Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 जुलाई, 2026) दैनिक राशिफल: 08 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today 08 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आपको कार्यक्षेत्र में अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। व्यापार में कोई भी नई डील करते समय कागजी कार्रवाई पूरी रखें।

लव: जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, खुलकर बात करने से मामला सुलझेगा।

धन: पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन उधार लेन-देन से आज पूरी तरह बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या हो सकती है।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आपकी कार्यकुशलता को देखकर सीनियर्स आपसे प्रभावित होंगे और नई जिम्मेदारी दे सकते हैं।

लव: प्रेम जीवन में रोमांस और आपसी समझ बढ़ेगी। पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है।

धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। अटका हुआ पैसा वापस आने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आज का दिन व्यापार में बड़ा मुनाफा लेकर आएगा। बैंकिंग, मीडिया या मार्केटिंग से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है।

लव: सिंगल जातकों के जीवन में किसी दिलचस्प व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।

धन: धन लाभ के नए स्रोत खुलेंगे। निवेश के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। पुरानी किसी शारीरिक समस्या से आज बड़ी राहत मिलेगी।

उपाय: बुधवार के दिन गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: ऑफिस में काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है, जिससे स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है। धैर्य से काम लें, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

लव: परिवार के सदस्यों और जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे मन शांत होगा।

धन: सुख-सुविधाओं और घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ेगा। बजट बनाकर चलना सही रहेगा।

स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें, गले में खराश या मौसमी सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है।

उपाय: भगवान गणेश के मंदिर में जाकर कपूर जलाएं और उनकी आरती करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। अटके हुए सरकारी काम आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पूरे हो सकते हैं।

लव: लव लाइफ में चल रहे पुराने विवाद आज बातचीत से सुलझ जाएंगे। पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति बहुत सहयोगात्मक रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रॉपर्टी या वाहन में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज कदम आगे बढ़ा सकते हैं।

स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से दिन अच्छा है, लेकिन ज्यादा तैलीय (ऑयली) खाने से परहेज करें।

उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें और किसी गरीब को मूंग की दाल दान करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: व्यापारियों को आज कोई नया और बड़ा ऑर्डर मिल सकता है जिससे मन प्रसन्न रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को यात्रा करनी पड़ सकती है।

लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका कोई मुश्किल काम आज आसानी से हल हो जाएगा।

धन: पैसों की आवक अच्छी रहेगी। पुराने किसी निवेश से आज बढ़िया रिटर्न मिल सकता है।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान महसूस हो सकती है। स्क्रीन टाइम कम करें और आंखों को आराम दें।

उपाय: बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को हरी चूड़ियां या कोई मीठी चीज भेंट करें।

तुला राशि (Libra)

करियर: आज का दिन कला, संगीत, लेखन और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भाग्यशाली रहेगा। कार्यस्थल पर आपके नए विचारों का स्वागत होगा।

लव: नए रिश्ते की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी से कोई खूबसूरत सरप्राइज मिल सकता है।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। सुख-साधनों की वस्तुओं पर थोड़ा खर्च होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों का दर्द आज थोड़ा परेशान कर सकता है। भारी वजन उठाने से बचें।

उपाय: भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाएं और उनके माथे का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं या विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। अपना काम स्वयं करें और दूसरों के बहकावे में न आएं।

लव: पार्टनर की किसी बात से मन थोड़ा आहत हो सकता है। गुस्से में कोई प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति से बात संभालें।

धन: धन से जुड़े बड़े फैसले आज टाल दें। कहीं भी बड़ा निवेश करने के लिए दिन अनुकूल नहीं है।

स्वास्थ्य: अत्यधिक काम के कारण शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है। शरीर को पूरा आराम दें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन करियर की नई दिशा तय करने वाला रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

लव: पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल या पारिवारिक आयोजन में जाने का मन बन सकता है।

धन: आर्थिक मामलों में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आय में वृद्धि होगी और पुराना कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। वॉक या योग को दिनचर्या में शामिल करें।

उपाय: भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज बड़ा मुनाफा हो सकता है। नौकरी में ट्रांसफर या प्रमोशन के योग बन रहे हैं।

लव: लव पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर चल रहा विवाद सुलझ जाएगा। रिश्ते में मजबूती आएगी।

धन: अचानक धन लाभ होने के योग हैं। फंसा हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक परेशानियां दूर होंगी।

स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय बेहद सावधान रहें, जल्दबाजी में चोट लगने की आशंका है।

उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरे रंग के वस्त्र या मूंग की दाल दान करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन बहुत ही लाभदायक रहेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू करने का सही समय है।

लव: दांपत्य जीवन में रोमांस और आपसी समझ बढ़ेगी। शाम को पार्टनर के साथ बेहतरीन समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। लंबे समय से रुका हुआ कोई बड़ा पेमेंट आज क्लियर हो सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुरानी किसी शारीरिक समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी।

उपाय: 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे लोगों को इंटरव्यू आदि में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

लव: परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति बहुत प्रेमपूर्ण रहेगा।

धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन हाथ में पैसा आते ही खर्चों की लिस्ट भी तैयार हो जाएगी। बजट का ध्यान रखें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। त्वचा या एलर्जी से जुड़ी कोई पुरानी समस्या आज दूर हो सकती है।