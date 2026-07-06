जब बुध चलेंगे उल्टी चाल: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, बरसेगा धन

Budh ki vakri chaal 2026: ब्रह्मांड के 'मैनेजर' और बुद्धि-संवाद के कारक बुध देव 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक अपनी ही राशि मिथुन में रहने वाले हैं। ट्विस्ट ये है कि 24 जुलाई तक बुध वक्री (उल्टी चाल) रहेंगे और 25 जुलाई तक अस्त भी। जब ग्रहों के राजकुमार ऐसी अनोखी चाल चलते हैं, तो कुछ लोगों की किस्मत का ताला खुल जाता है। आइए जानते हैं कि बुध का यह पावरफुल गोचर किन 5 राशियों के लिए 'लॉटरी' साबित होने वाला है।

1. वृषभ राशि (Taurus)-लक्ज़री और स्वाद का डबल डोज़

कहाँ हो रहा है गोचर: आपके धन भाव (दूसरे घर) में।

क्या मिलेगा: अच्छे खाने, गहनों और सुख-सुविधाओं का पूरा आनंद मिलेगा। आपकी बातें लोगों का दिल जीत लेंगी।

सावधानी: बुध वक्री हैं, इसलिए काम में थोड़े बहुत अप-डाउन आ सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है- समय आपके साथ है!

2. सिंह राशि (Leo)- मुनाफे का बंपर ऑफर

कहाँ हो रहा है गोचर: आपके लाभ भाव (11वें घर) में।

क्या मिलेगा: आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए 'जैकपॉट' जैसा है। बिजनेस में तगड़ा मुनाफा और नौकरी में मनचाही सफलता मिलने के योग हैं। दोस्तों और भाइयों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। बस अपनी सूझबूझ का सही इस्तेमाल करें।

3. वृश्चिक राशि (Scorpio)- अचानक चमकेगी किस्मत

कहाँ हो रहा है गोचर: आपके 8वें घर में।

क्या मिलेगा: ज्योतिष के अनुसार यह गोचर आपके लिए सरप्राइज लेकर आ रहा है। कहीं से अचानक या गुप्त धन मिल सकता है। समाज में आपका रूतबा बढ़ेगा।

सावधानी: इस समय शनि-मंगल का भी असर रहेगा, इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। कड़वा बोलने से बचें।

4. मकर राशि (Capricorn)- कर्ज से मुक्ति और मान-सम्मान

कहाँ हो रहा है गोचर: आपके छठे घर में।

क्या मिलेगा: अगर आप राइटिंग, आर्ट या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, तो आप रॉक करने वाले हैं! समाज में आपकी तारीफ होगी और सबसे बड़ी राहत- अगर कोई पुराना कर्ज या लोन है, तो उससे छुटकारा मिल सकता है।

5. मीन राशि (Pisces)- प्रॉपर्टी का सुख और बड़े लोगों से कनेक्शन

कहाँ हो रहा है गोचर: आपके सुख भाव (चौथे घर) में।

क्या मिलेगा: घर में खुशहाली आएगी और माता जी का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। जमीन-जायदाद से जुड़े रुके हुए काम पूरे होंगे और समाज के रसूखदार लोगों से आपकी दोस्ती बढ़ेगी।