ़ जाता है। कौशल, लेखन, गणित, कारोबार और सलाहकर के क्षेत्र में सफल रहता है। आइए जानते हैं कि बुध का यह पावरफुल गोचर किन 5 राशियों के लिए 'लॉटरी' साबित होने वाला है।