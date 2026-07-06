जब बुध चलेंगे उल्टी चाल: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, बरसेगा धन
Budh ki vakri chaal 2026: ब्रह्मांड के 'मैनेजर' और बुद्धि-संवाद के कारक बुध देव 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक अपनी ही राशि मिथुन में रहने वाले हैं। ट्विस्ट ये है कि 24 जुलाई तक बुध वक्री (उल्टी चाल) रहेंगे और 25 जुलाई तक अस्त भी। जब ग्रहों के राजकुमार ऐसी अनोखी चाल चलते हैं, तो कुछ लोगों की किस्मत का ताला खुल जाता है। आइए जानते हैं कि बुध का यह पावरफुल गोचर किन 5 राशियों के लिए 'लॉटरी' साबित होने वाला है।
1. वृषभ राशि (Taurus)-लक्ज़री और स्वाद का डबल डोज़
कहाँ हो रहा है गोचर: आपके धन भाव (दूसरे घर) में।
क्या मिलेगा: अच्छे खाने, गहनों और सुख-सुविधाओं का पूरा आनंद मिलेगा। आपकी बातें लोगों का दिल जीत लेंगी।
सावधानी: बुध वक्री हैं, इसलिए काम में थोड़े बहुत अप-डाउन आ सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है- समय आपके साथ है!
2. सिंह राशि (Leo)- मुनाफे का बंपर ऑफर
कहाँ हो रहा है गोचर: आपके लाभ भाव (11वें घर) में।
क्या मिलेगा: आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए 'जैकपॉट' जैसा है। बिजनेस में तगड़ा मुनाफा और नौकरी में मनचाही सफलता मिलने के योग हैं। दोस्तों और भाइयों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। बस अपनी सूझबूझ का सही इस्तेमाल करें।
3. वृश्चिक राशि (Scorpio)- अचानक चमकेगी किस्मत
कहाँ हो रहा है गोचर: आपके 8वें घर में।
क्या मिलेगा: ज्योतिष के अनुसार यह गोचर आपके लिए सरप्राइज लेकर आ रहा है। कहीं से अचानक या गुप्त धन मिल सकता है। समाज में आपका रूतबा बढ़ेगा।
सावधानी: इस समय शनि-मंगल का भी असर रहेगा, इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। कड़वा बोलने से बचें।
4. मकर राशि (Capricorn)- कर्ज से मुक्ति और मान-सम्मान
कहाँ हो रहा है गोचर: आपके छठे घर में।
क्या मिलेगा: अगर आप राइटिंग, आर्ट या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, तो आप रॉक करने वाले हैं! समाज में आपकी तारीफ होगी और सबसे बड़ी राहत- अगर कोई पुराना कर्ज या लोन है, तो उससे छुटकारा मिल सकता है।
5. मीन राशि (Pisces)- प्रॉपर्टी का सुख और बड़े लोगों से कनेक्शन
कहाँ हो रहा है गोचर: आपके सुख भाव (चौथे घर) में।
क्या मिलेगा: घर में खुशहाली आएगी और माता जी का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। जमीन-जायदाद से जुड़े रुके हुए काम पूरे होंगे और समाज के रसूखदार लोगों से आपकी दोस्ती बढ़ेगी।
शुक्र का सिंह राशि में गोचर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जरूर करें ये 3 उपाय
venus effect in leo: ब्रह्मांड के वैभव और सौंदर्य के कारक, 'शुक्र देव' अपना नया पड़ाव तय करने जा रहे हैं। 4 जुलाई 2026 की शाम को शुक्र ग्रह चंद्रमा की राशि (कर्क) को अलविदा कहकर अपने मित्र सूर्य की राशि (सिंह) में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह शाही गोचर 1 अगस्त 2026 तक रहेगा। जब सौंदर्य और ऐश्वर्य के देवता सिंह राशि के ठाठ-बाठ में बैठेंगे, तो कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं कि शुक्र का यह 'सिंह यूटी' अंदाज किन 5 राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने जा रहा है।
क्या धरती से टकराएगा विशालकाय उल्कापिंड? जानें कब सच हो सकती है यह भविष्यवाणी
Asteroid 1997 NC1 : 750 से 1,650 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड 27 जून 2026 शनिवार को शाम 4:44 मिनट पर पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है। बताया जा रहा है कि इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होगा। इस पर भारत की ISRO, चीन की CNSA, अमेरिका की NASA समेत कई अंतरिक्ष एजेंसियों की नजर हैं। चलिए इसी संदर्भ में जानते हैं कि धरती पर एस्टेरॉयड का कितना खतरा है।
राहु-गुरु का षडाष्टक योग बना, जानें 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर
वर्तमान में धन, ज्ञान और भाग्य के कारक गुरु (बृहस्पति) और मायावी ग्रह राहु के बीच यह स्थिति बन रही है। चूंकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है और आठवां भाव संकट, अचानक बदलाव व आयु का है, इसलिए इस योग के कारण वैश्विक स्तर और सभी राशियों के जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि राहु और गुरु का यह षडाष्टक योग सभी 12 राशियों पर क्या असर डालेगा।
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House Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र होता है जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर घर में वास्तु के नियमों का पालन किया जाए, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।